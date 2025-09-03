Bùng nổ điểm hẹn công nghệ và công lý tại gian Triển lãm TAND

Theo Ban Tổ chức cho biết, chỉ trong 3 ngày đầu tiên đã có hơn 1,2 triệu lượt khách tham quan, một con số kỷ lục, phản ánh sự quan tâm sâu rộng của nhân dân, các cơ quan, tổ chức đối với thành tựu phát triển của đất nước qua 80 năm độc lập.

Một vài hình ảnh về gian triển lãm của TAND trong Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội)

Trong không gian rộng lớn, hàng trăm gian trưng bày đến từ các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã giới thiệu những thành tựu, dấu ấn nổi bật. Và giữa bức tranh toàn cảnh ấy, gian triển lãm của Tòa án nhân dân (TAND) trở thành tâm điểm thu hút, với từng hàng dài người kiên nhẫn xếp hàng chờ trải nghiệm những sản phẩm công nghệ tư pháp lần đầu tiên ra mắt công chúng.

Ngay từ lối vào, khách tham quan đã bị thu hút bởi khu vực trải nghiệm Trợ lý ảo TAND - ứng dụng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ người dân tra cứu thủ tục tố tụng, thông tin pháp luật, hướng dẫn hồ sơ trực tuyến.

Bác sỹ Sơn – Khoa điều trị nội trú, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt tham gia tương tác với Trợ lý ảo TAND).

Bác sỹ Sơn – Khoa điều trị nội trú, Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt chia sẻ sau khi thử nghiệm: “Mình thật sự ấn tượng, chỉ cần đặt câu hỏi Trợ lý ảo đã đưa ra câu trả lời rõ ràng, kèm đường dẫn đến văn bản pháp luật chính thống. Đây là bước tiến rất lớn, giúp những bác sỹ như mình tiếp cận pháp luật dễ dàng, minh bạch và hiện đại hơn.”

Trợ lý ảo TAND được xây dựng như một “cánh tay nối dài” của hệ thống Tòa án, không chỉ giải đáp tức thời các thắc mắc thường gặp mà còn có khả năng phân tích, gợi ý quy trình phù hợp cho từng loại vụ việc. Chính vì vậy, khu vực trải nghiệm này luôn chật kín khách chờ trải nghiệm

Một điểm nhấn khác của gian triển lãm là robot tương tác, được lập trình giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của TAND qua các giai đoạn, cũng như hướng dẫn khách tham quan tiếp cận các nội dung trưng bày.

Bạn Trọng Tuyên, sinh viên Học viện công nghệ bưu chính viễn thông tham gia trải nghiệm với robot tại triển lãm.

Không kém phần hấp dẫn, khu vực trích lục án lệ số hóa cũng luôn kín chỗ. Thay vì tra cứu thủ công như trước, nay chỉ cần vài thao tác trên màn hình cảm ứng, khách tham quan có thể tìm thấy án lệ liên quan đến các tình huống thực tiễn: tranh chấp dân sự, thương mại, lao động, hôn nhân gia đình…

Gia đình anh Quang Thắng đến từ Hà Tĩnh trải nghiệm tại khu vực số hóa án lệ

Điểm dễ thấy nhất khi đến gian TAND là cảnh tượng hàng dài dòng người kiên nhẫn xếp hàng. Từ các đoàn đại biểu trung ương, tỉnh thành cho đến khách tham quan tự do, ai cũng muốn một lần trải nghiệm sản phẩm công nghệ mới của ngành Tòa án.

Nhiều gia đình tới tham quan, chơi với robot, vừa lắng nghe giải thích về vai trò của Tòa án.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều gia đình đưa con nhỏ mặc áo cờ đỏ sao vàng tới tham quan. Các em vừa chơi với robot, vừa lắng nghe bố mẹ giải thích về vai trò của Tòa án trong bảo vệ công lý. Một phụ huynh bày tỏ:

“Đây là cơ hội rất tốt để giáo dục con về pháp luật ngay từ nhỏ. Các cháu không chỉ thấy Tòa án trên phim ảnh, mà còn trực tiếp chạm tay vào công nghệ, hiểu công lý không xa vời mà gắn bó với đời sống hằng ngày.”

Ngoài công nghệ, gian trưng bày của TAND còn dành một không gian trang trọng để giới thiệu các phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng, như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Quân công... Những hiện vật lịch sử này gợi nhắc hành trình vẻ vang của TAND qua các giai đoạn cách mạng.

Ông Ngô Bá Soát, Cựu chiến binh Quân khu 5 đang trầm ngâm bên gian trưng bày Huân chương

Khu vực triển lãm ảnh tư liệu, mô hình phiên tòa trực tuyến, cũng thu hút sự chú ý. Nhiều khách tham quan đánh giá cao nỗ lực đổi mới, số hóa thủ tục tố tụng, thể hiện quyết tâm xây dựng nền Tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại, phụng sự nhân dân.

Triển lãm Quốc gia VEC là sự kiện lớn, quy tụ thành tựu 80 năm dựng xây và phát triển đất nước. Triển lãm sẽ còn mở cửa nhiều ngày tới. Với sức hút hiện tại, chắc chắn gian TAND tiếp tục là một trong những điểm dừng chân không thể bỏ qua của bất kỳ ai khi đến VEC.