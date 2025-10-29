Chuyển động số
Thủ tướng chỉ đạo cấp bách ứng phó mưa lũ

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo ttriển khai một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, cấp bách cần thực hiện ngay để phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ.
THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO CẤP BÁCH ỨNG PHÓ MƯA LŨ- Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản số 857/TB-VPCP thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ.

Theo đó, sáng ngày 29 tháng 10 năm 2025, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số tỉnh thành phố khu vực Trung Bộ.

Tham dự phiên họp có Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Y tế, Công Thương, Khoa học và Công Nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ; tham dự tại điểm cầu các địa phương có: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà (dự tại điểm cầu thành phố Huế), Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, lãnh đạo Quân khu 4, Quân Khu 5.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo về công tác ứng phó với mưa lũ khu vực Trung Bộ, ý kiến của một số bộ, cơ quan và địa phương, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO CẤP BÁCH ỨNG PHÓ MƯA LŨ- Ảnh 2.

Mưa kỷ lục gây lũ, ngập lụt lịch sử tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi

Trong tuần vừa qua (từ ngày 22 đến ngày 28 tháng 10 năm 2025), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và hoạt động của đới gió đông trên cao, mưa lớn kéo dài nhiều ngày với lượng mưa kỷ lục, đặc biệt, tại hầu hết các nơi của thành phố Huế, tổng lượng mưa khoảng từ 800-1.500mm (cá biệt tại Bạch Mã tổng lượng mưa tới 4.340mm, mưa tới hơn 4,3m nước trong 1 tuần, chỉ trong ngày 27 tháng 10 năm 2025, lượng mưa tại đỉnh Bạch Mã tới 1.740mm - đây là giá trị mưa lịch sử chưa từng thấy trong 1 ngày cùng với thủy triều cao, đã gây lũ, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, mức lũ đã bằng và vượt so với năm 2020 gây ngập sâu trên diện rộng (theo thống kê sơ bộ có 110.793 nhà bị ngập (Huế: 35.000 nhà tại 32/40 xã phường; Đà Nẵng: 75.793 nhà bị ngập), ảnh hưởng rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của Nhân dân, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh và gió Đông trên cao, từ ngày 22/10 đến sáng 29/10/2025, các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi đã có mưa rất lớn.

Trong đó Huế mưa đặc biệt lớn từ 800-1.500mm, có trạm trên 4.000mm; Đà Nẵng từ 600-1.000mm; Quảng Ngãi từ 400-800mm; Quảng Trị từ 300-500mm; một số trạm mưa rất lớn như: La Tó (Quảng Trị) 1.424mm; Đỉnh Bạch Mã (Huế) 4.476mm; Khe Tre (Huế) 1.928mm; Nam Đông (Huế) 1.609mm; Phước Chánh (Đà Nẵng) 1.224mm; Phước Thành (Đà Nẵng) 1.214mm; Trà Thanh (Quảng Ngãi) 1.590mm.

Tại thành phố Huế trong ngày 27/10 đã có mưa đặc biệt lớn như: Khe Tre 1.176mm, Hương Sơn 1.086mm; Đỉnh Bạch Mã 1.740mm - đây là lượng mưa 01 ngày lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam (theo thống kê của Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) thì mưa 01 ngày lớn nhất là 1.825mm ở một trạm quan trắc của Pháp tại Ấn Độ Dương vào 01/1966).

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình (Thủ tướng Chính phủ có 03 công điện chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ).

Cả hệ thống chính trị, đặc biệt là của người dân và chính quyền địa phương đã thực sự vào cuộc, góp phần hạn chế thiệt hại; các địa phương đã chủ động tổ chức sơ tán 7.095 hộ dân với 21.473 người tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt qua đó đã góp phần quan trọng bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Theo dự báo, từ nay đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2025 còn tiếp tục có mưa, nguy cơ rất lớn đối với khu vực này sau những ngày mưa lớn kéo dài là sạt lở đất, lũ quét (năm 2020 cũng mưa lớn sau đó xảy ra sạt lở đất tại rất nhiều địa phương).

Do vậy, cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời, quyết liệt nhất một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, cấp bách cần thực hiện ngay, như sau:

1. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan như: Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Tài chính,... các địa phương liên quan khẩn trương tổng hợp báo cáo tình hình nguyên nhân và chỉ đạo của Chính phủ, tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương,… tham mưu Đảng ủy Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và đồng gửi cho các cơ quan trước 17 giờ hằng ngày khi tình hình còn diễn biến phức tạp và hậu quả nghiêm trọng. Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiêm túc rút kinh nghiệm công tác tổng hợp tham mưu báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền.

