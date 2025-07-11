Vì sao du khách châu Á ngại đến Mỹ?

Gần 80% người Đông Nam Á cho biết Hoa Kỳ đang mất đi sức hấp dẫn như một điểm đến du lịch.

Một khảo sát mới đây do CNBC Travel công bố cho thấy, gần 80% du khách đến từ sáu quốc gia Đông Nam Á gồm Singapore, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Malaysia, cho biết họ không còn mặn mà với Mỹ như một điểm đến du lịch. Một phần tư trong số này chia sẻ rằng mức độ quan tâm của họ tới việc đến Mỹ đã giảm chỉ trong vòng sáu tháng qua.

Khác với những lo ngại phổ biến như chi phí hay tỷ giá bất lợi mà du khách Canada thường đề cập, người châu Á lại bày tỏ sự lo lắng về nguy cơ bị phân biệt chủng tộc, các chính sách nhập cư cứng rắn và tình trạng bạo lực súng đạn ngày một gia tăng.

“Các bản tin về thuế quan và chính sách biên giới Mỹ có ảnh hưởng lớn đến giới trẻ, những người nhạy cảm với các giá trị xã hội, song chính họ cũng là nhóm vẫn còn giữ sự quan tâm cao hơn đến du lịch Mỹ so với người lớn tuổi,” báo cáo cho biết.

Đáng chú ý, Philippines là một trong những quốc gia có tỷ lệ 49% người được khảo sát cho biết họ tăng mức độ quan tâm đến du lịch Mỹ trong sáu tháng qua. Giới chuyên gia nhận định, sự quan tâm này có thể đến từ mối liên hệ mật thiết giữa quốc gia này với cộng đồng người Philippines đang sinh sống đông đảo tại Hoa Kỳ.

“Có thể là do mối quan hệ gia đình sống ở đó,” bà Zilmiyah Kamble là giảng viên cao cấp tại Đại học James Cook, Singapore nhận định. “Nhưng cũng còn yếu tố khát vọng và sức mạnh mềm của văn hóa Mỹ, thông qua các chương trình truyền hình, vẫn rất hấp dẫn.”

Người mẫu Philippines Pinky David, thường xuyên sang Mỹ công tác và thăm thân, cũng đồng tình. “Tôi nghĩ rằng phần lớn người Philippines nói chung vẫn cân nhắc đến việc đến Mỹ,” cô chia sẻ từ Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng duy trì mức độ quan tâm như vậy. Singapore là ví dụ điển hình. Khoảng 55% người Singapore cho biết họ ít quan tâm hơn đến việc du lịch Mỹ so với tháng 11 năm ngoái, và chỉ 7% cho rằng hiện họ có hứng thú hơn với điểm đến này.

Kết quả khảo sát từ YouGov công bố vào tháng 3/2025 cũng cho thấy, kể từ sau tháng 1, ấn tượng chung về Hoa Kỳ như một điểm đến du lịch đã sụt giảm đáng kể trên phạm vi toàn cầu. Tại nhiều khu vực như châu Âu, Trung Đông - Bắc Phi, Canada và Mexico, điểm số ấn tượng ròng về Mỹ rơi xuống mức âm.

Khảo sát của CNBC cho thấy du khách lo ngại về vấn đề phân biệt đối xử, Chính quyền Trump và súng.

Mặc dù vậy, lượng người đang cân nhắc Hoa Kỳ là điểm đến tiếp theo vẫn không biến động quá lớn. Đáng chú ý, sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống vào tháng 11/2024, nhu cầu đến Mỹ thậm chí còn tăng lên ở một số nơi như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ấn Độ, Hồng Kông và Ba Lan.

Trái lại, sự quan tâm lại giảm ở các thị trường du lịch truyền thống như Singapore, Canada và phần lớn Bắc Âu - Tây Âu. Tính chung toàn cầu, mức độ quan tâm tới du lịch Mỹ giảm 13% trong vòng chưa đầy nửa năm.

Bên cạnh các cuộc khảo sát, phân tích từ công ty Sprout Social cũng cho thấy phản ứng trái chiều về du lịch Mỹ trên các nền tảng trực tuyến như X, YouTube, Tumblr và Reddit. Từ 30/4 đến 3/6, có hơn 87.000 lượt đề cập đến du lịch Mỹ, thu hút hơn 1 triệu lượt tương tác. Trong số đó, gần 50.000 lượt đến từ Canada, với 45% mang tính tiêu cực.

Đối lập với Canada, 96% trong tổng số 18.000 lượt đề cập từ Ấn Độ được đánh giá là tích cực hoặc trung lập.

Tuy nhiên, điều thú vị nhất lại đến từ chính nước Mỹ: người tiêu dùng trong nước lại là nhóm có tâm lý tiêu cực rõ rệt nhất đối với du lịch… Mỹ.