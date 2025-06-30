Chuyển đổi số
Huawei và EVN chung tay phát triển hạ tầng năng lượng bền vững

Thái Tuấn

Thái Tuấn

13:10 | 30/06/2025
Mới đây, trong khuôn khổ Diễn đàn Kết nối doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, Tập đoàn Huawei Technologies Co., Ltd. (Huawei) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng.
Lễ ký kết được diễn ra dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo bộ, ban, ngành Trung ương Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Thiên Tân (Trung Quốc).

Huawei và EVN chung tay phát triển hạ tầng năng lượng bền vững

Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Trung Quốc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính

Biên bản ghi nhớ do ông Sun Fuyou - Tổng Giám đốc Tập đoàn Huawei phụ trách số hoá năng lượng và ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc EVN cùng ký kết với mục tiêu thúc đẩy hợp tác chiến lược trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành điện lực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển hạ tầng năng lượng hiện đại, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Biên bản ghi nhớ được ký kết trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các nỗ lực hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 - mục tiêu do Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố tại Hội nghị COP26. Trong tiến trình này, ngành điện đóng vai trò then chốt, vừa là lĩnh vực cung cấp năng lượng thiết yếu, vừa là một trong những trụ cột cần chuyển đổi để giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng cường tính bền vững.

Biên bản ghi nhớ nêu rõ, Tập đoàn Huawei Technologies Co., Ltd và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ phát triển cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số và công nghệ thông minh trong ngành điện; giải pháp năng lượng tái tạo và quản lý lưới điện thông minh.

Huawei và EVN chung tay phát triển hạ tầng năng lượng bền vững
Đại diện các doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc trao biên bản hợp tác, mở ra cơ hội hợp tác phát triển toàn diện

Đồng thời, biên bản ghi nhớ cũng đánh dấu một cột mốc hợp tác quan trọng giữa hai tập đoàn trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng, mà còn là bước đi nhằm góp phần hiện thực hóa cam kết của Chính phủ Việt Nam trong chuyển đổi số và phát triển năng lượng xanh.

EVN, với vai trò chủ lực trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đang chuyển mình mạnh mẽ để thích ứng với xu thế điện khí hóa và số hóa toàn cầu. Trong khi đó, Huawei mang đến kinh nghiệm công nghệ sâu rộng cùng tầm nhìn dài hạn về một hệ sinh thái năng lượng thông minh, hiệu quả và bền vững.

Thông qua hợp tác này, hai bên cùng nhau đặt nền móng cho một mô hình phát triển hạ tầng điện lực mới, nơi công nghệ số và năng lượng tái tạo được tích hợp đồng bộ để nâng cao năng lực vận hành, giảm phát thải và đảm bảo ổn định lưới điện trong dài hạn.

Huawei Technologies Co. Huawei Technologies Co., Ltd Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát triển hạ tầng năng lượng bền vững Thủ tướng Phạm Minh Chính Biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển hạ tầng năng lượng.

