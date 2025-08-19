Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia

Nhà triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Hội trợ Triển lãm Quốc gia - Ảnh: VEC

Sáng nay (19-8), Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án), kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Thời gian bắt đầu lúc 9h ngày 19-8. Điểm cầu trung tâm: tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Các điểm cầu lớn khác đặt tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh); khu tái định cư phường Đồng Văn (Ninh Bình); Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An) và dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị).

TP.HCM sẽ tổ chức điểm cầu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina.

Tỉnh Đồng Tháp tổ chức khánh thành cầu Rạch Miễu 2…

Tổng mức đầu tư 250 dự án, công trình lên tới 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công.

Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc.

Theo Bộ Xây dựng, trong 250 dự án về hạ tầng giao thông, có 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị: 44 dự án, công trình; Công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; Nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 6 dự án, công trình; Văn hóa, Thể thao: 3 dự án, công trình; Giáo dục: 12 dự án, công trình; Quốc phòng: 1; Y tế: 10 dự án, công trình.

Cũng trong 250 dự án, công trình có 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Tổng mức đầu tư 1,28 triệu tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án là 478.000 tỉ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác là 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức.

250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Các công trình tiêu biểu như: Khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup.

Theo kế hoạch đầu tư, đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30-8-2024 và đến 19-8 khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian. Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng.

Cùng khởi công đợt này có Trung tâm Nghiên cứu phát triển của Viettel, đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỉ đồng.