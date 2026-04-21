Việt Nam hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4/2026

Chủ đề Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo năm nay được xác định là “Đổi mới sáng tạo - Hành động đột phá, lan tỏa kết quả” và “Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi nhanh hơn, mạnh mẽ hơn để biến ý tưởng thành giá trị, khát vọng thành hiện thực”.

Các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 15 đến 26/4/2026. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2026 được Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức sáng 21/4/2026.

Sự kiện được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ thông điệp hành động, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong toàn xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.