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất

2. Các đồng chí Bộ trưởng, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Trưởng ngành, Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai vừa qua tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, hiệu quả nhất để nhanh chóng ổn định tình hình cho Nhân dân, trong đó tập trung một số nhiệm vụ sau:

a) Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ Nhân dân, nhất là hộ gia đình có người chết, mất tích, bị thương, hộ neo đơn, khó khăn. Thực hiện ngay các chính sách hỗ trợ tốt nhất đối với Nhân dân; hỗ trợ lo hậu sự cho người không may bị thiệt mạng; cứu chữa người bị thương,...

b) Tiếp tục tổ chức di dời, sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập úng; cần phải làm kiên quyết, triệt để, không để người dân bị ảnh hưởng tác động tiêu cực của sự cố thiên tai.

c) Bảo đảm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân (các địa phương rà soát nếu cần hỗ trợ gạo, lương khô, ... thì địa phương chủ động xử lý và đề xuất, Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng xử lý xuất cấp ngay theo thẩm quyền); bằng mọi biện pháp phải tiếp tế được lương thực, thực phẩm, nước sạch cho người dân tại các khu vực bị ngập sâu chia cắt, sạt lở (nơi nào khó tiếp cận thì đề nghị lực lượng quân đội triển khai ccas phương tiện phù hợp trong đó có trực thăng).

Trước mắt Trung ương hỗ trợ ngay 2 tấn lương khô cho thành phố Huế, Quân khu 5 triển khai ngay vận chuyển tới người dân, lực lượng quân đội, công an khẩn trương triển khai tiếp tế cho người dân tại những khu vực bị ngập sâu, chia cắt.

d) Khắc phục để cung cấp điện, sóng viễn thông, đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian sớm nhất để bảo đảm người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác (Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng chỉ đạo).

đ) Tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là trường lớp cho học sinh trở lại trường, y tế để đảm bảo công tác khám chữa bệnh.

e) Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường xá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất sau lũ.

g) Chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, cơ quan bảo hiểm, ngân hàng, tổ chức tín dụng triển khai thực hiện sớm các chính sách hỗ trợ về thuế, tín dụng, bảo hiểm, … để các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai sớm phục hồi sản xuất, kinh doanh.

h) Thống kê, đánh giá đầy đủ, chính xác thiệt hại sau mưa lũ để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; tính toán phương án khắc phục hậu quả, khôi phục các hoạt động ngay sau khi lũ rút, nhất là lớp học, trường học và các cơ sở y tế, không để các cháu thiếu nơi học tập, không để người bệnh thiếu nơi chữa bệnh, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư hỗ trợ vệ sinh đường sá, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh, khôi phục sản xuất ngay sau mưa lũ.

Xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách

3. Các Bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, chủ động, tích cực hỗ trợ, xử lý ngay kiến nghị của các địa phương về nhu cầu cấp bách theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền của mình, trong đó:

a) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an điều động phương tiện (xuồng, ca nô, trực thăng) giữa các quân khu, các quân khu điều động giữa các địa phương trong cùng quân khu; Bộ Quốc phòng hỗ trợ thành phố Huế 2 tấn lương khô, hoàn thành trong ngày 29 tháng 10 năm 2025;

b) Bộ Tài chính xử lý đối với hàng hóa từ dự trữ quốc gia của nhà nước;

- Khẩn trương, kịp thời xử lý kiến nghị của các địa phương liên quan đến phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống lũ lụt, cứu hộ cứu nạn; chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương tổng hợp, đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các địa phương.

Trước mắt tham mưu Thủ tướng Chính phủ quyết định kinh phí hỗ trợ thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng để khắc phục ngay hậu quả thiên tai, hoàn thành trước 12 giờ ngày 29 tháng 10 năm 2025;

- Nghiên cứu, triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, … đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp bị thiệt hại do thiên tai theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm khẩn trương thực hiện bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm bảo đảm nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời theo quy định pháp luật; xuất cấp dự trữ quốc gia để thực hiện nhanh chóng và hiệu quả.

c) Bộ Nông nghiệp và Môi trường

- Tiếp tục chỉ đạo cơ quan dự báo tăng cường thông tin dự báo, cảnh báo và cung cấp đến người dân, chính quyền những thông tin chính xác sớm nhất, nhanh, kịp thời, chính xác nhất;

d) Bộ Y tế hỗ trợ, cung cấp hóa chất khử khuẩn, vệ sinh môi trường, khử trùng, thuốc men, vật tư y tế, phòng chống dịch bệnh; tăng cường nhân lực vào khu vực này để hỗ trợ các địa phương khám, chữa bệnh cho người dân.

đ) Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam (EVN), Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel), … khẩn trương khắc phục, cung cấp điện, sóng viễn thông trở lại trong thời gian sớm nhất để đảm bảo người dân nắm được thông tin đầy đủ, kịp thời.

4. Các bộ, ngành liên quan các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi khẩn trương tổng hợp, báo cáo về tình hình thiệt hại do thiên tai, gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Quốc phòng tổng hợp, Văn phòng Chính phủ chủ trì báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước 14 giờ hằng ngày; để Văn phòng Chính phủ tổng hợp tham mưu Đảng ủy Chính phủ có báo cáo các cấp có thẩm quyền chính xác, kịp thời.

5. Giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo ngay Thủ tướng Chính phủ.

