Thị trường châu Âu mở cửa tăng điểm nhờ đà tăng tích cực từ cổ phiếu quốc phòng

Thị trường châu Âu mở cửa tăng điểm, dựa trên đà tăng tích cực. Ảnh: Getty.

Thị trường chứng khoán châu Âu tiếp tục khởi sắc trong phiên sáng nay khi nhóm cổ phiếu quốc phòng bứt phá mạnh mẽ.

Theo dữ liệu từ IG, chỉ số FTSE 100 của Anh được dự đoán tăng 0,31%, DAX của Đức tăng 0,22%, CAC 40 của Pháp tăng 0,2% và FTSE MIB của Ý tăng 0,33%.

Cổ phiếu quốc phòng dẫn dắt đà tăng

Trong phiên giao dịch đầu tuần, cổ phiếu các tập đoàn quốc phòng châu Âu tăng mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp căng thẳng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy liên quan đến vấn đề lãnh thổ.

Cụ thể, Thyssenkrupp tăng gần 7,9% sau khi tách và IPO nhà sản xuất tàu chiến Đức TKMS. Hensoldt dẫn đầu chỉ số STOXX 600 khi tăng gần 8%, Renk tăng 6,7% và Rheinmetall tăng 5,9%.

Đà tăng này phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trước triển vọng chi tiêu quốc phòng gia tăng tại châu Âu, trong bối cảnh địa chính trị khu vực vẫn căng thẳng.

Tuần này cũng đánh dấu sự khởi đầu của mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 tại châu Âu. Các tập đoàn lớn như L’Oréal và Assa Abloy dự kiến công bố kết quả vào thứ Ba, trong khi nhà đầu tư theo dõi sát sao các tín hiệu từ các doanh nghiệp đầu ngành để đánh giá sức khỏe kinh tế khu vực.

Thị trường toàn cầu khởi sắc

Ở chiều ngược lại, thị trường Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng từ đầu tuần, khi hợp đồng tương lai cổ phiếu tăng nhẹ trong phiên giao dịch đêm qua. Nhà đầu tư đang hướng sự chú ý vào loạt báo cáo từ các “ông lớn” như Netflix và Coca-Cola, dự kiến công bố trong cùng ngày.

Tại châu Á, các chỉ số chứng khoán đồng loạt tăng, nổi bật là Kospi của Hàn Quốc tăng hơn 2%, đạt kỷ lục cao nhất lần thứ sáu liên tiếp. Sự hưng phấn này được củng cố bởi kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại mới giữa Hàn Quốc và Mỹ, khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tiết lộ rằng hai bên đang “sắp hoàn tất” đàm phán.

Vay nợ công của Anh tăng mạnh

Dữ liệu công bố sáng thứ Ba cho thấy, vay nợ khu vực công của Anh đạt 20,2 tỷ bảng (tương đương 27 tỷ USD) trong tháng 9 – mức cao nhất kể từ khi bắt đầu ghi nhận vào năm 1997. Tổng vay trong nửa đầu năm tài chính đã lên tới 99,8 tỷ bảng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.

Dù vậy, số liệu này vẫn nằm trong dự báo của Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách (OBR), giúp Bộ trưởng Tài chính Rachel Reeves có thêm dư địa để triển khai Ngân sách Mùa thu sắp tới, dự kiến thắt chặt chi tiêu và kiểm soát nợ công.

Chuyên gia kinh tế trưởng Thomas Pugh tại RSM UK nhận định: “Đây là một tín hiệu tích cực với bà Reeves, khi chi tiêu vẫn nằm trong tầm kiểm soát, song những con số này cũng cho thấy tình hình tài chính công của Anh đang trở nên mong manh hơn.”

Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh hầu như không biến động trong sáng nay, ngoại trừ kỳ hạn 30 năm tăng nhẹ lên 5,332% – mức cao nhất trong nhóm G7. Đồng bảng Anh giảm 0,2%, giao dịch quanh mốc 1,3385 USD.