Nhà mạng Hutchison công bố chiến lược tạo doanh thu từ 5G

Tại MWC Thượng Hải 2025, ông Kenny Koo, giám đốc điều hành Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings cho biết nhà mạng đạt 99% phủ sóng 5G tại Hồng Kông, Trung Quốc. Nhà mạng này triển khai mạng 5G trên các băng tần chính gồm: 700 MHz, 3.5 GHz và 4.9 GHz.

Kenny Koo, Giám đốc điều hành Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings. Ảnh: Hutchison

Giám đốc điều hành Kenny Koo khẳng định công ty đang ở giữa giai đoạn phát huy hết sức mạnh công nghệ 5G. Nhà mạng này tập trung mở rộng việc triển khai mạnh và chuẩn bị cho kỷ nguyên 5G-Advanced (5G-A).

Ông Kenny Koo cho biết, công ty hoàn tất công việc nền tảng triển khai mạng, đảm bảo hiệu suất ổn định tại các khu vực lưu lượng cao như AsiaWorld-Expo và Trung tâm Hội nghị Triển lãm Hồng Kông.

Nhà mạng Hutchison đẩy mạnh chiến lược tạo doanh thu từ 5G bằng cách phát triển dịch vụ Internet cố định không dây (FWA). Công nghệ này mang lại kết nối băng rộng tốc độ cao cho cả khu vực đô thị, vùng nông thôn và vùng sâu vùng xa. Khách hàng hưởng lợi từ khả năng kết nối đồng bộ các thiết bị thông minh trong gia đình và doanh nghiệp.

Nhà mạng này khuyến khích khách hàng chuyển đổi thông qua các gói combo và ưu đãi thời gian hạn chế. Chiến lược này nhằm tăng tốc quá trình chuyển đổi người tiêu dùng sang 5G.

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, Hutchison cung cấp các giải pháp hỗ trợ 5G cho bãi đỗ xe thông minh, giám sát hệ thống hầm kỹ thuật và vận hành thông minh tại các địa điểm thể thao. Ông Koo cho biết công ty hợp tác với các tổ chức công và tư để triển khai các ứng dụng 5G thực tế, tạo doanh thu.

Nhà mạng tích hợp trí tuệ nhân tạo vào hạ tầng 5G để nâng cao trải nghiệm người dùng. Hệ thống được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo đánh giá và tối ưu hiệu suất tại nhiều vị trí theo thời gian thực. Một thử nghiệm gần đây cho thấy trải nghiệm 5G của người dùng trên mạng xã hội vẫn ổn định trong suốt sự kiện có lưu lượng cao do chính phủ tổ chức.

Hutchison triển khai hệ thống đánh giá trải nghiệm khách hàng dựa trên công nghệ thông minh để cải thiện kết nối và chất lượng dịch vụ từ đầu đến cuối. Ông Koo mô tả điều này như một phần chiến lược chuyển đổi công ty từ nhà mạng di động truyền thống thành nhà cung cấp dịch vụ số thế hệ mới.

Hutchison triển khai các giải pháp xanh, bao gồm các biện pháp tiết kiệm năng lượng hợp tác với nhà cung cấp Huawei. Việc áp dụng các thành phần anten hiệu quả giúp nhà mạng giảm thành công mức tiêu thụ điện năng mạng 5G và chi phí vận hành.

Ông Kenny Koo cho rằng việc chuyển đổi từ 5G sang 5G-A sẽ diễn ra nhanh chóng. Ông nhấn mạnh việc hợp tác thông qua tích hợp trí tuệ nhân tạo và các công cụ năng lượng sẽ xây dựng tương lai viễn thông bền vững và sáng tạo hơn.

Tháng 12/2024, Cơ quan quản lý thông tin Hồng Kông (OFCA) công bố hoàn thành đấu giá phổ tần vô tuyến trong băng tần 6/7 GHz. Cùng tháng đó, OFCA kết thúc đấu giá phổ tần 2.3 GHz và 850 MHz.

China Mobile Hong Kong có được phân bổ tối đa 50 megahertz trong băng tần 2.3GHz. Hutchison Telecom đứng thứ hai, đảm bảo 10 megahertz trong băng tần 850MHz cùng thêm 20 megahertz trong băng tần 2.3GHz. HKT có được 20 megahertz trong băng tần 2.3GHz và SmarTone đạt 10 megahertz trong băng tần 850MHz với giá 151.5 triệu đô la Hong Kong.

China Mobile Hong Kong, Hutchinson và HKT khởi động dịch vụ 5G thương mại tại Hồng Kông vào tháng 4/2020, trong khi SmarTone ra mắt dịch vụ này vào tháng 5/2020.

Cũng tại MWC Thượng Hải 2025, nhà mạng Hutchinson và Huawei ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chiến lược về triển khai hạ tầng thông minh gốc đám mây. Theo nội dung MoU, Hutchinson sẽ triển khai nền tảng đám mây lai của Huawei nhằm chuẩn bị cho việc xây dựng kiến trúc mạng thuần AI trong tương lai gần. Nền tảng này sẽ nâng cao năng lực của Hutchinson trên cả mạng không dây và mạng lõi. Đẩy mạnh đổi mới sản phẩm, vận hành mạng lưới và xử lý dữ liệu lớn, từ đó thúc đẩy cải thiện hiệu quả dịch vụ và trải nghiệm người dùng.