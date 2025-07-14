Pháp hội Lama Norlha tại Chùa Sủi: Lan tỏa năng lượng tâm linh, cầu nguyện quốc thái dân an

Trong khuôn khổ chuyến hoằng pháp đặc biệt tại Việt Nam, đoàn Phật giáo Nepal do ngài Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche dẫn đầu đã tổ chức Pháp hội Lama Norlha - Ngũ bộ Hoàng tài bảo thiên tại Chùa Sủi (xã Thuận An, TP. Hà Nội) từ ngày 11–13/7, nhằm cầu nguyện cho quốc thái dân an, tăng trưởng thiện lành và hòa hợp giữa tâm linh với đời sống hiện thực.

Ngài Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche.

Ngài H.E Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche ( trái) và tăng đoàn tại chùa Sủi sáng 11/7.

Pháp hội Lama Norlha tại Chùa Sủi là một trong ba sự kiện lớn trong chuyến hoằng pháp của đoàn Giáo hội Phật giáo Nepal tại Việt Nam. Dưới sự hướng dẫn của ngài H.E Khentrul Kunchok Tenzin Rinpoche , một đạo sư trẻ uyên bác, được trao tặng danh vị “Khenpo xuất sắc” của Đại học Phật giáo Sakya cùng 9 vị Tăng, Ni từ Tu viện Thegchen Lekshey Ling, thuộc dòng truyền thừa Karma Kagyu, pháp hội đã thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử và hành giả từ nhiều nơi về tham dự.

Chư Tăng, Ni, phật tử đón nhận sự gia trì và ban phước từ Rinpoche.

Trong ba ngày diễn ra, các hoạt động tâm linh được tổ chức trang nghiêm và đầy ý nghĩa, bao gồm: Cúng dường Mandala, Cúng khói, Pháp hội Lama Norlha, Cúng Hộ Pháp, cùng các buổi pháp thoại truyền cảm hứng yêu thương, hòa bình và phát triển nội tâm.

Thượng tọa Thích Thanh Phương, Trụ trì Chùa Sủi, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN chia sẻ: “Pháp hội là cơ hội quý báu để Tăng Ni, Phật tử Việt Nam tiếp nhận và lan tỏa các giá trị truyền thống Phật giáo từ Nepal – một trong những cái nôi Phật giáo lâu đời. Qua các buổi pháp thoại và nghi lễ, Phật tử không chỉ được truyền dạy những tinh hoa giáo lý mà còn được trải nghiệm văn hóa tâm linh đặc sắc, góp phần làm phong phú đời sống tu hành và khai mở tuệ giác, giúp con người sống tốt đời đẹp đạo”.

Thượng tọa Thích Thanh Phương, Trụ trì Chùa Sủi, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương GHPGVN chia sẻ tại sự kiện.

Sự kiện cũng góp phần củng cố giao lưu văn hóa Phật giáo quốc tế, đặc biệt giữa hai quốc gia có truyền thống tâm linh sâu sắc là Nepal và Việt Nam.

Được biết, bên cạnh Pháp hội Lama Norlha tại Chùa Sủi (Hà Nội), đoàn Phật giáo Nepal cũng tổ chức Pháp hội Phật Đảnh Tôn Thắng – Namgyalma tại chùa Pháp Vân (Hà Nội) và Pháp hội trì tụng 100 triệu biến chú Đức Phật A Di Đà tại chùa Hưng Tích (Phú Thọ).

Pháp hội đã thu hút đông đảo Tăng Ni, Phật tử và hành giả từ nhiều nơi về tham dự.

Mỗi pháp hội đều mang sứ mệnh thiêng liêng, kết nối tâm linh, cầu nguyện hòa bình và đem đến sự an lạc, tỉnh thức cho cộng đồng, khẳng định vai trò tích cực của các sự kiện Phật giáo trong trong đời sống tinh thần đương đại.