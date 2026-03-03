Tuyên bố Mùa xuân 2026: Ngân sách Anh nhiều khả năng 'án binh bất động'

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves (phải) đứng cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer (trái) trong tiếng vỗ tay tán thưởng sau khi bà phát biểu vào ngày thứ hai của hội nghị thường niên của Đảng Lao động. Ảnh: Getty .

Sự kiện mang tính “cập nhật”, không phải ngân sách mới

Tuyên bố Mùa xuân do Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves trình bày được xem là bản cập nhật giữa kỳ về tình hình kinh tế và tài chính công, thay vì một ngân sách đầy đủ.

Chính phủ Anh đã phát tín hiệu rõ ràng rằng Ngân sách Mùa thu mới là sự kiện tài khóa quan trọng nhất trong năm, nơi các quyết định lớn về thuế và chi tiêu sẽ được đưa ra. Vì vậy, kỳ vọng về các thay đổi chính sách lớn trong Tuyên bố Mùa xuân lần này là rất thấp.

Sanjay Raja, nhà kinh tế trưởng của Deutsche Bank tại Anh, nhận định: “Chúng tôi không kỳ vọng sẽ có bất kỳ sự bùng nổ nào”.

Vai trò của OBR: Cung cấp số liệu, không đưa ra phán quyết

Giống như ngân sách mùa thu, bản cập nhật mùa xuân sẽ đi kèm với dự báo kinh tế và tài chính mới nhất từ Office for Budget Responsibility (OBR).

Tuy nhiên, khác với thông lệ trước đây, OBR sẽ không đưa ra đánh giá chính thức về việc chính phủ có đáp ứng được các “quy tắc tài chính” hay không. Việc đánh giá đầy đủ sẽ chỉ được thực hiện vào mùa thu.

Điều này có nghĩa: Không có “bài kiểm tra chính thức” về kỷ luật ngân sách, nhưng toàn bộ số liệu tài khóa vẫn sẽ được công bố. Thị trường phải tự phân tích mức độ an toàn tài chính của chính phủ

Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves phát biểu tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos vào ngày 20/1/2026. Ảnh: Getty.

Khoảng trống tài khóa - Con số được theo dõi sát nhất

Giới phân tích đặc biệt quan tâm đến “headroom” – dư địa tài khóa mà bà Reeves còn lại để đáp ứng các quy tắc ngân sách.

Các nhà kinh tế của Morgan Stanley cho rằng thị trường đang kỳ vọng mức dự phòng khoảng 20 tỷ bảng Anh.

Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm thu hẹp dư địa này như điều chỉnh dự báo tăng trưởng khiêm tốn; thu ngân sách tiền mặt khả quan nhưng không đột biến; tăng thêm 3,5 tỷ bảng chi tiêu hiện tại.

Nếu “khoảng trống” tài khóa bị thu hẹp quá mức, áp lực buộc chính phủ phải thắt chặt chi tiêu hoặc tăng thuế trong tương lai sẽ gia tăng.

Bối cảnh chính trị nhạy cảm

Tuyên bố Mùa xuân diễn ra trong bối cảnh Đảng Lao động cầm quyền đối mặt với áp lực thăm dò dư luận; Cuộc bầu cử địa phương toàn quốc diễn ra vào tháng 5 và Tổng tuyển cử dự kiến trước năm 2029. Vì vậy, khả năng chính phủ công bố các biện pháp gây tranh cãi với doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng là rất thấp.

Dù có một số đồn đoán về khả năng tung ra biện pháp kích thích, các chuyên gia cho rằng nếu có, quy mô cũng sẽ nhỏ.

Thông điệp chính có thể là: “Kế hoạch đang phát huy tác dụng”

Bà Reeves nhiều khả năng sẽ nhấn mạnh rằng, các biện pháp tăng thuế doanh nghiệp trước đó cùng chương trình đầu tư hạ tầng quy mô lớn và kế hoạch củng cố tài chính công đang bắt đầu mang lại hiệu quả.

Tuy nhiên, theo Deutsche Bank, áp lực tài chính công vẫn đang gia tăng và ngân sách chi tiêu sau kỳ rà soát hiện tại vẫn “eo hẹp”.

Tuyên bố Mùa xuân 2026 của Anh được dự báo sẽ là một bản cập nhật thận trọng, thiên về kỹ thuật và thông điệp ổn định thị trường hơn là thay đổi chính sách lớn.

Trọng tâm thực sự của chính phủ Anh vẫn sẽ là Ngân sách Mùa thu, nơi những quyết định tài khóa quan trọng mới có thể được đưa ra.