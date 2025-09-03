Chuyển động số
Cuộc sống số

Bùng nổ điểm hẹn công nghệ và công lý tại gian Triển lãm TAND

Thế Kiên

Thế Kiên

16:08 | 03/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Ngày 3/9, bước sang ngày thứ năm Triển lãm Quốc gia VEC 2025 mở cửa đón khách tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc gia, không khí vẫn vô cùng sôi động. Dòng người đổ về triển lãm ngày càng đông, minh chứng cho sức hút đặc biệt của sự kiện có quy mô toàn quốc này.
Triển lãm thành tựu Khoa học xã hội Việt Nam: Điểm nhấn tại sự kiện 80 năm Quốc khánh 2/9 Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị Triển lãm Thành tựu đất nước Lan toả tinh thần yêu nước, khát vọng vươn mình qua Triển lãm Thành tựu đất nước

Theo Ban Tổ chức cho biết, chỉ trong 3 ngày đầu tiên đã có hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, một con số kỷ lục, phản ánh sự quan tâm sâu rộng của nhân dân, các cơ quan, tổ chức đối với thành tựu phát triển của đất nước qua 80 năm độc lập.

Bùng bổ điểm hẹn công nghệ và công lý
Một vài hình ảnh về gian triển lãm của TAND trong Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)

Bùng bổ điểm hẹn công nghệ và công lý
Một vài hình ảnh về gian triển lãm của TAND trong Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)

Trong không gian rộng lớn, hàng trăm gian trưng bày đến từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu những thành tựu, dấu ấn nổi bật. Và giữa bức tranh toàn cảnh ấy, gian triển lãm của Tòa án nhân dân (TAND) trở thành tâm điểm thu hút, với từng hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng chờ trải nghiệm những sản phẩm công nghệ tư pháp lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Ngay từ lối vào, khách tham quan đã bị thu hút bởi khu vực trải nghiệm Trợ lý ảo TAND - ứng dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục tố tụng, thông tin pháp luật, hướng dẫn hồ sơ trực tuyến.

Bùng nổ điểm hẹn công nghệ và công lý tại gian Triển lãm TAND
Bác sỹ Sơn – Khoa điều trị nội trú, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt tham gia tương tác với Trợ lý ảo TAND).

Bác sỹ Sơn – Khoa điều trị nội trú, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt chia sẻ sau khi thử nghiệm: “Mình thật sự ấn tượng, chỉ cần đặt câu hỏi Trợ lý ảo đã đưa ra câu trả lời rõ ràng, kèm đường dẫn đến văn bản pháp luật chính thống. Đây là bước tiến rất lớn, giúp những bác sỹ như mình tiếp cận pháp luật dễ dàng, minh bạch và hiện đại hơn.”

Trợ lý ảo TAND được xây dựng như một “cánh tay nối dài” của hệ thống Tòa án, không chỉ giải đáp tức thời các thắc mắc thường gặp mà còn có khả năng phân tích, gợi ý quy trình phù hợp cho từng loại vụ việc. Chính vì vậy, khu vực trải nghiệm này luôn chật kín khách chờ trải nghiệm

Một điểm nhấn khác của gian triển lãm là robot tương tác, được lập trình giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của TAND qua các giai đoạn, cũng như hướng dẫn khách tham quan tiếp cận các nội dung trưng bày.

Bùng nổ điểm hẹn công nghệ và công lý tại gian Triển lãm TAND
Bạn Trọng Tuyên, sinh viên Học viện công nghệ bưu chính viễn thông tham gia trải nghiệm với robot tại triển lãm.

Không kém phần hấp dẫn, khu vực trích lục án lệ số hóa cũng luôn kín chỗ. Thay vì tra cứu thủ công như trước, nay chỉ cần vài thao tác trên màn hình cảm ứng, khách tham quan có thể tìm thấy án lệ liên quan đến các tình huống thực tiễn: tranh chấp dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình…

điểm hẹn công nghệ và công lý tại gian Triển lãm TAND
Gia đình anh Quang Thắng đến từ Hà Tĩnh trải nghiệm tại khu vực số hóa án lệ

Điểm dễ thấy nhất khi đến gian TAND là cảnh tượng hàng dài dòng người kiên nhẫn xếp hàng. Từ các đoàn đại biểu trung ương, tỉnh thành cho đến khách tham quan tự do, ai cũng muốn một lần trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới của ngành Tòa án.

