Kinh tế số

Thuế quan và mặt trái AI: Hai rủi ro lớn nhất với doanh nghiệp toàn cầu

Thế Kiên

Thế Kiên

18:26 | 14/01/2026
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Thuế quan, xung đột địa kinh tế và những hệ lụy tiêu cực từ trí tuệ nhân tạo đang nổi lên là các rủi ro toàn cầu nghiêm trọng nhất đối với doanh nghiệp, trong bối cảnh thế giới bước sang năm 2026 với trạng thái bất ổn hiếm thấy.
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Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026
Diễn đàn Kinh tế Thế giới sẽ công bố Báo cáo Rủi ro Toàn cầu năm 2026 hôm nay 14/1. Ảnh: Getty.

Theo Báo cáo Rủi ro Toàn cầu vừa được Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố hôm nay 14/1, sự cạnh tranh quyền lực toàn cầu và các bế tắc chiến lược hiện đứng đầu danh sách những rủi ro nghiêm trọng nhất trong ngắn hạn.

Báo cáo cho thấy thuế quan, xung đột địa kinh tế và những hệ lụy tiêu cực từ trí tuệ nhân tạo đang nổi lên là các rủi ro toàn cầu nghiêm trọng nhất đối với doanh nghiệp, trong bối cảnh thế giới bước sang năm 2026 với trạng thái bất ổn khi niềm tin vào sự ổn định toàn cầu đang suy giảm mạnh.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 Thuế quan và mặt trái của AI trở thành rủi ro toàn cầu hàng đầu với doanh nghiệp
Hình ảnh: Gabriel Cortes / CNBC. Nguồn: Dữ liệu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, công bố ngày 14/01/2026.

Doanh nghiệp lo ngại “thập kỷ khủng hoảng chồng chéo”

Kết quả khảo sát của WEF cho thấy, 50% giám đốc điều hành và lãnh đạo doanh nghiệp dự báo thế giới sẽ bước vào giai đoạn hỗn loạn trong hai năm tới, trong khi chỉ 1% tin rằng bối cảnh sẽ yên bình. Theo WEF, những con số này phản ánh tâm lý lo ngại sâu sắc rằng trật tự toàn cầu đang tiến gần “bờ vực thẳm”.

Một điểm đáng chú ý là xung đột địa kinh tế đã vươn lên vị trí mối lo ngại hàng đầu của doanh nghiệp trong hai năm tới. Nguyên nhân đến từ sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia và việc sử dụng ngày càng mạnh các công cụ kinh tế như thuế quan, kiểm soát chuỗi cung ứng, rào cản quy định và hạn chế dòng vốn.

WEF cảnh báo xu hướng này có thể dẫn tới sự sụt giảm đáng kể của thương mại toàn cầu, làm trầm trọng thêm nguy cơ suy thoái kinh tế.

“Mối lo ngại về suy thoái, lạm phát leo thang và bong bóng tài sản đang gia tăng, trong bối cảnh nhiều quốc gia phải đối mặt với gánh nặng nợ công cao và thị trường tài chính biến động mạnh,” bà Saadia Zahidi, Giám đốc điều hành WEF, nhận định.

Thuế quan, chiến tranh thương mại và phân cực xã hội

Marsh – công ty môi giới bảo hiểm lớn nhất thế giới, đối tác của WEF trong báo cáo cho rằng rủi ro hiện nay không đến từ một cú sốc đơn lẻ, mà từ nhiều khủng hoảng diễn ra đồng thời.

“Hôm nay không phải thời điểm của một cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn, mà là thời điểm của nhiều cuộc khủng hoảng chồng chéo,” ông John Doyle, CEO Marsh, nói với CNBC.

Theo ông Doyle, các doanh nghiệp đang phải đối mặt cùng lúc với chiến tranh thương mại, xung đột văn hóa, cuộc cách mạng công nghệ diễn ra quá nhanh và tác động ngày càng rõ rệt của thời tiết cực đoan. “Đây là thách thức rất lớn trong quản trị rủi ro và duy trì hoạt động kinh doanh,” ông nhấn mạnh.

Trong bảng xếp hạng rủi ro ngắn hạn của WEF, thông tin sai lệch và thông tin xuyên tạc đứng thứ hai, tiếp theo là sự phân cực xã hội, phản ánh khoảng cách ngày càng sâu sắc giữa các nhóm quan điểm đối lập. Về dài hạn, bất bình đẳng được xác định là rủi ro mang tính liên kết lớn nhất trong vòng 10 năm tới.

