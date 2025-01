VEC tăng giá sử dụng dịch vụ đường cao tốc từ 01/2/2024

Cụ thể, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Cầu Giẽ - Ninh Bình và Đà Nẵng - Quảng Ngãi tăng 12% so với giá hiện tại, tăng 5% đối với tuyến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Thời điểm áp dụng từ 00 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 02 năm 2024.

VEC tiếp tục áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/6/2024 căn cứ Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ về việc quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.

Trạm Km6+000 tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai do VEC quản lý và khai thác. Ảnh: mt.gov.vn

Theo VEC, việc điều chỉnh giá lần này nằm trong lộ trình điều chỉnh mức giá sử dụng dịch vụ các tuyến đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, nhằm đảm bảo dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng như mục tiêu đầu tư phát triển đường cao tốc, sau khi báo cáo cấp có thẩm quyền.

Mức giá mới dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ 01/2/2024

Mức giá mới dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn km0 - km131+500) từ 01/2/2024. Xem thêm tại đây.

Mức giá mới dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai từ 01/2/2024. Xem thêm tại đây.

Mức giá mới dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Tp.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây từ 01/2/2024

Các phương tiện sử dụng dịch vụ trên 04 tuyến đường cao tốc nói trên do VEC quản lý khai thác phải thanh toán tiền dịch vụ sử dụng theo quy định để đảm bảo hoàn vốn đầu tư dự án theo Quyết định phê duyệt đầu tư dự án của Bộ GTVT, trừ các trường hợp được miễn theo quy định của Bộ GTVT tại Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý và Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý và các quy định điều chỉnh, bổ sung (nếu có).