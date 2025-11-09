Chuyển động số
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch

12:35 | 09/11/2025
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, sáng 7/11, Quốc hội thảo luận tại tổ về 3 dự án luật gồm: dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch- Ảnh 1.

Quang cảnh buổi thảo luận tổ

Đóng góp ý kiến vào dự án Luật Quy hoạch (sửa đổi), đại biểu Hoàng Văn Cường nêu một số băn khoăn về cấp độ và vai trò của các loại quy hoạch trong dự thảo luật. Trong 4 loại quy hoạch quốc gia (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia), đại biểu đề nghị vẫn nên duy trì Quốc hội phê duyệt quy hoạch sử dụng đất quốc gia, thay vì giao cho Chính phủ phê duyệt như dự thảo đề xuất. Với quy hoạch ngành quốc gia, đại biểu cho rằng quy hoạch một ngành không chỉ liên quan đến ngành đó mà còn tác động liên ngành của nhiều lĩnh vực khác nên vẫn cần có Hội đồng mang tính chất liên ngành và Thủ tướng Chính phủ phải là người phê duyệt thì sẽ phù hợp hơn.

Đối với quy hoạch vùng, đại biểu Hoàng Văn Cường cho rằng trước đây là cần thiết vì nó tạo ra sự phát triển tổng thể của cả một vùng lãnh thổ. Nhưng hiện nay liệu quy hoạch vùng còn mang lại ý nghĩa thực sự hay không khi đây chỉ là một bước trung gian để chuyển từ quy hoạch quốc gia đến quy hoạch tỉnh.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch- Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Văn Cường phát biểu tại buổi thảo luận tổ

Đại biểu Tạ Đình Thi góp ý liên quan đến quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành. Trong dự thảo luật đã quy định về quy hoạch chi tiết ngành thay thế quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, đồng thời xem xét tích hợp các quy hoạch để đảm bảo tính linh hoạt trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên trên thực tế, một số quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành, ví dụ như quy hoạch về phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử, vừa rồi Quốc hội thông qua Luật Năng lượng nguyên tử trong đó có quy hoạch phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử. Tiếp thu nội dung này, dự thảo luật đã sửa đổi thành chiến lược. Đại biểu cho rằng "quy hoạch" và "chiến lược" hoàn toàn khác nhau, chiến lược không thể thay thế cho quy hoạch, nếu bỏ qua những quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành thì sẽ tác động rất lớn đến tính chất kỹ thuật trong nhiều ngành cụ thể, do vậy nội dung này cần phải được xem xét để vừa đảm bảo tính chất kỹ thuật chuyên ngành đối với các hoạt động và là cơ sở giúp công tác quản lý nhà nước đảm bảo chặt chẽ và thống nhất.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch- Ảnh 3.

Đại biểu Tạ Đình Thi phát biểu tại buổi thảo luận tổ

Thảo luận về Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho biết, hiện nay, với khu vực nội đô ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh..., yêu cầu cấp bách đặt ra là phát triển không gian ngầm đô thị đa chức năng, bao gồm cả giao thông ngầm, thương mại, thoát nước, bãi đỗ xe..., tạo một hệ thống kết nối.

Đại biểu mong muốn, tại dự thảo lần này, Ban soạn thảo có thể xem xét bổ sung một điều riêng quy định quy hoạch không gian ngầm đô thị theo hướng kết hợp giao thông ngầm, hạ tầng kỹ thuật ngầm, bãi đỗ xe, phòng tránh ẩn...

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch- Ảnh 4.

Đại biểu Nguyễn Phi Thường phát biểu tại buổi thảo luận tổ

Đề cập đến các vướng mắc với nhà ở xã hội, nhà chung cư cũ hiện nay, đại biểu Nguyễn Phi Thường cho rằng, việc thực hiện thủ tục hành chính để xây dựng nhà ở xã hội, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ mất khá nhiều thời gian. Để có cơ sở pháp lý, đại biểu đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định, với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, dự án cải tạo chỉnh trang xây dựng chung cư cũ thì cho phép lập Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trước. Sau khi phê duyệt quy hoạch chi tiết được phê duyệt thì chính quyền địa phương có trách nhiệm cập nhật nội dung quy hoạch chi tiết vào các quy hoạch có mức độ cao hơn như: Quy hoạch chung, quy hoạch phân khu.

Cũng liên quan đến nội dung này, đại biểu Nguyễn Phi Thường nêu thêm một điểm nghẽn nữa, đó là về chỉ tiêu dân số trong quy hoạch. Theo quy hoạch chung, đến năm 2030, Hà Nội có dân số là 12 triệu người, trong đó dân số thường trú là 10,5 triệu người; đến năm 2045 là 14,6 triệu người, trong đó thường trú là 13 triệu người.

Đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về các dự án luật liên quan đến công tác quy hoạch- Ảnh 5.

Đại biểu Nguyễn Trúc Anh phát biểu tại buổi thảo luận tổ

Đánh giá dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có điểm sáng về phân quyền, phân cấp, trong đó, phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền hai cấp, đại biểu Nguyễn Trúc Anh cho rằng đừng ngại cấp xã không đủ lực lượng cán bộ chuyên trách. Giải pháp là có thể thuê các đơn vị có năng lực để thẩm tra, thẩm định, thẩm tra giúp để ra quyết định cho đúng, trúng.

Khẳng định Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn có nhiều điểm tiến bộ, đại biểu Nguyễn Thị Lan quan tâm đến vấn đề quy hoạch nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu và "chuyển đổi xanh". Trong dự thảo bổ sung khoản 1a của Điều 53, quy định quy hoạch đô thị và nông thôn phải gắn với mục tiêu "tăng trưởng xanh", thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là tư duy mới về phát triển bền vững.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

