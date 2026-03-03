LG hợp tác Qualcomm phát triển công nghệ ô tô thông minh 6G

LG Electronics chính thức công bố gia nhập liên minh 6G toàn cầu (Global 6G Coalition) do Qualcomm khởi xướng tại hội chợ viễn thông MWC 2026 diễn ra ngày 2/3/2026 ở Barcelona, Tây Ban Nha. Liên minh thu hút hơn 30 tập đoàn công nghệ toàn cầu hoạt động trong các lĩnh vực xe kết nối, viễn thông, thiết bị IoT và di động.

Qualcomm đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống 6G thương mại vào năm 2029. Các thành viên liên minh tập trung nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công nghệ 6G, phát triển dịch vụ dữ liệu trên nhiều thiết bị và quản lý giao thông hàng không - mặt đất.

LG Electronics đảm nhận vai trò đối tác cốt lõi về xe kết nối trong liên minh. Hãng điện tử Hàn Quốc nâng cao năng lực công nghệ xe điều khiển bằng phần mềm (SDV) và xe điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo (AIDV).

Ba hướng hợp tác chính gồm cải tiến hệ thống giải trí và trải nghiệm người dùng dựa trên trí tuệ nhân tạo, mở rộng kết nối liền mạch giữa xe - điện thoại - nhà - đám mây, triển khai xử lý dữ liệu thời gian thực với hiệu năng cao trong môi trường SDV.

Công ty Hàn Quốc duy trì vị trí số một thế giới về dịch vụ telematics theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Tech Insights. LG Electronics tận dụng kinh nghiệm tích lũy để tăng tốc phát triển công nghệ xe hơi tập trung vào trí tuệ nhân tạo và truyền thông.

Bộ phận VS của LG Electronics lần đầu tiên tham gia MWC 2026, giới thiệu giải pháp telematics thông minh thế hệ mới. Hãng này thúc đẩy hợp tác chiến lược với các nhà sản xuất ô tô và nhà mạng đang tìm kiếm giải pháp truyền thông tiên tiến phục vụ xu hướng lái xe tự động và nâng cấp hệ thống giải trí.

Nền tảng LG αWare thể hiện năng lực công nghệ xe kết nối của LG. Hệ thống bao gồm PlayWare cung cấp giải trí trên xe, MetaWare mang đến trải nghiệm dựa trên AR/MR và trí tuệ nhân tạo, VisionWare sử dụng thuật toán AI và cảm biến camera cho giải pháp hỗ trợ lái xe ADAS.

LG Electronics cũng là hãng đầu tiên áp dụng nền tảng nội dung webOS cho ô tô (ACP) trên xe điện thương mại. ACP mở rộng trải nghiệm khách hàng từ smart TV webOS vào không gian xe hơi, cung cấp nội dung cao cấp qua kênh LG Channel.

Đầu năm 2026 tại CES, LG Electronics và Qualcomm công bố thiết bị xử lý hiệu năng cao (HPC) dựa trên trí tuệ nhân tạo sinh tạo cho ô tô. Hai hãng lần đầu giới thiệu AI Cabin Platform với các nhà sản xuất xe hơi - giải pháp trí tuệ nhân tạo trên thiết bị dành cho HPC đóng vai trò bộ não của xe hơi.

Phó chủ tịch Lee Sang-yong, trưởng phòng nghiên cứu VS của LG Electronics nhấn mạnh: "Hợp tác này mở ra cơ hội phát triển nhiều giải pháp kết hợp trí tuệ nhân tạo và công nghệ truyền thông. Chúng tôi nghiên cứu hệ sinh thái công nghệ rộng hơn từ telematics, giải trí đến bảo mật, nhằm cải tiến trải nghiệm khách hàng trong xe hơi".