Nhiều gia đình tới tham quan, chơi với robot, vừa lắng nghe giải thích về vai trò của Tòa án
Nhiều gia đình tới tham quan, chơi với robot, vừa lắng nghe giải thích về vai trò của Tòa án.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều gia đình đưa con nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng tới tham quan. Các em vừa chơi với robot, vừa lắng nghe bố mẹ giải thích về vai trò của Tòa án trong bảo vệ công lý. Một phụ huynh bày tỏ:

“Đây là cơ hội rất tốt để giáo dục con về pháp luật ngay từ nhỏ. Các cháu không chỉ thấy Tòa án trên phim ảnh, mà còn trực tiếp chạm tay vào công nghệ, hiểu công lý không xa vời mà gắn bó với đời sống hằng ngày.”

Ngoài công nghệ, gian trưng bày của TAND còn dành một không gian trang trọng để giới thiệu các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công... Những hiện vật lịch sử này gợi nhắc hành trình vẻ vang của TAND qua các giai đoạn cách mạng.

Ông Ngô Bá Soát, Cựu chiến binh Quân khu 5 trầm ngâm bên gian trưng bày Huân chương
Ông Ngô Bá Soát, Cựu chiến binh Quân khu 5 đang trầm ngâm bên gian trưng bày Huân chương

Khu vực triển lãm ảnh tư liệu, mô hình phiên tòa trực tuyến, cũng thu hút sự chú ý. Nhiều khách tham quan đánh giá cao nỗ lực đổi mới, số hóa thủ tục tố tụng, thể hiện quyết tâm xây dựng nền Tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự nhân dân.

Triển lãm Quốc gia VEC là sự kiện lớn, quy tụ thành tựu 80 năm dựng xây và phát triển đất nước. Triển lãm sẽ còn mở cửa nhiều ngày tới. Với sức hút hiện tại, chắc chắn gian TAND tiếp tục là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua của bất kỳ ai khi đến VEC.

Kéo dài thời gian triển lãm thành tựu đất nước đến ngày 15/9

Triển lãm dự kiến sẽ kết thúc ngày 5/9, nhưng trước lượng khách đổ về ngày càng đông và mong muốn của công chúng, Thủ tướng Chính phủ quyết định kéo dài đến 15/9.

Triển lãm Thành tựu Đất nước nhân dịp 80 năm Quốc khánh có chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" chính thức mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 28/8 - 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Lễ khai mạc diễn ra vào sáng 28/8 với sự tham dự của khoảng 6.000 đại biểu trong nước và quốc tế.

Đây là một trong những sự kiện trọng đại đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia - tổ hợp triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, nằm trong Top 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới.
Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia Công lý và công nghệ công nghệ và công lý Báo công lý VEC 2025 VEC gian trưng bày của tòa án Trợ lý ảo TAND Kéo dài thời gian triển lãm Triển lãm mở cửa đến ngày 15/9

Bài liên quan

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khánh thành Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia

Vingroup đề xuất đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên

Vingroup đề xuất đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên

VEC tăng giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc từ 01/2/2024

VEC tăng giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc từ 01/2/2024

Có thể bạn quan tâm

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Emagazine
Tạp chí Điện tử và Ứng dụng trân trọng giới thiệu toàn văn bài diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Ấn tượng Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Ấn tượng Lễ Tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

Chuyển động số
Sáng 30/8, tại Quảng trường Ba Đình diễn ra lễ Tổng duyệt chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc và thể hiện vị thế quốc tế của Việt Nam qua sự tham gia của các đoàn quân đội bạn từ nhiều quốc gia.
Đảo ngọc Ngũ Xã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, đón chào

Đảo ngọc Ngũ Xã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, đón chào 'Sắc đỏ Ba Đình'

Cuộc sống số
Tối 30/8, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp UBND phường Ba Đình khai mạc chương trình “Sắc đỏ Ba Đình” và chuỗi hoạt động quảng bá du lịch văn hóa, lịch sử Hà Nội 2025.
Tọa đàm: Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời

Tọa đàm: Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời

Cuộc sống số
Nhân dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025), NXB Kim Đồng đã tổ chức chương trình Tọa đàm: “Bác Hồ - Tấm gương học tập suốt đời” tại Sân khấu khu trung tâm trưng bày thành tựu ngành xuất bản, Tòa nhà A - Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Xã Đông Anh, TP. Hà Nội).
Người dân háo hức chờ xem Khối khí tài, xe bánh lốp ngày Tổng duyệt A80

Người dân háo hức chờ xem Khối khí tài, xe bánh lốp ngày Tổng duyệt A80

Cuộc sống số
Từ đêm 29/8, hàng nghìn người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm Hà Nội để chờ đợi buổi Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra vào 6 giờ 30 phút sáng ngày 30/8.
Xem thêm

