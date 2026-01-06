Wink gia nhập World of Hyatt

Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa tập đoàn Hyatt và Indochina Kajima (liên doanh giữa Tập đoàn Indochina Capital) đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng sự hiện diện thương hiệu của Hyatt tại Việt Nam với các điểm nghỉ dưỡng mới tại Cần Thơ, Tuy Hòa và Hải Phòng.

Theo thỏa thuận, 6 khách sạn Wink đang hoạt động bao gồm Wink Saigon Centre, Wink Danang Centre, Wink Danang Riverside, Wink Tuy Hoa Beach, Wink Can Tho Centre và Wink Hai Phong Centre sẽ chính thức mang thương hiệu Unscripted by Hyatt, nâng tổng số khách sạn của Hyatt tại Việt Nam từ 4 lên 10 khách sạn.

ông Stephen Ho, Chủ tịch phụ trách Greater China & Growth, Châu Á - Thái Bình Dương tại Hyatt và ông Michael Piro, Tổng Giám đốc điều hành Indochina Capital và Wink

Bên cạnh đó, một khách sạn mới mang tên Wink Hanoi Westlake dự kiến sẽ được khai trương vào cuối năm 2026, nâng tổng cộng 7 khách sạn Wink sẽ hoạt động dưới thương hiệu Unscripted by Hyatt, cung cấp hơn 2.000 phòng tại các điểm nghỉ dưỡng trọng điểm trên khắp Việt Nam, từ các đô thị lớn đến những trung tâm ven biển và văn hóa đang phát triển.

Ông Stephen Ho, Chủ tịch phụ trách Greater China & Growth, Châu Á – Thái Bình Dương tại Hyatt cho biết “Mối quan hệ hợp tác với Indochina Kajima và Wink đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng sự hiện diện thương hiệu của Hyatt tại thị trường Việt Nam năng động. Thương hiệu Unscripted by Hyatt là sự lựa chọn lý tưởng, phù hợp với phong cách hiện đại, am hiểu công nghệ và hướng tới cộng đồng của Wink. Chúng tôi rất vui mừng khi mang thương hiệu mới mẻ, đầy khám phá này đến với thế hệ du khách Việt Nam và du khách quốc tế mới.”

Là một phần trong danh mục Essentials của Hyatt, thương hiệu cao cấp Unscripted by Hyatt được thiết kế linh hoạt và dễ dàng chuyển đổi, cho phép các khách sạn độc lập vừa giữ được bản sắc riêng, vừa tiếp cận các hệ thống mạnh mẽ và nền tảng toàn cầu của Hyatt. Điều này giúp các khách sạn như Wink chuyển đổi mà không bị gián đoạn hoạt động, đồng thời tận dụng quy mô toàn cầu của Hyatt và hơn 61 triệu thành viên đang là khách hàng thân thiết của World of Hyatt.

Wink từng khẳng định là một thương hiệu hiện đại, mang đậm bản sắc địa phương với tinh thần độc lập, được xây dựng trên nền tảng công nghệ

Wink từng khẳng định là một thương hiệu hiện đại, mang đậm bản sắc địa phương với tinh thần độc lập, được xây dựng trên nền tảng công nghệ với những không gian thiết kế tinh tế, phù hợp với thế hệ luôn kết nối. Sự đồng điệu về giá trị này đã tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển. Thông qua cách tiếp cận linh hoạt, theo mô hình bộ sưu tập của Unscripted by Hyatt, mỗi khách sạn Wink sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm đặc trưng riêng, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng và dịch vụ đạt tiêu chuẩn Hyatt.

Ông Michael Piro, Tổng Giám đốc điều hành Indochina Capital và Wink, cho biết “Wink được xây dựng dựa trên niềm tin rằng du khách Việt Nam xứng đáng được trải nghiệm những khách sạn có thiết kế hiện đại, ứng dụng công nghệ nhưng vẫn giữ được cá tính riêng. Việc gia nhập thương hiệu Unscripted by Hyatt giúp chúng tôi mở rộng tầm nhìn này, đồng thời vẫn giữ nguyên những yếu tố tạo nên sự khác biệt của Wink: phong cách đương đại, giá trị bền vững và phong cách Việt Nam hiện đại pha chút hoài cổ.”

Kể từ khi khai trương khách sạn đầu tiên Wink Saigon Centre vào tháng 3 năm 2021, Wink đã nhanh chóng khẳng định vị thế là chuỗi khách sạn được yêu thích trên toàn quốc, nổi bật với những đặc điểm rất riêng như thiết kế tinh tế và sang trọng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tạo nên giá trị bền vững cũng như mang đậm phong cách Việt Nam…

Để kỷ niệm cột mốc quan trọng này, các thành viên World of Hyatt sẽ nhận 500 điểm thưởng cho mỗi đêm lưu trú khi đáp ứng đủ điều kiện chương trình tại các khách sạn của Wink từ nay đến hết 31/3/2026. (Chương trình không yêu cầu đăng ký trước và thành viên có thể tích điểm này đồng thời với các ưu đãi khác.)

Thông tin và thời gian áp dụng ưu đãi tại worldofhyatt.com/newhotelbonus.