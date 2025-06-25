Trung Quốc kêu gọi không chính trị hóa thương mại tại diễn đàn Davos mùa hè

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Trung Quốc, thường được gọi là “Davos Mùa hè”. Ảnh: Getty.

Trong bài phát biểu khai mạc tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Thế giới khu vực châu Á còn được gọi là “Davos Mùa hè” tổ chức ở thành phố Thiên Tân ngày 26 tháng 6, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã gửi thông điệp rõ ràng về lập trường của Bắc Kinh đối với thương mại toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Ông Lý khẳng định: “Toàn cầu hóa sẽ không bị đảo ngược”. Theo ông, các quốc gia cần nỗ lực hợp tác, giảm thiểu rào cản và không nên biến thương mại thành vấn đề mang tính chính trị hay an ninh. Thủ tướng Trung Quốc cho rằng việc tham gia vào nền kinh tế quốc tế là cơ hội để tái định hình các quy tắc và trật tự toàn cầu theo hướng cởi mở và công bằng hơn.

Dù không trực tiếp nhắc đến Mỹ hay các điểm nóng như xung đột Israel Iran, phát biểu của ông Lý được đánh giá là phản ứng mềm dẻo của Bắc Kinh trước làn sóng bảo hộ thương mại, các biện pháp áp thuế cao và những nỗ lực tách rời chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc của một số quốc gia phương Tây.

Sự kiện thu hút loạt lãnh đạo khu vực và giới công nghệ

Diễn đàn năm nay quy tụ hàng loạt nguyên thủ và lãnh đạo cấp cao trong khu vực, bao gồm Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Tổng thống Ecuador Daniel Noboa Azín.

Về phía doanh nghiệp, sự kiện có sự góp mặt của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc như nhà sáng lập JD.com Lưu Cường Đông và chủ tịch TCL Lý Đông Sinh. Diễn đàn là dịp để giới chính trị và kinh doanh trao đổi quan điểm về tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và hợp tác xuyên biên giới trong bối cảnh nhiều bất ổn toàn cầu.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, trước thềm diễn đàn, Thủ tướng Lý Cường đã có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo Singapore, Việt Nam, New Zealand, Ecuador và Kyrgyzstan. Đây là động thái cho thấy Bắc Kinh đang tích cực thúc đẩy ngoại giao kinh tế, mở rộng ảnh hưởng thương mại ở châu Á và các nước đang phát triển.

Giới quan sát cho rằng trong bối cảnh các mối quan hệ kinh tế Mỹ Trung tiếp tục căng thẳng, Trung Quốc đang tìm cách tăng cường liên kết với các đối tác thương mại mới, đồng thời xây dựng hình ảnh một quốc gia ủng hộ toàn cầu hóa và hợp tác cùng phát triển.