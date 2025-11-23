Tình hình lũ, lụt còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 225/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ đặc biệt lớn tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa; Đắk Lắk, Gia Lai và Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, nêu rõ:

Trong mấy ngày vừa qua, tại khu vực đã xảy ra mưa rất lớn trên diện rộng, lũ trên các sông ở Quảng Trị đến Khánh Hòa đều vượt báo động 2 đến báo động 3, nhiều nơi trên báo động 3, đặc biệt trên một số sông ở Đắk Lắk, Khánh Hòa vượt mức lũ lịch sử trong nhiều năm qua (lũ trên sông Ba tại trạm Củng Sơn thuộc tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1993 tới 1,09m).

Mưa lớn, lũ đặc biệt lớn, kết hợp với thủy triều cao đã gây ngập lụt hết sức nghiêm trọng (theo tổng hợp của Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trên 52.000 ngôi nhà tại hơn 128 xã, phường thuộc các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng bị ngập sâu); nhiều khu dân cư bị ngập sâu, nước chảy xiết gây chia cắt, cô lập, có nơi còn chưa thể tiếp cận được, có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm trong những ngày tới.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, bám sát diễn biến tình hình (Thủ tướng Chính phủ có 05 công điện chỉ đạo; theo phân công của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ).

Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương và nhân dân đã quyết liệt, khẩn trương hành động kịp thời, góp phần hạn chế thiệt hại; các địa phương đã chủ động tổ chức di dời, sơ tán 18.408 hộ, với 61.035 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Tuy nhiên, do mưa lũ lịch sử, tình hình lũ, lụt còn diễn biến rất phức tạp, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao.

Để khẩn trương ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Cung cấp khẩn cấp cơm ăn, nước uống cho người dân

1. Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh khu vực Trung Bộ, nhất là các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng tiếp tục tập trung chỉ đạo ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025; số 218/CĐ-TTg ngày 16/11/2025; số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025; số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025; số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025, trong đó:

a) Các cấp ủy, chính quyền địa phương phải tập trung tổng lực, huy động mọi lực lượng, phương tiện và bằng mọi biện pháp, theo mọi hướng khẩn trương tiếp cận cho được tất cả các khu dân cư còn bị cô lập và ngập sâu để cứu người, tuyệt đối không được để tình trạng người dân bị cô lập trong nhà, trên nóc nhà kêu cứu mà không được cứu giúp kịp thời.

b) Phải cung cấp khẩn cấp đầy đủ lương thực, cơm ăn, nước uống và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân; huy động lực lượng Thanh niên, Phụ nữ để tổ chức nấu ăn và phân phát đến người dân; chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn nhất, sẵn sàng nhường lại các trụ sở công sở (kể cả trụ sở Công an, Bộ đội nếu cần) để làm nơi tạm trú và phải chăm sóc dân tận tình.

c) Tổ chức thăm hỏi, động viên và triển khai ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất theo quy định trong khả năng có thể đối với các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người chết, mất tích, gia đình có nhà bị sập đổ, trôi, hư hỏng.

d) Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ

2. Các Bộ Quốc phòng, Công an: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc duy trì và huy động tối đa lực lượng, phương tiện để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; phối hợp chặt chẽ với địa phương cử lực lượng hỗ trợ hậu cần (nấu ăn, vận chuyển nhu yếu phẩm) và sẵn sàng nhường lại cơ sở vật chất làm nơi sơ tán tạm thời, đảm bảo an toàn và đủ điều kiện sinh hoạt cho người dân.

3. Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương phối hợp chặt chẽ, tiếp tục rà soát, hướng dẫn vận hành các hồ chứa nước (thủy lợi, thủy điện) một cách an toàn và hợp lý, ưu tiên giảm xả lũ xuống hạ du để giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân; khôi phục cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt ngay sau lũ.

