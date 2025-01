Lượng xe qua 4 tuyến cao tốc do VEC đầu tư đạt gần 60 triệu, tăng 12% so cùng kỳ

Năm 2023, các tuyến cao tốc do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý khai thác đã phục vụ an toàn 59,7 triệu lượt phương tiện, tăng 12 % so với năm 2022.