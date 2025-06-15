Công nghệ 5G đám mây giúp nhà mạng tiết kiệm chi phí

Ericsson hợp tác Google Cloud ra mắt nền tảng mạng lõi 5G đám mây

Ericsson vừa công bố giải pháp Ericsson On-Demand, nền tảng dịch vụ mạng lõi 5G đầu tiên theo mô hình phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Sản phẩm được phát triển cùng Google Cloud nhằm giúp các nhà mạng triển khai 5G độc lập (SA) nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.

Giải pháp mạng lõi 5G tiết kiệm chi phí

Thống kê từ Hiệp hội các nhà cung cấp dịch vụ di động toàn cầu (GSA) cho thấy tình trạng triển khai mạng 5G SA vẫn chậm. Tính đến tháng 5/2025, chỉ có 73 mạng 5G SA hoạt động tại 40 quốc gia, trong khi con số này đối với mạng 5G thông thường lên tới 354 mạng.

Nguyên nhân chính xuất phát từ độ phức tạp và chi phí cao khi xây dựng hạ tầng mạng lõi mới dựa trên công nghệ đám mây gốc. Các nhà mạng nhỏ đặc biệt gặp khó khăn do thiếu nguồn lực tài chính và chuyên môn.

Ông Roberto Kompany, chuyên gia phân tích của Omdia, đã nhận định giải pháp On-Demand giúp các nhà mạng quy mô nhỏ vượt qua khó khăn khi phát triển khai mạng 5G SA. Dịch vụ này tiết kiệm chi phí và ứng dụng mô hình thanh toán theo khả năng sử dụng thực tế.

Ericsson On-Demand hoạt động trên nền tảng Google Kubernetes Engine và hạ tầng AI của Google Cloud. Hệ thống có mặt trên toàn cầu với 42 vùng đám mây và hơn 2 triệu dặm cáp quang trên cạn và dưới biển.

Điểm nổi bật của giải pháp là khả năng triển khai toàn bộ mạng lõi chỉ trong vài phút. Các nhà mạng có thể tăng giảm quy mô tùy theo nhu cầu và chỉ trả tiền cho những gì sử dụng thực tế.

Ông Eric Parsons, Phó chủ tịch phụ trách các phân khúc mới nổi của Ericsson, cho biết On-Demand giúp các công ty viễn thông giảm thiểu rủi ro và độ phức tạp khi mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh mới. Giải pháp mang lại sự linh hoạt để thích ứng với biến động thị trường và tạo động lực đổi mới dịch vụ.

Ericsson khong phải đơn vị duy nhất nhắm tới thị trường này. Đối thủ Nokia cũng cung cấp sản phẩm SaaS mạng lõi 5G nhằm đơn giản hóa quá trình tích hợp cho các nhà mạng.

Thậm chí các nhà mạng lớn cũng tham gia cuộc chơi. Orange Wholesale đã công bố dịch vụ mạng lõi 5G dưới dạng dịch vụ (CNaaS) sẽ ra mắt từ quý 3/2025. Giải pháp này nhắm tới khách hàng doanh nghiệp và các nhà mạng nhỏ thiếu nguồn lực triển khai mạng 5G SA riêng.

Michaël Trabbia, CEO của Orange Wholesale, thừa nhận việc cung cấp CNaaS 5G đặt Orange vào vị thế cạnh tranh với chính các nhà cung cấp mạng của mình. Tuy nhiên, mục tiêu của họ là tạo ra giải pháp đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Động lực thúc đẩy 5G-Advanced

Việc tăng tốc triển khai 5G SA còn có ý nghĩa quan trọng khác, tạo nền tảng cho 5G-Advanced. Theo GSA, chỉ có sáu nhà mạng đã ra mắt mạng 5G-Advanced, bao gồm Telstra, China Mobile, CTM tại Macao và Singtel.

GSA chỉ ra công nghệ 5G độc lập (SA) đang trở thành xu hướng chính của thị trường 5G. GSA ghi nhận 163 nhà mạng tại 66 quốc gia đang đầu tư vào công nghệ này cho mạng công cộng. Những giải pháp SaaS như Ericsson On-Demand có thể trở thành chất xúc tác quan trọng để đẩy nhanh quá trình này.

Ông Muninder Singh Sambi, phó chủ tịch Google Cloud, nhấn mạnh quan hệ đối tác với Ericsson mở ra cơ hội cho các nhà mạng triển khai nhanh mạng lõi 5G và khai thác nguồn doanh thu mới. Đây là sáng kiến quan trọng trong việc xây dựng ngành viễn thông tương lai dựa trên trí tuệ nhân tạo.