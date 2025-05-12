Đại lễ Phật đản: Đoàn kết, hòa ái, tích cực kiến tạo thế giới hòa bình

Đại lễ Phật đản 2025 diễn ra sáng 12-5 tại Việt Nam Quốc Tự - Ảnh: T.T.D.

Sáng 12-5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức Đại lễ Phật đản 2025 tại Việt Nam Quốc Tự, TP.HCM.

Tham dự buổi lễ có Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Nghiệp, Phó pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Nhơn, Phó pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Viên Minh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban kiểm soát Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Thiện Pháp;

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ, Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM Nguyễn Thành Trung… cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử.

Đại lễ Phật đản 2025 diễn ra trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh với các nghi thức Phật giáo.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ chúc mừng Đại lễ Phật đản - Ảnh: T.T.D.

Thắp sáng thế gian bằng tâm từ bi, ánh sáng trí tuệ

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng đọc thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569.

Mùa Phật đản năm nay có ý nghĩa to lớn đối với Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Đây là lần đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc tại TP.HCM đúng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Trí Quảng đọc thông điệp - Ảnh: T.T.D.

"Trong Đại lễ Phật đản năm nay, chúng ta diễm phúc được chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - biểu tượng cao nhất cho tinh thần bi, trí, dũng và hạnh nguyện vô ngã vị tha.

Chúng ta đủ nhân duyên cung rước, chiêm bái xá lợi trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức - biểu tượng cho tâm từ bi, bình đẳng, sự hy sinh cao cả vì hạnh phúc của số đông, vì trường tồn của Phật pháp.

Kính mừng Đại lễ Phật đản thiêng liêng, tôi kêu gọi phật tử luôn tinh tấn tu tập, thể nhập từ bi tam muội, lan tỏa tình yêu thương đến chúng sanh vạn loại, cùng thắp sáng thế gian với từ bi và ánh sáng trí tuệ.

Tôi ước mong chúng ta đoàn kết, hòa ái và tích cực kiến tạo thế giới thái bình, an lạc thực sự" - pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ.

Hòa thượng Thích Trí Quảng thực hiện các nghi thức Đại lễ Phật đản - Ảnh: T.T.D.

Dùng ánh sáng trí tuệ hóa giải vô minh, bạo lực

Trong không khí trang nghiêm, hòa thượng Thích Lệ Trang - trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM, trưởng ban tổ chức - đọc diễn văn Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 của chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Diễn văn ôn lại ngày đản sinh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, bậc đạo sư vĩ đại đã khai mở con đường từ bi, trí tuệ và giải thoát cho nhân loại. Đây là dịp tưởng niệm ba sự kiện vĩ đại trong cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni: đản sinh, thành đạo, nhập niết bàn.

Đại lễ Phật đản như là ngày hội văn hóa tâm linh toàn cầu - nơi nhân loại cùng hướng về những giá trị của tuệ giác Phật giáo: lòng từ bi, trí tuệ và hòa bình đối với thế giới hôm nay.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đọc diễn văn Đại lễ Phật đản - Ảnh: T.T.D.

"Thế giới hôm nay còn nhiều bất ổn, con người luôn đối mặt với nhiều thách thức. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải khơi dậy tinh thần đoàn kết và bao dung, lấy con người làm trung tâm của mọi hành động.

Đức Phật dạy rằng "tất cả chúng sinh đều có Phật tính". Đó chính là lời khẳng định về giá trị và phẩm giá bình đẳng của mọi con người, không phân biệt màu da, tôn giáo, quốc tịch hay địa vị xã hội.

Đức Phật cũng chỉ ra cho chúng ta thấy "không có con đường nào dẫn đến hòa bình, mà chính hòa bình là con đường".

Chúng ta cùng nhau kêu gọi hãy gác lại những khác biệt để xây dựng một cộng đồng toàn cầu đoàn kết; hãy dùng ánh sáng của trí tuệ để hóa giải vô minh và bạo lực; hãy lấy con người làm trung tâm, tôn trọng phẩm giá, không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình phát triển bền vững" - trích diễn văn Đại lễ Phật đản.

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu.

Ông Nguyễn Mạnh Cường cho biết TP.HCM được Giáo hội chọn đăng cai và tổ chức thành công của Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 khẳng định vị thế, uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Cường phát biểu - Ảnh: T.T.D.

Trưởng Ban Dân vận và Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn xác định việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự gắn bó chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng, là yếu tố quan trọng để giữ gìn ổn định, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, xây dựng môi trường sinh hoạt tín ngưỡng văn minh, lành mạnh, góp phần củng cố niềm tin và phát huy tinh thần "tốt đời, đẹp đạo".

Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM trao tặng Quỹ vì người nghèo TP.HCM 1 tỉ đồng và Quỹ vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc 1 tỉ đồng.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đóng góp quỹ - Ảnh: T.T.D.

Tăng ni, phật tử dự Đại lễ Phật đản - Ảnh: T.T.D.