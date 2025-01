Gần 200 gian hàng tham gia triển lãm quốc tế ngành sữa lần thứ 4

Sáng 3/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) chủ trì, phối hợp cùng Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức họp báo thông tin về “Triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 4 tại Việt Nam - VIETNAM DAIRY 2024".

Với chủ đề “Bạn khỏe mạnh, Việt Nam khỏe mạnh”, Triển lãm sẽ mở cửa đón khách từ ngày 30/5 đến 2/6, tại Nhà Thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam thông tin về Vietnam Dairy 2024.

Đây là sự kiện quốc tế chuyên ngành quan trọng về lĩnh vực này được tổ chức định kỳ hai năm một lần tại Việt Nam với vai trò xúc tiến thương mại, làm cầu nối hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, tăng cường hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại, khoa học kỹ thuật góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành sữa Việt Nam.

Triển lãm đồng thời góp phần giúp người dân có thêm các thông tin hữu ích, các kỹ năng sử dụng sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa; nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách khoa học; góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

VIETNAM DAIRY 2024 quy tụ gần 200 gian hàng là các thương hiệu, sản phẩm của các tổ chức, doanh nghiệp đến từ quốc gia và vùng lãnh thổ: Australia, Đan Mạch, Đài Loan (Trung Quốc), New Zealand, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Pháp, Việt Nam... Trong đó, có sự tham dự của các thương hiệu uy tín trong nước và quốc tế như: Vinamilk, Nutifood, Nestle, Abbott, Mead Johnson, Vinasoy, IDP, Care For, Nutricare, VP Milk, Meiji Food, Dairy-Pac, Natrumax, Coco Milk, và một số thương hiệu quốc tế đại diện cho ngành sữa của các quốc gia: New Zealand, Australia, Pháp, Đan Mạch.

BTC họp báo thông tin về triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 4.

Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sữa Việt Nam cho biết, tại triển lãm các đơn vị sẽ trưng bày và giới thiệu sản phẩm, công nghệ mới nhất và tiên tiến nhất của các nhóm ngành hàng: Sữa và sản phẩm sữa; Công nghệ, dây chuyền chế biến và bao bì sữa; Kỹ thuật chăn nuôi, thuốc thú y, vaccine dùng cho bò sữa; Thiết bị và phương pháp kiểm nghiệm sữa; Công nghệ tái chế bao bì, xử lý môi trường; Dịch vụ và giải pháp chuyển đổi số trong ngành công nghiệp sữa, Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng an toàn thực phẩm, tư vấn chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ đồng hành cùng ngành sữa...

Tại đây, khách tham quan, người tiêu dùng sẽ được trải nghiệm sữa và các sản phẩm sữa của hàng trăm thương hiệu sữa Việt Nam và quốc tế; được tư vấn dinh dưỡng, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe một cách khoa học và hợp lý, kỹ năng sử dụng sữa và các sản phẩm chế biến từ sữa; đồng thời có thể tham quan, tìm hiểu tại: Khu trưng bày chung, giới thiệu thành tựu ngành sữa Việt Nam.

Các cháu thiếu nhi sẽ được tham gia miễn phí khu “Nông trại vui vẻ”, với các trò chơi nhà bóng, nhà phao, nặn sáp, tô tượng, thưởng thức các tiết mục văn nghệ thiếu nhi, trình diễn nghệ thuật vui nhộn, đặc sắc cũng như được tham gia các hoạt động bổ ích ý nghĩa như: “Hành trình xanh - đổi vỏ sữa lấy quà tặng”, hoạt động chào mừng “Ngày Sữa thế giới và ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6”. Xuyên suốt sự kiện khách tham quan sẽ được trải nghiệm sữa và sản phẩm sữa, tư vấn sử dụng của các nhãn hàng.

Đặc biệt, nhằm tăng cường giao thương hiệu quả cho các đơn vị tham gia triển lãm, BTC còn phối hợp các cơ quan hữu quan, Hiệp hội ngành hàng tổ chức hoạt động chuyên ngành với nhiều chủ đề: Các giải pháp áp dụng kinh tế tuần hoàn trong ngành sữa Việt Nam; Giải pháp tăng cường tiêu thụ sữa và sản phẩm sữa tại thị trường Việt Nam; Ứng dụng chuyển đổi số trong ngành sữa...

Khách chuyên ngành khi đến với triển lãm còn được tham dự các hoạt động như: Kết nối giao thương, giới thiệu sản phẩm, Hỗ trợ tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp ngành chăn nuôi và chế biến sữa; Tư vấn kiến thức chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi, trang trại bò sữa;...

Triển lãm dự kiến đón tiếp hàng chục nghìn lượt khách tham quan đến từ các tỉnh, thành phố: người tiêu dùng - những người đang có nhu cầu sử dụng sữa, sản phẩm sữa; các tổ chức, cá nhân muốn tìm hiểu cơ hội kinh doanh sữa và sản phẩm sữa tại Việt Nam; sinh viên các trường đại học có đào tạo ngành công nghệ thực phẩm, ngành chăn nuôi; hợp tác xã, hộ chăn nuôi bò - bò sữa,...