4. Các Bộ Xây dựng và Công an: Phối hợp với Công an các địa phương rà soát, kiểm tra, và cấm đường, hạn chế người dân đi lại ở các tuyến đường giao thông có nguy cơ sạt lở hoặc ngập sâu nguy hiểm. Cán bộ, lãnh đạo địa phương phải chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra sự cố sạt lở, tai nạn gây thiệt hại về tính mạng và tài sản do thiếu kiểm soát hoặc cấm đường không kịp thời.

5. Bộ Khoa học và Công nghệ, các Tập đoàn VNPT, Viettel, Mobifone khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khắc phục ngay các sự cố về thông tin liên lạc tại các vùng bị ảnh hưởng nặng, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và cứu hộ.

Hỗ trợ ngay thuốc, vật tư, hóa chất vệ sinh cho các địa phương

6. Bộ Y tế: Khẩn trương hỗ trợ ngay thuốc, vật tư, hóa chất vệ sinh cho các địa phương. Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở khẩn trương hướng dẫn công tác vệ sinh môi trường sau lũ và phòng chống dịch bệnh ngay khi nước rút.

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và Lãnh đạo địa phương phải ưu tiên hàng đầu việc bảo đảm an toàn cho học sinh. Chỉ cho phép học sinh đến trường khi đã thấy an toàn tuyệt đối; nếu chưa an toàn, phải chủ động cho học sinh nghỉ học và tổ chức học bù sau để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh.

7. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, khẩn trương thống kê toàn bộ thiệt hại về người, tài sản, hạ tầng để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

8. Bộ Tài chính xuất cấp, hỗ trợ gạo, vật tư theo đề nghị của các địa phương; nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương, trước mắt cho tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng mỗi tỉnh khoảng 200 tỷ đồng; Gia Lai, Đắk Lắk mỗi tỉnh khoảng 150 tỷ đồng, hoàn thành ngay trong ngày 20 tháng 11 năm 2025. Giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức vận chuyển gạo đến cho Nhân dân.

9. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố sạt lở đất và triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân

10. Kêu gọi sự giúp đỡ, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân, các nhà hảo tâm với tinh thần "tình dân tộc, nghĩa đồng bào, ai có gì giúp nấy, ai có nhiều giúp nhiều, ai có ít giúp ít, ai có công giúp công, ai có của giúp của, thuận ở đâu giúp ở đó".

11. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Gia Lai; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Đắk Lắk; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh: Khánh Hòa và Lâm Đồng.

12. Các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục bám sát tình hình, phản ánh và thông tin đầy đủ cho nhân dân, đồng thời hướng dẫn kỹ năng phòng chống thảm họa thiên tai cho các lực lượng chức năng và người dân.

Yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện Công điện này.

Nha Trang (Khánh Hòa) bị ngập lụt sâu

Công điện số 223/CĐ-TTg: Tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 223/CĐ-TTg ngày 20/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó lũ đặc biệt lớn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Công điện gửi Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa và c ác Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính.

Công điện nêu: Lũ trên các sông ở Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai đang ở mức rất cao, một số nơi ở Đắk Lắk, Khánh Hòa đã vượt mức lũ lịch sử. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 20 và 21/11/2025, tại khu vực còn tiếp tục có mưa to đến rất to, lũ trên sông Ba, sông Kôn vẫn duy trì ở mức rất cao, trên các sông ở Khánh Hòa tiếp tục lên và khả năng sẽ vượt mức lũ lịch sử; tình trạng ngập lụt sâu sẽ tiếp tục xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, nhất là tại các tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk (do hiện nay thủy triều ở mức cao), đồng thời nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra sạt lở đất tại vùng núi và sườn dốc.