Đọc nhiều

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Galaxy Tab S10 Lite: Máy tính bảng tối ưu cho mọi nhu cầu sử dụng hàng ngày

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Khán giả nghẹn ngào khi xem phim ‘Mưa đỏ’

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

Nhìn lại khoảnh khắc Khối đứng A80 di chuyển trước Lễ Sơ duyệt 27/8

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

VTV hướng dẫn tiếp sóng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

30°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
33°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
33°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
33°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
33°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
28°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
27°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Thừa Thiên Huế

30°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
32°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
30°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 33°C
mây cụm
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
32°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
33°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
26°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 38°C
mây thưa
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
27°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
31°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
32°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
26°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
27°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
34°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
33°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
32°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
24°C
Nghệ An

28°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
33°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
34°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
34°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
31°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
25°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
27°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
25°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 05/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 05/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 05/09/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 05/09/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 05/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 05/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 05/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 05/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 06/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 06/09/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 06/09/2025 09:00
26°C
Thứ bảy, 06/09/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 06/09/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 06/09/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 06/09/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 07/09/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 07/09/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 07/09/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 07/09/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 07/09/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 07/09/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 08/09/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 08/09/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 08/09/2025 09:00
27°C
Thứ hai, 08/09/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 08/09/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 08/09/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 09/09/2025 00:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16749 17018 17596
CAD 18601 18878 19490
CHF 32189 32571 33221
CNY 0 3470 3830
EUR 30164 30438 31475
GBP 34679 35071 36004
HKD 0 3252 3454
JPY 171 175 181
KRW 0 17 19
NZD 0 15198 15788
SGD 19952 20235 20753
THB 733 796 850
USD (1,2) 26120 0 0
USD (5,10,20) 26162 0 0
USD (50,100) 26190 26225 26510
Cập nhật: 04/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,205 26,205 26,508
USD(1-2-5) 25,157 - -
USD(10-20) 25,157 - -
EUR 30,361 30,385 31,533
JPY 174.67 174.98 181.97
GBP 34,939 35,034 35,836
AUD 16,975 17,036 17,474
CAD 18,856 18,917 19,415
CHF 32,477 32,578 33,317
SGD 20,132 20,195 20,815
CNY - 3,651 3,742
HKD 3,328 3,338 3,431
KRW 17.57 18.32 19.73
THB 778.92 788.54 842.2
NZD 15,166 15,307 15,714
SEK - 2,753 2,842
DKK - 4,058 4,188
NOK - 2,597 2,680
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,844.17 - 6,577.04
TWD 778.11 - 939.78
SAR - 6,929.35 7,276.23
KWD - 84,138 89,249
Cập nhật: 04/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,180 26,182 26,508
EUR 30,058 30,179 31,291
GBP 34,622 34,761 35,731
HKD 3,310 3,323 3,428
CHF 32,135 32,264 33,156
JPY 173.19 173.89 181.11
AUD 16,835 16,903 17,437
SGD 20,087 20,168 20,703
THB 793 796 831
CAD 18,775 18,850 19,363
NZD 15,187 15,683
KRW 18.11 19.85
Cập nhật: 04/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26180 26180 26470
AUD 16916 17016 17584
CAD 18767 18867 19423
CHF 32403 32433 33307
CNY 0 3658.2 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30404 30504 31282
GBP 34952 35002 36105
HKD 0 3365 0
JPY 174.67 175.67 182.18
KHR 0 6.347 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.161 0
MYR 0 6395 0
NOK 0 2570 0
NZD 0 15314 0
PHP 0 430 0
SEK 0 2740 0
SGD 20100 20230 20951
THB 0 762 0
TWD 0 875 0
XAU 13000000 13000000 13340000
XBJ 11000000 11000000 13340000
Cập nhật: 04/09/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,200 26,250 26,508
USD20 26,200 26,250 26,508
USD1 26,200 26,250 26,508
AUD 16,875 16,975 18,093
EUR 30,368 30,368 31,694
CAD 18,714 18,814 20,130
SGD 20,156 20,306 20,780
JPY 174.34 175.84 180.48
GBP 34,867 35,017 35,885
XAU 13,188,000 0 13,342,000
CNY 0 3,540 0
THB 0 795 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 04/09/2025 09:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 131,900 133,400
AVPL/SJC HCM 131,900 133,400
AVPL/SJC ĐN 131,900 133,400
Nguyên liệu 9999 - HN 11,800 11,900
Nguyên liệu 999 - HN 11,790 11,890
Cập nhật: 04/09/2025 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,900 ▲1100K 129,900 ▲1100K
Hà Nội - PNJ 126,900 ▲1100K 129,900 ▲1100K
Đà Nẵng - PNJ 126,900 ▲1100K 129,900 ▲1100K
Miền Tây - PNJ 126,900 ▲1100K 129,900 ▲1100K
Tây Nguyên - PNJ 126,900 ▲1100K 129,900 ▲1100K
Đông Nam Bộ - PNJ 126,900 ▲1100K 129,900 ▲1100K
Cập nhật: 04/09/2025 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,350 ▲60K 12,850 ▲60K
Trang sức 99.9 12,340 ▲60K 12,840 ▲60K
NL 99.99 11,745 ▲60K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,745 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,610 ▲60K 12,910 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,610 ▲60K 12,910 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,610 ▲60K 12,910 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 13,240 ▲50K 13,390 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 13,240 ▲50K 13,390 ▲50K
Miếng SJC Hà Nội 13,240 ▲50K 13,390 ▲50K
Cập nhật: 04/09/2025 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,319 13,342
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,319 13,343
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,255 128
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,255 1,281
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 124 1,265
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 120,248 125,248
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 87,534 95,034
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 78,679 86,179
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 69,823 77,323
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 66,407 73,907
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 45,406 52,906
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,319 1,334
Cập nhật: 04/09/2025 09:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Robot hút bụi Xiaomi S40C thách thức phân khúc giá rẻ

