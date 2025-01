Viettel AI sẽ phát triển nền kinh tế số Việt Nam

Đó chính là chia sẻ của Ông Nguyễn Huy Dũng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) về định hướng phát triển của Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) ở giai đoạn mới trong chuyến thăm và làm việc của Bộ TT&TT với Viettel ngày 19/7 vừa qua.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cùng Đoàn công tác Bộ TT&TT chụp ảnh lưu niệm cũng cán bộ, nhân viên Tập đoàn Viettel. Ảnh: Mic.gov.vn

Trong buổi thăm và làm việc với Viettel, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã gợi mở, định hướng 5 không gian mới mà Viettel cần làm trong giai đoạn sắp tới sẽ có quy mô tương đương lĩnh vực viễn thông vào năm 2025 và đến năm 2030 sẽ vượt xa lĩnh vực viễn thông.

5 không gian mới mà Viettel cần làm trong giai đoạn tới

Một là, điện toán đám mây; hai là, các nền tảng số cung cấp các công nghệ số cốt lõi như là dịch vụ, các nền tảng số có tính hạ tầng trên không gian mạng; ba là thương mại điện tử; bốn là nghiên cứu sản xuất thiết bị công nghệ cao, là Make in Viet Nam; năm là công nghiệp và dịch vụ an toàn, an ninh mạng.