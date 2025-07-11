Employee eCard sẽ là lời giải cho bài toán an toàn và minh bạch. Qua đó, FPT trở thành nhà cung cấp dịch vụ viễn thông tiên phong ứng dụng Employee eCard để xác thực danh tính nhân viên trên diện rộng toàn quốc, một giải pháp dịch vụ an toàn, minh bạch và chủ động giúp khách hàng an tâm ngay từ những phút đầu tương tác.

FPT ‘quét sạch’ nỗi lo mạo danh

Như vậy, kể từ tháng 7/2025, toàn bộ đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng, kỹ thuật viên, lắp đặt và bảo trì đều được cấp mã QR cá nhân, hiển thị trực tiếp trên thiết bị làm việc. Khách hàng chỉ cần truy cập ứng dụng Hi FPT phiên bản mới nhất, sử dụng tính năng quét mã để kiểm tra thông tin QR do nhân viên cung cấp. Hệ thống sẽ ngay lập tức hiển thị và xác thực các thông tin quan trọng như họ tên, ảnh đại diện, vị trí công tác và địa điểm làm việc – tất cả được đồng bộ hóa trực tiếp từ hệ thống nội bộ của FPT.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng bất kỳ camera điện thoại nào có hỗ trợ đọc mã QR. Khi quét, trình duyệt sẽ tự động mở liên kết xác thực có định danh rõ ràng qua tên miền chính thức của FPT (fpt.vn), đảm bảo tính minh bạch và an toàn tuyệt đối cho người dùng.

Hướng dẫn tính năng Thẻ nhân viên điện tử - Employee eCard trên ứng dụng Hi FPT

Đặc biệt, tính năng này mang lại giá trị hữu ích với những nhóm khách hàng dễ gặp rủi ro nhất như người lớn tuổi sống một mình, hộ gia đình có trẻ nhỏ, hay khách hàng mới chưa quen với quy trình dịch vụ.

Điều đáng chú ý là hệ thống xác thực này được đồng bộ dữ liệu trực tiếp từ hệ thống nội bộ của FPT, đảm bảo thông tin hiển thị luôn cập nhật và minh bạch. Chỉ với một lần quét mã QR, khách hàng ngay lập tức kiểm tra được người đang đứng trước mặt mình là ai, thuộc đơn vị nào, đang đảm nhận công việc gì.

Việc triển khai Employee eCard không chỉ là một cải tiến kỹ thuật, đó còn là minh chứng rõ nét cho triết lý “Khách hàng là trọng tâm” mà FPT theo đuổi suốt hành trình phát triển.

Bằng cách sử dụng mã QR nhân viên xác thực danh tính không chỉ giúp FPT chủ động ngăn chặn nguy cơ mạo danh, mà còn khẳng định vai trò tiên phong của nhà mạng tiên phong tại Việt Nam ứng dụng giải pháp xác thực nhân viên diện rộng bằng thẻ điện tử. Giải pháp này trao quyền chủ động và sự an tâm cho khách hàng trong mọi điểm chạm, củng cố niềm tin, giá trị cốt lõi để khách hàng lựa chọn và gắn bó dài lâu với một thương hiệu.

Khách hàng có thể trải nghiệm ngay tính năng Thẻ nhân viên điện tử - Employee eCard trên ứng dụng Hi FPT