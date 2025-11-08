Tổng công ty ACC và Công ty ADCC kỷ niệm 35 năm, đón Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Lê Huy Vịnh; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; lãnh đạo một số bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và TP. Hà Nội; Quân chủng Phòng không-Không quân; cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên Tổng công ty ACC và Công ty ADCC.

Ngày 6/11/1990, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 296/QĐ-QP thành lập Xí nghiệp Khảo sát, thiết kế và xây dựng công trình hàng không thuộc Quân chủng Không quân (Đơn vị tiền thân của Tổng công ty ACC và Công ty ADCC thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân ngày nay). Nhiệm vụ của Xí nghiệp là khảo sát, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng, các hạng mục sân bay, phục vụ nhiệm vụ huấn luyện bay, phát triển kinh tế, củng cố Quốc phòng, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau gần 3 năm hoạt động, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 18/10/1992, Bộ Tổng Tham mưu đã ký Quyết định số 573/QĐ-TM, tách Xí nghiệp Khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình hàng không thành Xí nghiệp Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC và Xí nghiệp Xây dựng công trình hàng không ACC thuộc Quân chủng Không quân; hai Xí nghiệp hoạt động độc lập với hai chức năng riêng biệt. Ngày 27/7/1993, Bộ Quốc phòng đã ký Quyết định số 359/QĐ-BQP, thành lập Công ty Xây dựng công trình hàng không trên cơ sở Xí nghiệp Xây dựng công trình hàng không (ACC) và Quyết định 374/QĐ-QP, thành lập Công ty Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không trên cơ sở Xí nghiệp Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.



Đại tá Nguyễn Mai Đô - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC đọc diễn văn kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Tổng công ty ACC và Công ty ADCC.

Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC cho biết, Tổng công ty ACC hiện nay đang quản lý nhiều trang thiết bị tiên tiến, hiện đại. Giai đoạn 2020-2025, Tổng công ty ACC đã bàn giao, đưa vào sử dụng hơn 700 hạng mục, công trình với giá trị hơn 20.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều công trình, dự án trọng điểm quốc gia, quốc phòng, được đánh giá cao về chất lượng, tiến độ, thẩm mỹ.

Công ty ADCC đã thực hiện tốt phương châm "Chất lượng, tiến độ, an toàn, hiệu quả"; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức quản lý, điều hành, ứng dụng khoa học, công nghệ. Công ty đã thiết kế, tư vấn giám sát, quy hoạch các công trình quốc phòng, kinh tế trọng điểm trên toàn quốc, giữ vững thị trường nước ngoài và hợp tác với các nhà thầu quốc tế, trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á về thiết kế, tư vấn xây dựng công trình hàng không.



Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Tổng công ty ACC.

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống, Tổng công ty ACC vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; Công ty ADCC vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Chủ tịch nước cũng tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì đối với Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC; tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Tổng công ty ACC; Thượng tá Nguyễn Huy Bình, Phó tổng giám đốc Tổng công ty ACC; Thượng tá Nguyễn Đình Chung, Giám đốc Công ty ADCC.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, nhân viên, người lao động Tổng công ty ACC và Công ty ADCC đã đạt được. Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng nỗ lực vươn lên của Tổng công ty ACC và Công ty ADCC. Quan đó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động lớn của đất nước, Quân đội.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Tổng công ty ACC và Công ty ADCC.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Tổng công ty ACC và Công ty ADCC tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, đạt hiệu quả cao. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả các công trình, sản phẩm. Tiếp tục kiện toàn tổ chức biên chế, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên chăm lo, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong doanh nghiệp, giữ vững và tăng cường nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.