Thủ đô tập trung nguồn lực vào trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, mạng 6G và công nghệ vũ trụ trong giai đoạn 2026 - 2035 nhằm thúc đẩy kinh tế số.

Theo đó, việc ban hành Danh mục công nghệ chiến lược nhằm xác định các lĩnh vực công nghệ then chốt, có tính đột phá để ưu tiên đầu tư, nghiên cứu và ứng dụng. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và hướng tới mục tiêu phát triển Hà Nội trở thành đô thị thông minh.

Danh mục công nghệ chiến lược cũng là cơ sở để TP. Hà Nội xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, nâng cao năng suất lao động, gia tăng tỷ trọng kinh tế số trong GRDP, đồng thời cải thiện chất lượng sống của người dân Thủ đô.

UBND TP. Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương căn cứ danh mục này để xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển sản phẩm công nghệ theo từng lĩnh vực quản lý; đồng thời lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch chuyển đổi số và phát triển kinh tế – xã hội hằng năm.

Cùng với đó, Hà Nội khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn chủ động nghiên cứu, phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ chiến lược, phục vụ quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên cập nhật, đề xuất UBND Thành phố điều chỉnh, bổ sung danh mục theo từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển thực tiễn.

Theo Quyết định, các nhóm công nghệ chiến lược ưu tiên bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; điện toán đám mây, công nghệ lượng tử, dữ liệu lớn; blockchain; mạng di động thế hệ mới (5G/6G); robot và tự động hóa; công nghệ chip bán dẫn; y - sinh học tiên tiến; năng lượng và vật liệu mới; an ninh mạng; cùng các công nghệ hàng không, vũ trụ.

Việc xác định rõ các lĩnh vực công nghệ ưu tiên được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội chủ động nắm bắt xu hướng công nghệ toàn cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số trong dài hạn.