Chính phủ Ấn Độ kêu gọi điều tra báo cáo về tuyển dụng của Foxconn

Trong một tuyên bố kêu gọi điều tra, Bộ Lao động và Việc làm của chính phủ liên bang đã trích dẫn Đạo luật Trả công Bình đẳng năm 1976, khẳng định rằng luật này “quy định rõ ràng rằng không được phân biệt đối xử khi tuyển dụng lao động nam và nữ”.

Bộ Lao động cho biết họ đã yêu cầu một báo cáo chi tiết từ Sở Lao động Tamil Nadu, nơi có một nhà máy sản xuất iPhone lớn, sau khi phát hiện rằng Foxconn đã từ chối tuyển dụng phụ nữ đã kết hôn. Bộ cũng chỉ đạo văn phòng Ủy viên trưởng Lao động khu vực cung cấp “báo cáo thực tế” về vụ việc.

Apple và Foxconn đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về tuyên bố của chính phủ. Chính quyền bang Tamil Nadu cũng không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters ngoài giờ hành chính.

Cuộc điều tra của Reuters công bố hôm thứ Ba cho thấy Foxconn đã loại trừ một cách có hệ thống những phụ nữ đã kết hôn khỏi công việc tại nhà máy sản xuất iPhone chính ở Ấn Độ, gần Chennai ở bang Tamil Nadu, với lý do họ có nhiều trách nhiệm gia đình hơn so với những đồng nghiệp chưa lập gia đình. Các đại lý tuyển dụng và các nguồn nhân sự của Foxconn đã trích dẫn các nhiệm vụ gia đình, việc mang thai và tỷ lệ vắng mặt cao hơn là những lý do khiến Foxconn không tuyển dụng phụ nữ đã có gia đình tại nhà máy.

Bộ Lao động cho biết họ “lưu ý đến các báo cáo trên phương tiện truyền thông về việc phụ nữ đã kết hôn không được phép làm việc tại nhà máy Apple iPhone của Foxconn Ấn Độ”.

Trước đó, khi được hỏi về báo cáo hôm thứ Ba (25/6), Apple và Foxconn đã thừa nhận những sai sót trong hoạt động tuyển dụng vào năm 2022 và cho biết họ đã làm việc để giải quyết các vấn đề. Tuy nhiên, tất cả các hành vi phân biệt đối xử được Reuters ghi lại tại nhà máy Sriperumbudur đều diễn ra vào năm 2023 và 2024. Hai công ty không đề cập đến các sự cố năm 2023 và 2024.

Apple cho biết “khi những lo ngại về hoạt động tuyển dụng lần đầu tiên được nêu ra vào năm 2022, chúng tôi đã ngay lập tức hành động và làm việc với nhà cung cấp của mình để tiến hành kiểm tra hàng tháng nhằm xác định các vấn đề và đảm bảo rằng các tiêu chuẩn cao của chúng tôi được duy trì”. Foxconn cho biết họ “bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc phân biệt đối xử trong việc làm dựa trên tình trạng hôn nhân, giới tính, tôn giáo hoặc bất kỳ hình thức nào khác”.

Các luật sư nói với Reuters rằng luật pháp Ấn Độ không cấm các công ty phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng dựa trên tình trạng hôn nhân. Tuy nhiên, chính sách của Apple và Foxconn nghiêm cấm các hoạt động tuyển dụng như vậy trong chuỗi cung ứng của họ.

Vụ việc này đã làm dấy lên sự quan ngại về các hoạt động tuyển dụng tại các nhà máy sản xuất của Foxconn và các công ty khác trong chuỗi cung ứng của Apple. Chính phủ Ấn Độ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và yêu cầu các bên liên quan tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lao động và không phân biệt đối xử.