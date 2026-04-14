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Hà Nội ban hành chỉ thị tích hợp chuyển đổi số vào quy hoạch, đề án, dự án thành phố

Sơn Tinh

Sơn Tinh

09:23 | 14/04/2026
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Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND, yêu cầu tích hợp chuyển đổi số Hà Nội và đổi mới sáng tạo xuyên suốt quá trình lập, thẩm định, triển khai mọi quy hoạch, đề án, dự án từ nay về sau.
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Chuyển đổi số Hà Nội và đổi mới sáng tạo từ nay trở thành yêu cầu bắt buộc trong toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước của Thủ đô, sau khi Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 11/4/2026. Đây là văn bản đặt nền tảng pháp lý để đưa chuyển đổi số trở thành yêu cầu bắt buộc, không còn là khuyến khích tùy nghi, trong toàn bộ bộ máy quản lý nhà nước của Thủ đô.

Chuyển đổi số Hà Nội trở thành yêu cầu bắt buộc, không phải tùy chọn

Điểm mấu chốt trong Chỉ thị 05 là sự thay đổi về tư duy quản lý khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là phần bổ sung vào cuối quy trình mà phải được tích hợp ngay từ khâu đề xuất. Mọi quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ của thành phố đều phải xác định rõ nội dung ứng dụng công nghệ và giá trị tri thức được sinh ra trong quá trình thực hiện.

Trường hợp không áp dụng công nghệ phải có lý do cụ thể bằng văn bản, tức là mặc định phải ứng dụng, không phải mặc định được miễn.

Chỉ thị yêu cầu ưu tiên các công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đặc biệt là sản phẩm, giải pháp do Việt Nam làm chủ hoặc có khả năng tiếp nhận làm chủ.

Việc tích hợp phải đảm bảo kết nối, liên thông, đồng bộ, an toàn và khả năng mở rộng lâu dài, tránh tình trạng đầu tư rời rạc, thiếu liên kết giữa các hệ thống như đã từng xảy ra ở nhiều địa phương.

Hà Nội ban hành chỉ thị tích hợp chuyển đổi số vào quy hoạch, đề án, dự án thành phố
Chuyển đổi số Hà Nội và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch đề án dự án thành phố

Về đổi mới sáng tạo, Chỉ thị 05 xác định rõ mục tiêu mọi nhiệm vụ, dự án đều phải hướng tới cho ra sản phẩm cải tiến, dịch vụ hiện đại, quy trình tiên tiến hoặc cải thiện đáng kể so với những gì đang có. Nội dung phát huy năng lực sáng tạo phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, không phải lấy cơ quan nhà nước làm trung tâm.

Đáng chú ý, thành phố khuyến khích sự tham gia của tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học ngay từ giai đoạn đề xuất. Các giải pháp tiên tiến phải được triển khai thí điểm hoặc thử nghiệm có kiểm soát trước khi nhân rộng đây là cơ chế quan trọng để giảm rủi ro và đảm bảo hiệu quả thực tế thay vì triển khai đại trà theo phong trào.

Chuyển đổi số Hà Nội trong lĩnh vực kinh tế cũng được nhấn mạnh kết quả chuyển đổi phải được lượng hóa, hạch toán và đánh giá cụ thể bằng dữ liệu thực tế, không chỉ dừng ở báo cáo định tính. Các hoạt động giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp phải được thực hiện tối đa thông qua dịch vụ trực tuyến và hạ tầng kỹ thuật điện tử của thành phố.

Dữ liệu dùng chung và nguyên tắc API First

Một trong những điểm kỹ thuật quan trọng nhất của Chỉ thị là yêu cầu tuân thủ nguyên tắc "API First" khi thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin. Đây là nguyên tắc đảm bảo các hệ thống ngay từ khi xây dựng đã có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau, thay vì xây xong rồi tìm cách tích hợp một vấn đề lâu nay gây lãng phí lớn trong đầu tư công nghệ thông tin của nhiều bộ ngành.

Mọi hoạt động chuyển đổi số phải gắn với việc xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa, tích hợp và khai thác dữ liệu, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố. Kết quả tích hợp phải được theo dõi, giám sát thường xuyên, ưu tiên dữ liệu thời gian thực và có cơ chế điều chỉnh kịp thời.

Chỉ thị 05/CT-UBND được ban hành trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, là bước cụ thể hóa chủ trương này xuống cấp thành phố với lộ trình và yêu cầu thực thi rõ ràng.

chuyển đổi số Hà Nội Chỉ thị 05/CT-UBND khoa học công nghệ Thủ đô chuyển đổi số 2026 đổi mới sáng tạo

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46

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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

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Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

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Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

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VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu