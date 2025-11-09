Chính phủ ban hành cơ chế tài chính mới cho xây dựng pháp luật, lập Quỹ hỗ trợ 300 tỷ đồng mỗi năm

Nghị định 289/2025/NĐ-CP quy định cụ thể danh mục nhiệm vụ và định mức khoán chi cho từng hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền Chính phủ. Nghị định cũng nêu rõ định mức chi cho các nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, chính sách và tổ chức thi hành pháp luật hỗ trợ trực tiếp cho quá trình xây dựng pháp luật.

Quỹ mới trực thuộc Bộ Tư pháp, không hoạt động vì lợi nhuận

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật hoạt động như một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đặt dưới sự quản lý của Bộ Tư pháp. Quỹ này có tư cách pháp nhân độc lập, được ngân sách nhà nước chi thường xuyên, có báo cáo tài chính riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cũng như ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của Quỹ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng chính sách và ppháp luật. Quỹ xây dựng kế hoạch tài chính, tổ chức bộ máy và tuyển dụng nhân sự theo thẩm quyền. Quỹ xét duyệt các dự án, nhiệm vụ và đối tượng được hỗ trợ, quyết định mức hỗ trợ hoặc tài trợ theo quy định pháp luật. Quỹ cũng huy động, tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng quản lý Quỹ với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng hoạt động kiêm nhiệm, có thể được xem xét bổ nhiệm lại sau khi hết nhiệm kỳ. Thành phần Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng thành lập cơ quan quản lý Quỹ làm cơ quan thường trực của Hội đồng.

Nguồn tài chính đa dạng, tối đa 300 tỷ đồng từ ngân sách

Kinh phí hoạt động hằng năm của Quỹ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Mức ngân sách cấp hằng năm dựa trên đề xuất của Bộ Tư pháp sau khi tính toán các khoản dự toán năm hiện hành chưa sử dụng được phép chuyển sang năm sau, nhưng không vượt quá 300 tỷ đồng.

Bộ Tư pháp lập dự toán kinh phí cấp cho Quỹ mỗi năm, tổng hợp vào dự toán ngân sách chung của Bộ, sau đó gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh nguồn ngân sách, Quỹ tiếp nhận hỗ trợ hợp pháp từ tổ chức và cá nhân trong nước. Các khoản hỗ trợ này có thể không gắn mục tiêu chuyên đề hoặc có mục tiêu cụ thể phù hợp với pháp luật Việt Nam. Quỹ cũng hưởng lãi từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, trừ khi có thỏa thuận khác từ tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoặc pháp luật quy định riêng.

Cơ chế mới thu hút chuyên gia pháp luật quốc tế

Nghị định thiết lập quy trình thu hút và sử dụng tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Cơ chế này áp dụng cho chuyên gia, tổ chức tư vấn và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế.

Việc thu hút và xét tuyển người có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn về pháp luật quốc tế tuân theo chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài hiện hành trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực này thực hiện theo quy định về đào tạo cán bộ, công chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Người được cử đi học giữ nguyên chế độ và chính sách trong thời gian đào tạo. Nếu địa điểm học không cùng địa phương hoặc quốc gia nơi làm việc, họ được hưởng chế độ như cử đi công tác trong nước hoặc nước ngoài, trừ khi đã nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nghị định cũng quy định về việc đưa chuyên gia Việt Nam vào làm việc tại bộ phận pháp lý của tổ chức quốc tế, tổ chức pháp lý quốc tế và cơ quan tài phán quốc tế.