Để tập trung ứng phó mưa lũ đặc biệt lớn, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, tiếp theo các Công điện số217/CĐ-TTg,218/CĐ-TTg,219/CĐ-TTgvà222/CĐ-TTgngày 19/11/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, không được để người dân bị đói, rét, thiếu nước uống

1- Đồng chí Bí thư tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai và lãnh đạo các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục tập trung, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động triển khai khẩn trương kịp thời, hiệu quả tất cả các biện pháp cấp bách cần thiết để ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

2- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Khánh Hòa, Đắk Lắk, Gia Lai:

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác ứng phó thiên tai trên địa bàn, chủ động chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Tiếp tục huy động tối đa các lực lượng, phương tiện cần thiết, nhất là quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và các lực lượng khác, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

- Cung ứng, tiếp tế kịp thời lương thực, thực phẩm cho người dân (trong đó ưu tiên tiếp tế các thực phẩm có thể sử dụng được ngay như lương khô, bánh mì, bơ sữa,...), không được để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,..

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện khẩn trương sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ

3- Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn, đồng thời chủ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện (kể cả máy bay trực thăng, thiết bị bay không người lái) tại các địa bàn lân cận để khẩn trương hỗ trợ địa phương triển khai công tác ứng phó mưa lũ, nhất là sơ tán dân cư, cứu hộ cứu nạn, vận chuyển lương thực cứu trợ cho người dân.

4- Bộ Xây dựng, Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương (kể cả các địa phương khu vực lân cận) và các lực lượng chức năng chủ động điều tiết giao thông từ sớm, từ xa, khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực bị ảnh hưởng của mưa lũ, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ công tác bảo đảm an toàn giao thông.

5- Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, dự báo kịp thời, chính xác tình hình mưa lũ; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.

6- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên tại các địa phương trong thời gian mưa lũ.

7- Bộ Y tế chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở bảo đảm các dịch vụ y tế khẩn cấp, thiết yếu cho Nhân dân, đồng thời bảo đảm công tác khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh ngay sau khi lũ rút.

8- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

Công điện số 222/CĐ-TTg: Tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai)

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký Công điện số 222/CĐ-TTg ngày 19/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba (Đắk Lắk), lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai).

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, nêu rõ:

Hiện nay tình hình mưa lũ tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang diễn biến rất phức tạp. Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên BĐ3, sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên BĐ3 và ngang với mức lũ lịch sử năm 1993.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó với lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp bảo đảm an toàn tính mạng người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh nêu trên và các Bộ, ngành tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 217/CĐ-TTg, 218/CĐ-TTg, 219/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó khẩn trương thực hiện ngay một số nhiệm vụ cấp bách sau:

Bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời sơ tán đến nơi an toàn

1. Huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác, mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay khu dân cư bị ngập sâu, chia cắt, cô lập, sạt lở để kịp thời di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn.

2. Bảo đảm lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu tại các khu vực người dân được sơ tán, di dời đến, không để người dân bị đói, bị rét, thiếu nước uống,...

3. Chủ động chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện, thủy lợi đảm bảo hiệu quả cắt, giảm lũ cho hạ du, tuyệt đối không để xảy ra mất an toàn hồ đập.

Điều phối giao thông từ xa để phân luồng, không để người dân đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở

4. Tăng cường lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn, điều phối giao thông từ xa để phân luồng, kiên quyết không để người dân, phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, sạt lở.

5. Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp; thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh ở mức độ cao nhất có thể.

6. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Tài chính kịp thời xuất cấp các phương tiện, trang thiết bị theo đề nghị của địa phương để hỗ trợ khắc phục hậu quả khi có yêu cầu của địa phương.

7. Các Bộ, ngành theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ đặc biệt lớn, hạn chế thiệt hại.

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường thời lượng, kịp thời thông tin về tình hình thiên tai và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng.

9. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Công điện số 219/CĐ-TTg: Tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 219/CĐ-TTg ngày 17/11/2025 về việc tập trung ứng phó và kịp thời khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Thủ tướng Chính phủ điện đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo báo cáo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, từ 07 giờ ngày 16 đến 13 giờ ngày 17/11/2025 tại các địa phương từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa rất to: tổng lượng mưa tại Huế và Khánh Hòa phổ biến 150-300mm, cá biệt tại Bình Điền (Huế) 1.085mm; Đà Nẵng 100-200mm, có nơi trên 700mm; Quảng Trị, Quảng Ngãi 80-180mm, có nơi trên 700mm; Gia Lai, Đắk Lắk 50-120mm, có nơi trên 840mm.

Mưa to đến rất to trên diện rộng, nhất là mưa lớn cục bộ xảy ra ngay sau các đợt mưa lũ kéo dài suốt tháng 10 và những ngày đầu tháng 11 đã tiếp tục gây lũ lớn, ngập lụt sâu tại các đô thị và vùng thấp trũng, đặc biệt là đã xảy ra sạt lở đất đá tại nhiều nơi ở Đà Nẵng, Khánh Hòa. Theo tổng hợp của cơ quan chức năng đến tối ngày 17/11/2025, mưa lũ và sạt lở đất đã làm 12 người chết và mất tích, 19 người bị thương, trong đó riêng sự cố sạt lở xảy ra đêm 16/11/2025 tại khu vực đèo Khánh Lê thuộc địa bàn xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã làm 06 người chết.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc, chia sẻ đau thương, mất mát đối với các gia đình có người bị nạn, mất tích, bị thương do thiên tai, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vất vả liên tiếp của đồng bào miền Trung trước cảnh "lũ chồng lũ", "bão chồng bão".

Tiếp theo các Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025 và số 218/CĐ-TTg ngày 17/11/2025, để chủ động ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Y tế, Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành có liên quan; Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền:

a) Phải chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, nhất là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, sẵn sàng ứng phó với những kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

b) Cập nhật tình hình, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia trước 13 giờ hằng ngày để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền.

Đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, trước hết

2. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tại khu vực dự báo xảy ra mưa, lũ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ngay các nhiệm vụ, biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đặt nhiệm vụ bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân lên trên hết, trước hết, trong đó:

a) Huy động lực lượng quân đội, công an và các lực lượng khác bằng mọi biện pháp tiếp cận ngay các khu vực dân cư bị cô lập do ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời hỗ trợ người dân, cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân, sơ tán những trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn.

b) Tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo và chủ động tổ chức sơ tán, di dời toàn bộ Nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu. Đồng thời có phương án hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài sản cho người dân.

c) Bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát, hướng dẫn giao thông, không để người dân đi qua các khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, nhất là trên các tuyến giao thông có nguy cơ xảy ra sạt lở đất đá, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

d) Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, dự trữ đầy đủ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết tại các khu vực trọng điểm, xung yếu được xác định có nguy cơ cao xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt; chủ động triển khai phương án tiếp tế bổ sung khi xảy ra tình huống chia cắt kéo dài nhiều ngày.

đ) Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện phù hợp để kịp thời tiếp cận, xử lý các tình huống khẩn cấp, triển khai công tác sơ tán dân cư, cứu hộ, cứu nạn tại các khu vực xảy ra ngập sâu.

e) Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, mất mát đối với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, nhất là các gia đình có người chết, mất tích, những người bị thương tật; chăm lo chỗ ở đối với các hộ dân bị mất nhà cửa; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nước sạch sinh hoạt, điện, sóng viễn thông cho người dân; xử lý vệ sinh môi trường, phòng chống bệnh, dịch; bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh, khám chữa bệnh cho Nhân dân và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh ngay sau khi lũ rút.

g) Kịp thời tổng hợp báo cáo đầy đủ, thông tin chính xác về tình hình mưa lũ, thiệt hại (nếu có) và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và các cơ quan có liên quan trước 13 giờ hằng ngày để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Huy động tối đa lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

a) Tập trung chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi sát, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình mưa lũ, nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, lũ ống, lũ quét cho người dân và cơ quan chức năng; chủ động đôn đốc, chỉ đạo công tác phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất nông nghiệp ngay sau mưa lũ.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan tổng hợp, cập nhật tình hình, công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, gửi Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ hằng ngày để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

4. Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, phối hợp với các lực lượng khác kịp thời hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục nhanh hậu quả thiên tai.