Mặt trái của AI trỗi dậy nhanh chưa từng thấy

Một trong những điểm nổi bật nhất của báo cáo năm nay là sự trỗi dậy nhanh chóng của rủi ro liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Nguy cơ từ AI đã tăng từ vị trí thứ 30 trong nhóm rủi ro ngắn hạn năm ngoái lên vị trí thứ năm trong danh sách rủi ro dài hạn.

WEF cảnh báo rằng việc AI thay thế lao động có thể làm gia tăng mạnh bất bình đẳng thu nhập, kéo theo phân hóa xã hội, suy giảm chi tiêu tiêu dùng và tạo ra vòng xoáy suy thoái kinh tế – bất mãn xã hội, ngay cả khi năng suất tăng cao.

Báo cáo cũng lưu ý sự hội tụ giữa học máy và điện toán lượng tử đang diễn ra nhanh hơn dự kiến, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện những tình huống mà “con người có thể mất kiểm soát”.

Thời tiết cực đoan vẫn là rủi ro dài hạn lớn nhất

Dù rủi ro địa chính trị và công nghệ nổi lên mạnh mẽ, thời tiết cực đoan vẫn được các nhà lãnh đạo đánh giá là mối đe dọa lớn nhất trong thập kỷ tới. WEF ước tính thiệt hại được bảo hiểm toàn cầu do thiên tai sẽ đạt 107 tỷ USD vào năm 2025, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp vượt mốc 100 tỷ USD cho thấy cao hơn nhiều so với đầu những năm 2000.

Theo CEO John Doyle, các vụ cháy rừng tại California đầu năm 2025 cho thấy nhu cầu cấp thiết phải xây dựng các quy định bảo hiểm phản ánh đúng mức độ rủi ro, nhằm thu hút thêm nguồn vốn cho thị trường.

“Có những nhà đầu tư và công ty bảo hiểm sẵn sàng chấp nhận rủi ro, nhưng điều quan trọng là quy định phải phù hợp, chúng ta cần học hỏi từ các thảm họa trước đó và ứng dụng công nghệ để quản lý rủi ro hiệu quả hơn,” ông nói.

WEF cảnh báo, nắng nóng cực đoan, hạn hán, cháy rừng và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khác sẽ ngày càng dữ dội và thường xuyên. Tuy nhiên, các rủi ro môi trường dài hạn như mất đa dạng sinh học hay sụp đổ hệ sinh thái lại giảm thứ hạng trong bảng lo ngại, phản ánh sự thay đổi ưu tiên của các nhà lãnh đạo toàn cầu.

Báo cáo kết luận rằng trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều rủi ro đan xen, các liên minh tự nguyện và hợp tác đa phương giữa chính phủ, doanh nghiệp, giới học thuật và xã hội dân sự là yếu tố then chốt để tăng cường khả năng chống chịu và tìm ra lời giải cho những thách thức toàn cầu lớn nhất.

WEF rủi ro toàn cầu thuế quan Trí tuệ nhân tạo doanh nghiệp toàn cầu xung đột địa kinh tế thời tiết cực đoan Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2026 Diễn đàn Kinh tế Thế giới Mặt trái của AI

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Chủ nhật, 05/07/2026 00:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,500 14,800
Kim TT/AVPL 14,500 14,800
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,500 14,800
Nguyên Liệu 99.99 13,250 13,450
Nguyên Liệu 99.9 13,200 13,400
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,700 14,200
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,630 14,180
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,000 148,000
Hà Nội - PNJ 145,000 148,000
Đà Nẵng - PNJ 145,000 148,000
Miền Tây - PNJ 145,000 148,000
Tây Nguyên - PNJ 145,000 148,000
Đông Nam Bộ - PNJ 145,000 148,000
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,500 14,800
Miếng SJC Nghệ An 14,500 14,800
Miếng SJC Thái Bình 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 14,700
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 14,700
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,890 14,590
Trang sức 99.99 13,900 14,600
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 145 14,802
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 145 14,803
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,449 1,479
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,449 148
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,429 1,464
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,795 14,495
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 100,461 109,961
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 90,212 99,712
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,963 89,463
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,601 8,551
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,705 61,205
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 145 148
Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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AUD 17605 17878 18455
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EUR 29347 29567 30648
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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Cập nhật: 30/06/2026 07:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
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KRW 0 16.9 0
LAK 0 1.165 0
MYR 0 6600 0
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NZD 0 14648 0
PHP 0 395 0
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THB 0 734.3 0
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Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

Kết quả World Cup 2026 ngày 29/6: Canada góp mặt tại vòng 1/8 World Cup

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Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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