Robot hút bụi Xiaomi S40C thách thức phân khúc giá rẻ

Electro-Voice ra mắt loa cột khổng lồ EVOLVE 90

Electro-Voice ra mắt loa cột khổng lồ EVOLVE 90

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

StanbyME 2 có đúng “không có thì thiếu, có thì thừa”?

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Hoàn thiện dải sản phẩm laptop AI, ASUS tung ra 4 mẫu laptop Vivobook trước thềm năm học mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

FPT trình diễn hệ sinh thái AI tại Triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Keysight hoàn thành đánh giá Chứng nhận PSA cấp 4 cho sản phẩm SiXG301 SoC của Silicon Labs

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Dassault Systèmes và Viettel ký kết biên bản ghi nhớ

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Nhật Bản phát triển chip 6G siêu nhỏ cho điện thoại thông minh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Lần đầu tiên Hội thảo RWAM-SE được tổ chức tại Việt Nam

Lần đầu tiên Hội thảo RWAM-SE được tổ chức tại Việt Nam

Chung kết Z Marketer mùa 5: Gen Z đưa tinh thần Việt vào chiến dịch marketing “triệu view”

Chung kết Z Marketer mùa 5: Gen Z đưa tinh thần Việt vào chiến dịch marketing “triệu view”

'Innovation Tech Challenge 2025' khơi dậy đam mê công nghệ cho giới trẻ

Bosch Rexroth ‘trình diễn’ nhà máy thông minh tại Automation World Vietnam

Bosch Rexroth ‘trình diễn’ nhà máy thông minh tại Automation World Vietnam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Lazada khởi động chương trình

Lazada khởi động chương trình 'Siêu Sale Chính Hãng 9.9'

Khởi động đề án Liên minh kinh tế số

Khởi động đề án Liên minh kinh tế số

Phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025

Phát động Cuộc thi Sinh viên Kinh doanh số 2025

Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Cổ phiếu châu Âu phục hồi khi nhà đầu tư chờ báo cáo thu nhập của Nvidia

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số

'Chọn điểm đến - Chọn Mường Thanh': Hàng loạt ưu đãi độc quyền tại ITE HCMC 2025

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

NAB Innovation Centre Vietnam khai trương văn phòng mới

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD: Tôn vinh chủ quyền công nghệ quốc gia

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD: Tôn vinh chủ quyền công nghệ quốc gia

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

YouTube đạt thỏa thuận mới với Fox, giữ nguyên nội dung Trên YouTube TV

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Xe điện Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ nhờ mẫu xe giá rẻ, BYD và Nio dẫn đầu

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Tesla lao dốc tại Châu Âu, BYD và xe điện Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes-Benz Việt Nam tặng 60 triệu đồng khi mua xe điện tháng 9

Mercedes EQB 250+ phiên bản nâng cấp ra mắt Việt Nam, giá 2 tỷ 309 triệu đồng

Mercedes EQB 250+ phiên bản nâng cấp ra mắt Việt Nam, giá 2 tỷ 309 triệu đồng