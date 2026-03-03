Ngư dân Lý Sơn bầu cử sớm trên biển

Thả dây neo tàu, để các cử tri tàu cá lên tàu TS-04 thực hiện bầu cử.

Theo Đại tá Lê Hồng Quang, Phó Chủ nhiệm chính trị Vùng 2 Hải quân, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 5, Khu vực bầu cử số 2, đơn vị đang thực hiện bỏ phiếu trên biển tại thềm lục địa phía nam, vùng biển do Vùng 2 Hải quân quản lý, đây là những cử tri vãng lai.

Xuồng đón các cử tri từ tàu QNg 96435 TS lên TS-04 thực hiện bầu cử.

Phổ biến các quy định về bầu cử cho các cử tri.

Hướng dẫn, phổ biến các quy định cho ngư dân.

Tổ bầu cử đã chuẩn bị các phiếu bầu, kiểm tra và đối chiếu tên cử tri trên căn cước công dân, sau đó thực hiện phổ biến quy định và cho các cử tri bỏ phiếu đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc dân chủ.

Cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Các cử tri tiến hành bỏ phiếu.

Các cử tri vãng lai đến từ đặc khu Lý Sơn.

Tàu cá QNg 96435 TS do các ngư dân thôn An Hải Tây, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hiện đang thả lưới tại khu vực bãi cạn Ba Kè, gần nhà giàn DK1/21.

Đoàn công tác cũng tặng các ngư dân một số nhu yếu phẩm, thuốc men để các ngư dân tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển dài ngày.

Ngư dân tàu cá Lý Sơn chào tạm biệt Tổ bầu cử.

Anh Đinh Công Lực chủ tàu cho biết, mặc dù các thuyền viên cũng đã được nghe thông tin về ngày bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuy nhiên do điều kiện đi biển dài ngày, mọi người cũng không nắm rõ ngày bầu cử chính xác: “Rất mừng là có tàu Hải quân ra đây để mọi người có thể được thực hiện quyền và trách nhiệm công dân”.