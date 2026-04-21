Quảng Trị thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng tốc chuyển đổi số

Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới, Quảng Trị đang đẩy mạnh triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế xã hội. Đồng thời, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Theo ông Đặng Ngọc Tuấn, năm 2025, toàn tỉnh triển khai 161 nhiệm vụ liên quan đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong đó, 76 nhiệm vụ đã hoàn thành, chiếm 47%, còn 85 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện, tập trung vào hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực, hạ tầng và dữ liệu số.

Công tác kiểm tra tiến độ thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ được Sở Khoa học-Công nghệ chú trọng đẩy mạnh - Ảnh: T.Nghĩa

Hoạt động nghiên cứu khoa học được duy trì với 1 đề tài cấp Nhà nước, 97 đề tài và dự án cấp tỉnh cùng 18 nhiệm vụ cấp cơ sở. Đáng chú ý, tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn đạt trên 50%, nhiều sản phẩm đã được doanh nghiệp tiếp nhận và thương mại hóa. Công bố khoa học cũng ghi nhận hơn 200 bài báo, trong đó có 16 bài thuộc hệ thống Scopus và ISI.

Phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Quảng Trị tiếp tục phát triển, từng bước hình thành hệ sinh thái sáng tạo địa phương. Năm 2025, tỉnh đã hỗ trợ 61 lượt tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học công nghệ.

Bước sang năm 2026, chỉ trong quý I, ngành khoa học công nghệ của tỉnh đã quản lý 45 nhiệm vụ cấp tỉnh, 1 nhiệm vụ cấp quốc gia và 9 nhiệm vụ cấp cơ sở; đồng thời tổ chức nghiệm thu 6 nhiệm vụ và kiểm tra tiến độ 11 nhiệm vụ.

Công tác sở hữu trí tuệ đạt nhiều kết quả tích cực khi trong năm 2025, tỉnh đã hướng dẫn đăng ký bảo hộ cho hơn 120 lượt tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nâng tổng số lên 3 chỉ dẫn địa lý và 88 nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận được bảo hộ.

Song song đó, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua việc tổ chức hơn 40 lớp tập huấn kỹ năng số cho trên 9.000 cán bộ, công chức, viên chức và 8.000 thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, góp phần lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số”.

Hạ tầng viễn thông tiếp tục được đầu tư, mở rộng vùng phủ sóng, phát triển mạng 5G và từng bước xóa các khu vực trắng sóng. Các nền tảng số dùng chung, hệ thống dữ liệu và trung tâm điều hành thông minh đang được xây dựng, tạo nền tảng cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Trong thời gian tới, Quảng Trị xác định tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, qua đó tạo đà tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới.