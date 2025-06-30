914 học sinh được vinh danh tại lễ trao giải hai kỳ thi Toán quốc tế IKMC 2025 và IMAS 2024–2025

Sự kiện tôn vinh 914 học sinh xuất sắc, đồng thời lan tỏa tinh thần yêu thích Toán học đến cộng đồng học sinh trên cả nước.

Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC (International Kangaroo Mathematics Contest) là một trong những kỳ thi toán lâu đời và có quy mô lớn nhất thế giới, thu hút hơn 9 triệu thí sinh đến từ hơn 100 quốc gia tham dự như Hà Lan, Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc, Singapore, Malaysia…

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trao giải Kỳ thi Toán quốc tế Kangaroo - IKMC. 2025.

Tại Việt Nam, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC diễn ra lần đầu tiên năm 2016 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG ( IEG Foundation) được ủy quyền tổ chức. Đề thi IKMC hằng năm được các chuyên gia Toán học từ 108 nước thành viên thuộc Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo (Association Kangourou sans Frontières) biên soạn, và đề thi này được áp dụng chung cho toàn thế giới. Tại Việt Nam, đề thi được Ban tổ chức phiên dịch và cung cấp cho thí sinh dưới dạng song ngữ Anh - Việt.

Năm 2025 là năm thứ 10 Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC được tổ chức tại Việt Nam, kỳ thi đã thu hút sự tham gia của hơn 25.000 thí sinh đến từ 58 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Kỳ thi được tổ chức với 44 điểm thi tại 18 tỉnh/thành phố. Trong đó, tổng số thí sinh đạt giải là gần 7500 em.

Năm nay, BTC trao các giải National Champion, High Distinction, Distinction, Top 10%, Top 15%, Top 20% và Top 30% cho các thí sinh điểm cao nhất của mỗi khối lớp, mang đến nhiều cơ hội cho các thí sinh đạt thành tích tốt.

Ngoài ra, bên cạnh Huy chương Vàng cho giải High Distinction và Huy chương Bạc cho giải Distinction, các bạn thí sinh đạt giải Top 10% và Top 15% thí sinh điểm cao nhất mỗi khối lớp sẽ được trao Huy chương Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Anh Vinh, đại diện Ủy ban IKMC quốc tế, nhấn mạnh: “IKMC là kỳ thi hướng đến niềm vui học Toán, chứ không đơn thuần là vì thành tích hay huy chương. Đây là một sân chơi truyền cảm hứng học tập dành cho mọi học sinh”.

Song song với đó, Kỳ thi Đánh giá năng lực tư duy Toán học Quốc tế (International Mathematics Assessments for Schools - IMAS) là một kỳ thi quốc tế bằng tiếng Anh, đánh giá tư duy toán học toàn diện trên ba tiêu chí: hiểu kiến thức, áp dụng thực tế và năng lực lập luận.

Với việc đề thi 100% bằng tiếng Anh, BTC mong muốn góp phần thúc đẩy việc học tập Toán học và phát triển tư duy một cách hiệu quả tại cả cấp Tiểu học và Trung học cơ sở. Phiếu điểm IMAS do Ủy ban điều hành IMAS quốc tế thẩm định và phê duyệt sẽ cung cấp những thông tin quan trọng bên cạnh kết quả bài thi: Thứ hạng của học sinh so các học sinh cùng dự thi; Điểm mạnh và điểm yếu của học sinh để có kế hoạch học tập phù hợp.

Trong cùng một năm, bài thi IMAS được sử dụng chung cho tất cả các quốc gia tham dự. Tại Việt Nam, năm học 2024 - 2025, Kỳ thi IMAS đã thu hút được sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh. Trải qua hai vòng thi, ban tổ chức đã tìm ra 20 gương mặt xuất sắc đạt Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng.

Lễ trao giải không chỉ là dịp vinh danh thành tích nổi bật của các thí sinh mà còn là cầu nối lan tỏa tinh thần yêu thích Toán học, khơi dậy niềm đam mê khám phá tri thức và tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam trong môi trường giáo dục toàn cầu.