Hà Nội ban hành chỉ thị tích hợp chuyển đổi số vào quy hoạch, đề án, dự án thành phố

Chuyển đổi số Hà Nội và đổi mới sáng tạo từ nay trở thành yêu cầu bắt buộc trong toàn bộ hoạt động quản lý nhà nước của Thủ đô, sau khi Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng ký ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND ngày 11/4/2026. Đây là văn bản đặt nền tảng pháp lý để đưa chuyển đổi số trở thành yêu cầu bắt buộc, không còn là khuyến khích tùy nghi, trong toàn bộ bộ máy quản lý nhà nước của Thủ đô.

Chuyển đổi số Hà Nội trở thành yêu cầu bắt buộc, không phải tùy chọn

Điểm mấu chốt trong Chỉ thị 05 là sự thay đổi về tư duy quản lý khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là phần bổ sung vào cuối quy trình mà phải được tích hợp ngay từ khâu đề xuất. Mọi quy hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ của thành phố đều phải xác định rõ nội dung ứng dụng công nghệ và giá trị tri thức được sinh ra trong quá trình thực hiện.

Trường hợp không áp dụng công nghệ phải có lý do cụ thể bằng văn bản, tức là mặc định phải ứng dụng, không phải mặc định được miễn.

Chỉ thị yêu cầu ưu tiên các công nghệ tiên tiến đạt tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đặc biệt là sản phẩm, giải pháp do Việt Nam làm chủ hoặc có khả năng tiếp nhận làm chủ.

Việc tích hợp phải đảm bảo kết nối, liên thông, đồng bộ, an toàn và khả năng mở rộng lâu dài, tránh tình trạng đầu tư rời rạc, thiếu liên kết giữa các hệ thống như đã từng xảy ra ở nhiều địa phương.

Chuyển đổi số Hà Nội và đổi mới sáng tạo trong quy hoạch đề án dự án thành phố

Về đổi mới sáng tạo, Chỉ thị 05 xác định rõ mục tiêu mọi nhiệm vụ, dự án đều phải hướng tới cho ra sản phẩm cải tiến, dịch vụ hiện đại, quy trình tiên tiến hoặc cải thiện đáng kể so với những gì đang có. Nội dung phát huy năng lực sáng tạo phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, không phải lấy cơ quan nhà nước làm trung tâm.

Đáng chú ý, thành phố khuyến khích sự tham gia của tổ chức khoa học công nghệ, cơ sở giáo dục, chuyên gia, nhà khoa học ngay từ giai đoạn đề xuất. Các giải pháp tiên tiến phải được triển khai thí điểm hoặc thử nghiệm có kiểm soát trước khi nhân rộng đây là cơ chế quan trọng để giảm rủi ro và đảm bảo hiệu quả thực tế thay vì triển khai đại trà theo phong trào.

Chuyển đổi số Hà Nội trong lĩnh vực kinh tế cũng được nhấn mạnh kết quả chuyển đổi phải được lượng hóa, hạch toán và đánh giá cụ thể bằng dữ liệu thực tế, không chỉ dừng ở báo cáo định tính. Các hoạt động giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp phải được thực hiện tối đa thông qua dịch vụ trực tuyến và hạ tầng kỹ thuật điện tử của thành phố.

Dữ liệu dùng chung và nguyên tắc API First

Một trong những điểm kỹ thuật quan trọng nhất của Chỉ thị là yêu cầu tuân thủ nguyên tắc "API First" khi thiết kế, xây dựng và triển khai các hệ thống thông tin. Đây là nguyên tắc đảm bảo các hệ thống ngay từ khi xây dựng đã có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với nhau, thay vì xây xong rồi tìm cách tích hợp một vấn đề lâu nay gây lãng phí lớn trong đầu tư công nghệ thông tin của nhiều bộ ngành.

Mọi hoạt động chuyển đổi số phải gắn với việc xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa, tích hợp và khai thác dữ liệu, hướng tới hình thành cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố. Kết quả tích hợp phải được theo dõi, giám sát thường xuyên, ưu tiên dữ liệu thời gian thực và có cơ chế điều chỉnh kịp thời.

Chỉ thị 05/CT-UBND được ban hành trong bối cảnh Hà Nội đang thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, là bước cụ thể hóa chủ trương này xuống cấp thành phố với lộ trình và yêu cầu thực thi rõ ràng.