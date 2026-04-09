Xây dựng nền tảng kết nối toàn diện của ngành sữa Việt Nam

Phát biểu tại cuộc gặp mặt báo chí giới thiệu chuỗi triển lãm quốc tế vào chiều 8/4, PGS.TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) cho biết, ngành sữa giữ vai trò chiến lược trong bảo đảm an ninh dinh dưỡng quốc gia, nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam, đồng thời là một trong những ngành công nghiệp thực phẩm có giá trị gia tăng cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Được sự ủng hộ của các Bộ, ban, ngành hữu quan, Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) chủ trì, phối hợp cùng Công ty Cổ phần Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức chuỗi triển lãm, PGS.TS Trần Quang Trung cho biết.

PGS.TS Trần Quang Trung - Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) phát biểu tại sự kiện.

Với chủ đề “Chuỗi giá trị ngành sữa: Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững”, sự kiện có quy mô 4000m2, 250 gian hàng là các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ quốc gia và vùng lãnh thổ: Australia, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ireland, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Trung Quốc, Việt Nam…

Triển lãm ghi nhận sự tham gia của nhiều thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế, các đơn vị tài trợ và đồng hành: Tài trợ Chính chuỗi Triển lãm: Vinamilk; Tài trợ Đồng hành Triển lãm Sữa: TETRA PAK, NESTLE, FRIESLANDCAMPINA, VINASOY, VITADAIRY, HANOI MILK, MOCCHAU MILK, CARE FOR; Tài trợ Đồng hành Triển Kem: NHẤT HƯƠNG; Tài trợ Đồng hành Ngày Sữa Thế giới: TETRA PAK; Tài trợ Đồng hành Hội thảo thuộc khuôn khổ Triển lãm Sữa: ABBOTT, NUTRICARE cùng sự đồng hành của Uỷ ban thực phẩm Ireland – BORD BIA.

Đặc biệt, Vinamilk - Nhà tài trợ Chính của chuỗi triển lãm tham gia gian hàng với chủ đề “Vinamilk 50 năm phụng sự khát vọng Việt”, tái hiện hành trình phát triển của thương hiệu song hành cùng ngành sữa Việt Nam. Không gian trưng bày tích hợp trải nghiệm tương tác, giới thiệu đa dạng sản phẩm và các sáng kiến đổi mới, thể hiện định hướng phát triển bền vững và góp phần nâng cao chất lượng dinh dưỡng cho người Việt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Ông Phạm Tuyên - Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Hà Nội, cho biết Vinamilk luôn nỗ lực đồng hành cùng các giai đoạn phát triển của đất nước, đưa ngành sữa Việt Nam vươn tầm thế giới. Doanh nghiệp là Thương hiệu quốc gia 16 năm liên tiếp, đứng top 1 thương hiệu sữa được lựa chọn nhiều nhất, thuộc top 36 doanh nghiệp sữa lớn nhất toàn cầu và đã xuất khẩu tới 65 quốc gia.

Trong những năm gần đây, ngành sữa Việt Nam đã có bước phát triển đáng ghi nhận, không chỉ về quy mô thị trường mà còn ở chất lượng sản phẩm, năng lực sản xuất và khả năng tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế. Cùng với đó, các lĩnh vực như kem, trà sữa và thức uống hiện đại cũng đang tăng trưởng mạnh mẽ, góp phần mở rộng hệ sinh thái tiêu dùng và gia tăng giá trị cho ngành.

Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức ngày càng lớn về yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và áp lực cạnh tranh quốc tế. Trong bối cảnh đó, Chuỗi triển lãm Sữa - Kem - Trà Sữa được kết hợp tổ chức nhằm xây dựng nền tảng kết nối toàn diện của ngành, thể hiện tầm vóc và khát vọng của cả hệ sinh thái, hướng tới gia tăng giá trị, thúc đẩy hợp tác, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra các hoạt động Hội nghị Hội thảo chuyên ngành chương trình “Hưởng ứng Ngày Sữa Thế Giới” và “Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi” với nhiều hoạt động ý nghĩa.