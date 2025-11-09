Chuyển động số
Chính sách số

Chính phủ ban hành cơ chế tài chính mới cho xây dựng pháp luật, lập Quỹ hỗ trợ 300 tỷ đồng mỗi năm

Ngọc Hà

Ngọc Hà

12:28 | 09/11/2025
Chính phủ vừa công bố nghị định chi tiết việc phân bổ kinh phí xây dựng văn bản pháp luật, thành lập Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách với mức ngân sách tối đa 300 tỷ đồng hằng năm. Nghị định này triển khai Nghị quyết số 197/2025/QH15 mà Quốc hội thông qua ngày 17/5/2025 về cơ chế đặc biệt trong xây dựng và thi hành pháp luật.
Hướng dẫn một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật

Nghị định 289/2025/NĐ-CP quy định cụ thể danh mục nhiệm vụ và định mức khoán chi cho từng hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền Chính phủ. Nghị định cũng nêu rõ định mức chi cho các nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, chính sách và tổ chức thi hành pháp luật hỗ trợ trực tiếp cho quá trình xây dựng pháp luật.

Quỹ mới trực thuộc Bộ Tư pháp, không hoạt động vì lợi nhuận

Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật hoạt động như một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, đặt dưới sự quản lý của Bộ Tư pháp. Quỹ này có tư cách pháp nhân độc lập, được ngân sách nhà nước chi thường xuyên, có báo cáo tài chính riêng và được phép mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước cũng như ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp ở Việt Nam.

Nhiệm vụ chính của Quỹ tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng chính sách và ppháp luật. Quỹ xây dựng kế hoạch tài chính, tổ chức bộ máy và tuyển dụng nhân sự theo thẩm quyền. Quỹ xét duyệt các dự án, nhiệm vụ và đối tượng được hỗ trợ, quyết định mức hỗ trợ hoặc tài trợ theo quy định pháp luật. Quỹ cũng huy động, tiếp nhận và quản lý nguồn tài chính theo đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Hội đồng quản lý Quỹ với nhiệm kỳ 05 năm. Hội đồng hoạt động kiêm nhiệm, có thể được xem xét bổ nhiệm lại sau khi hết nhiệm kỳ. Thành phần Hội đồng gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác. Bộ trưởng Bộ Tư pháp cũng thành lập cơ quan quản lý Quỹ làm cơ quan thường trực của Hội đồng.

Nguồn tài chính đa dạng, tối đa 300 tỷ đồng từ ngân sách

Kinh phí hoạt động hằng năm của Quỹ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác. Mức ngân sách cấp hằng năm dựa trên đề xuất của Bộ Tư pháp sau khi tính toán các khoản dự toán năm hiện hành chưa sử dụng được phép chuyển sang năm sau, nhưng không vượt quá 300 tỷ đồng.

Bộ Tư pháp lập dự toán kinh phí cấp cho Quỹ mỗi năm, tổng hợp vào dự toán ngân sách chung của Bộ, sau đó gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền theo Luật Ngân sách nhà nước.

Bên cạnh nguồn ngân sách, Quỹ tiếp nhận hỗ trợ hợp pháp từ tổ chức và cá nhân trong nước. Các khoản hỗ trợ này có thể không gắn mục tiêu chuyên đề hoặc có mục tiêu cụ thể phù hợp với pháp luật Việt Nam. Quỹ cũng hưởng lãi từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng thương mại, trừ khi có thỏa thuận khác từ tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoặc pháp luật quy định riêng.

Cơ chế mới thu hút chuyên gia pháp luật quốc tế

Nghị định thiết lập quy trình thu hút và sử dụng tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật. Cơ chế này áp dụng cho chuyên gia, tổ chức tư vấn và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao về pháp luật quốc tế, giải quyết tranh chấp quốc tế.

Việc thu hút và xét tuyển người có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm thực tiễn về pháp luật quốc tế tuân theo chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài hiện hành trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội.

Cơ chế đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực này thực hiện theo quy định về đào tạo cán bộ, công chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Người được cử đi học giữ nguyên chế độ và chính sách trong thời gian đào tạo. Nếu địa điểm học không cùng địa phương hoặc quốc gia nơi làm việc, họ được hưởng chế độ như cử đi công tác trong nước hoặc nước ngoài, trừ khi đã nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nghị định cũng quy định về việc đưa chuyên gia Việt Nam vào làm việc tại bộ phận pháp lý của tổ chức quốc tế, tổ chức pháp lý quốc tế và cơ quan tài phán quốc tế.

baochinhphu.vn
Nghị quyết 197/2025 Quỹ hỗ trợ xây dựng pháp luật định mức khoán chi pháp luật Quỹ Bộ Tư pháp 300 tỷ đồng cơ chế thu hút chuyên gia pháp luật quốc tế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2025 Nghị định chi tiết Nghị quyết 197 Quốc hội.

Chính phủ quy định điều kiện đăng ký phương tiện bay không người lái

Chính phủ quy định điều kiện đăng ký phương tiện bay không người lái

Phương tiện bay
Nghị định số 288/2025/NĐ-CP ngày 05/11/2025 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, trong đó quy định về điều kiện đăng ký, khai thác sử dụng phương tiện bay không người lái.
Chuyên gia đề xuất cơ chế mới thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Chuyên gia đề xuất cơ chế mới thúc đẩy công nghiệp văn hóa

Chuyển động số
Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học về phát triển công nghiệp văn hóa tại Hà Nội ngày 4/11. Hội thảo thu hút gần 30 tham luận từ các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành, doanh nghiệp sáng tạo và cơ quan quản lý nhà nước.
Một số nội dung chính quy định tại thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi

Một số nội dung chính quy định tại thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi

Chính sách số
Ngày 29/10/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 102/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 91/2020/TT-BTC. Thông tư số 102/2025/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2025.
Chính sách ưu đãi lớn chưa từng có cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chính sách ưu đãi lớn chưa từng có cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Chuyển động số
Điểm đáng chú ý nhất là đề xuất Nhà nước cho vay tối đa 80% tổng mức đầu tư với lãi suất 0% trong thời hạn 30 năm, cùng hàng loạt ưu đãi thuế, tín dụng và chia sẻ rủi ro doanh thu.
Kiểm soát chặt bạo lực học đường và bắt cóc online trên không gian mạng

Kiểm soát chặt bạo lực học đường và bắt cóc online trên không gian mạng

Chính sách số
Sáng 29/10, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, nhiều đại biểu nêu vấn đề bảo vệ an toàn không gian mạng trong thời đại số, tập trung vào bạo lực học đường lan rộng trên mạng xã hội và tình trạng bắt cóc online gia tăng.
realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

realme C85 Series siêu pin, siêu kháng nước chính thức ra mắt thị trường Việt

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

Những điều đặc biệt tại ngày khai mạc giải đua xe địa hình PVOIL VOC 2025

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn

FECO X3: Công nghệ nano hứa hẹn 'xanh hóa' giao thông Việt Nam

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

JBL ra mắt loạt tai nghe mới trẻ trung và thời thượng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cùng Signify và Tinh tế, định hình lại không gian giải trí với đèn chiếu sáng

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Cận cảnh HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới vừa ra mắt

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Canon ra mắt máy ảnh EOS R6 Mark III và ống kính RF 45mm f/1.2 STM

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

HPT D-DAY 2025 - Động lực cốt lõi giúp doanh nghiệp tăng tốc

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

Vùng Vịnh đổ 2.200 tỷ USD cho AI: Tiền có mua được ngôi vị cường quốc công nghệ?

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

VNPT kích hoạt trạng thái sẵn sàng ứng phó với cơn bão Kalmaegi

FPT ra mắt AI Notebook

FPT ra mắt AI Notebook

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Cuộc gọi điện thoại đầu tiên năm 1876 mở đường cho mạng lưới vệ tinh toàn cầu như thế nào

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Nấm có thể trở thành chip nhớ cho máy tính thế hệ mới

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Tạo điện từ nước và áp suất trong lỗ rỗng silicon

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Nhận dạng chính xác con người chỉ bằng tín hiệu Wifi

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

Khoa Quản lý giáo dục – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kỷ niệm 20 năm thành lập

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AI

Trường Đại học Công nghệ phát triển hệ thống dự báo ô nhiễm không khí bằng AI

EEE-AM 2025: Chuyên gia năng lượng toàn cầu tìm lời giải cho kỹ thuật điện tương lai

EEE-AM 2025: Chuyên gia năng lượng toàn cầu tìm lời giải cho kỹ thuật điện tương lai

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Đại tiệc mua sắm 11/11 ở Di Động Việt có gì?

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ đông Tesla đồng ý trả 1.000 tỷ USD cho Elon Musk trong 10 năm tới

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Cổ phiếu SoftBank lao dốc hơn 8% khi làn sóng bán tháo cổ phiếu AI quay trở lại

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Kinh tế sáng tạo Việt Nam được thúc đẩy qua chuyển đổi số

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

Google ký thỏa thuận tín chỉ carbon lớn nhất, phục hồi 200.000 tấn CO₂ tại Amazon

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

VinSpace: Bước ngoặt mới của đế chế tỷ đô Vingroup

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Sun Life hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng cứu trợ người dân vùng bão lũ

Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm, đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm, đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Nâng cao trải nghiệm khách hàng, Ford ra mắt Ford Signature 2.0

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Piaggio gây ấn tượng tại triển lãm xe quốc tế EICMA 2025

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Phan Ngọc Mỹ lập kỷ lục vô địch PVOIL VOC bốn lần, cùng đội 318 tạo kỳ tích chưa từng có

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Đội 407 - Ngọc Trai Wolver đổi màu huy chương thành công sau 5 lần liên tiếp chỉ về nhì

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
T1 đối đầu KT Rolster:

T1 đối đầu KT Rolster: 'Đại chiến viễn thông' giành ngôi vương LMHT thế giới 2025

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Nghịch Thuỷ Hàn gây sốt, sever quá tải ngay ngày đầu ra mắt

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Audition chính thức trở thành bộ môn thể thao điện tử trình diễn tại SEA Games 33

Cách tải và cài đặt game Brother Hai

Cách tải và cài đặt game Brother Hai's Pho Restaurant