5. Bộ trưởng các Bộ: Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp, hỗ trợ địa phương tập trung ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả mưa, lũ, khôi phục hoạt động giáo dục, y tế, cơ sở hạ tầng điện, sóng viễn thông, giao thông, cấp, thoát nước,… ngay sau thiên tai.

Triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm để khôi phục sản xuất kinh doanh sau thiên tai

6. Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo triển khai các chính sách hỗ trợ, kịp thời chi trả bảo hiểm để khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau thiên tai; kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả bão, lũ của các địa phương theo đúng quy định của pháp luật.

7. Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát diễn biến tình hình để điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

8. Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc kịp thời chỉ đạo sử dụng nguồn lực dự trữ của trung ương để hỗ trợ địa phương thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ theo quy định của pháp luật.

9. Văn phòng Chính phủ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Công điện số 217/QĐ-TTg: Chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công điện số 217/QĐ-TTg ngày 16/11/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Công điện nêu: Theo tổng hợp báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ sáng nay (ngày 16/11/2025) tại khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to với lượng mưa 100-150mm, một số nơi ở Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa trên 200mm, cá biệt tại Hồng Thái (Huế) gần 400mm.

Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn, từ tối nay đến ngày 18/11/2025 khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm, khu vực Hà Tĩnh, phía đông tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm, phía tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Từ ngày 16-20/11/2025, trên các sông từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa xuất hiện một đợt lũ ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3.

Đây là đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra sau các đợt mưa lớn liên tục tại khu vực Trung Bộ, nguy cơ xảy ra ngập lụt, đặc biệt là sạt lở đất là rất cao (ngày 14/11/2025 cũng đã xảy ra sạt lở đất quy mô lớn tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng ngay khi trời không có mưa). Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nêu trên và lãnh đạo các Bộ, ngành có liên quan, nhất là các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả các đợt bão lũ vừa qua, rút kinh nghiệm công tác ứng phó bão lũ vừa qua để chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ, trong đó tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa:

a) Tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để Nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai.

b) Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm, chủ động sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

c) Triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ đập, chống úng ngập; chủ động chỉ đạo vận hành khoa học, hợp lý các hồ chứa thủy lợi, thủy điện căn cứ theo dự báo tình hình mưa lũ để bảo đảm an toàn công trình và chống ngập lụt.

d) Triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ bảo đảm an toàn giao thông; căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, quyết định cho học sinh nghỉ học và hạn chế người, phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường tại khu vực nguy hiểm trong trường hợp cần thiết.

đ) Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại các khu vực trọng điểm, nhất là những nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng ứng phó với tình huống bị cô lập, chia cắt nhiều ngày và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

2. Bộ Nông nghiệp và Môi trường:

a) Chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

b) Chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ hồ đập thủy lợi và sản xuất nông nghiệp; phối hợp với ngành công thương và các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

c) Chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó phù hợp với tình hình thực tế, kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Bộ Xây dựng chỉ đạo triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, hoạt động xây dựng; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa kịp thời các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, tuyến huyết mạch.

4. Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

5. Các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát kịch bản, phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với sạt lở, lũ quét, lũ, ngập lụt và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

6. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động phối hợp với địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ, hạn chế thiệt hại đối với ngành, lĩnh vực quản lý.

7. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát diễn biến tình hình, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

8. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam kịp thời thông tin về tình hình mưa lũ và công tác chỉ đạo ứng phó của các cơ quan chức năng, tăng cường phổ biến, hướng dẫn biện pháp, kỹ năng ứng phó ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét cho người dân.

9. Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc thực hiện nghiêm túc Công điện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực những vấn đề đột xuất, phát sinh.