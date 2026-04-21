Việt Nam hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới 21/4/2026

|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ
|1,414
|14,442
|Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ
|1,414
|14,443
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|1,409
|1,439
|Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|1,409
|144
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99%
|1,384
|1,429
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 99%
|134,485
|141,485
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 75%
|97,536
|107,336
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 68%
|87,532
|97,332
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 61%
|77,528
|87,328
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3%
|73,669
|83,469
|Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7%
|49,945
|59,745
|Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444
|Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|1,414
|1,444