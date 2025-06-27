Chuyển mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone dễ dàng với quy định mới từ tháng 6/2025

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 09/2025/TT-BKHCN quy định chi tiết về hoạt động chuyển mạng viễn thông. Văn bản có hiệu lực từ ngày 10 tháng 8 năm 2025, thay thế Thông tư số 35/2017/TT-BTTTT trước đây.

Quầy giao dịch của nhà mạng Vinaphone. Ảnh: VNPT

Theo đó, Thông tư loại bỏ hoàn toàn những thủ tục phức tạp, giấy tờ rườm rà từng khiến hàng triệu người dùng bỏ cuộc giữa chừng khi muốn đổi nhà mạng giữ nguyên số điện thoại.

Thông tư số 09/2025/TT-BKHCN áp dụng cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan đến chuyển mạng. Quy định này bao gồm cả dịch vụ thông tin di động mặt đất cung cấp cho thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng đến thời điểm cắt dịch vụ của thuê bao đó.

Theo văn bản, thuê bao di động được hiểu là thuê bao viễn thông gắn với việc sử dụng số thuê bao di động H2H (Human-to-Human). Thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng là thuê bao di động đã thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Thời gian chuyển mạng được rút ngắn

Thông tư đưa ra các điều kiện cụ thể về trạng thái thuê bao khi đăng ký chuyển mạng. Thuê bao phải hoạt động cả hai chiều trên mạng của doanh nghiệp chuyển đi. Doanh nghiệp chuyển đi kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện sử dụng dịch vụ chuyển mạng và gửi bản tin Đồng ý hoặc Từ chối cho Thuê bao chuyển mạng đến Trung tâm chuyển mạng.

Về thông tin thuê bao, quy định yêu cầu thông tin của thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng tại doanh nghiệp chuyển đến trùng khớp so với thông tin của thuê bao đó tại doanh nghiệp chuyển đi. Thông tin bao gồm các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số điện thoại liên hệ, địa chỉ, số giấy tờ và loại giấy tờ tương ứng tại khoản 2 Điều này.

Quy định mới đưa ra mốc thời gian cụ thể cho từng bước trong quy trình chuyển mạng. Với số thuê bao trúng đầu giá đăng ký dịch vụ chuyển mạng lần đầu, điều kiện về thời gian sử dụng dịch vụ tại doanh nghiệp gốc được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 45 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP. Cụ thể khoản 3 Điều 45 Nghị định số 115/2025/NĐ-CP: "Người trúng đấu giá quyền sử dụng số thuê bao di động H2H phải hoà mạng sử dụng dịch vụ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày được phân bổ số thuê bao di động H2H trúng đấu giá. Sau khi hòa mạng và sử dụng dịch vụ tại doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ có mã mạng di động H2H gắn với số thuê bao trúng đấu giá tối thiểu 06 tháng thì được phép chuyển mạng giữ nguyên số sang các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ khác để sử dụng dịch vụ nếu có nhu cầu".

Các đầu số của nhà mạng di động tại Việt Nam. Ảnh: FPTShop

Đối với số thuê bao được phân bổ trực tiếp đăng ký dịch vụ chuyển mạng lần đầu, thời gian kích hoạt dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại doanh nghiệp gốc tối thiểu 90 ngày trước thời điểm đăng ký dịch vụ chuyển mạng.

Thông tư quy định chi tiết quy trình kỹ thuật đăng ký và xử lý đăng ký dịch vụ chuyển mạng thực hiện theo Lưu đồ 2 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Quy trình bao gồm tám bước chính từ việc thực hiện đăng ký chuyển mạng đến việc nhận bản tin trả lời kết quả kiểm tra điều kiện chuyển mạng của Thuê bao.

Trung tâm chuyển mạng đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc xử lý các yêu cầu chuyển mạng. Trung tâm này thực hiện kiểm tra việc nhận được tin nhắn (SMS) xác nhận hợp lệ của thuê bao và bản tin yêu cầu chuyển mạng từ doanh nghiệp chuyển đến theo các thông số kỹ thuật đã được quy định.

Trách nhiệm của các nhà mạng được làm rõ

Thuê bao đăng ký dịch vụ chuyển mạng có quyền được cung cấp dịch vụ chuyển mạng một cách bình đẳng, tương tự như các thuê bao di động khác khi đáp ứng đủ điều kiện chuyển mạng được quy định tại Điều 5 Thông tư này. Đồng thời, thuê bao được doanh nghiệp chuyển đi cung cấp các hình thức để tra cứu điều kiện chuyển mạng, công cụ để thuê bao tự tra cứu khả năng chuyển mạng của mình.

Doanh nghiệp chuyển đến có trách nhiệm cung cấp đầy đủ giấy tờ, tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này và điền đầy đủ thông tin tại Phiếu đăng ký dịch vụ chuyển mạng theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư này.

Thông tư cũng quy định cơ chế giải quyết tranh chấp khi phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan cần phản ánh kịp thời về Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét, giải quyết.

Quy định này tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng cho hoạt động chuyển mạng, góp phần thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các doanh nghiệp viễn thông và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Việc chuẩn hóa quy trình và rút ngắn thời gian thực hiện sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dùng khi có nhu cầu chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ.