Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Bình Lê

Bình Lê

12:55 | 21/10/2025
Ngày 20/10/2025, tại Hà Nội, Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể (APED) - Bộ Tài chính, phối hợp cùng Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tổ chức “Hội nghị Đối tác Thúc đẩy Chuyển đổi Số - Xanh Doanh nghiệp Việt Nam 2025 (VETTP 2025)”.
Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), thực hiện chuyển đổi kép – số hóa và xanh hóa để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hội nghị nằm trong khuôn khổ Dự án “Trung tâm Chuyển đổi kép – Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và khí hậu tại Việt Nam”, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành, tổ chức quốc tế, ngân hàng, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ.

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững
Ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể phát biểu tại hội thảo. Ảnh Việt Hà

Tại sự kiện, Ban tổ chức công bố Báo cáo Thường niên Chuyển đổi kép 2025 với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và tác động đến chuyển đổi kép của doanh nghiệp Việt Nam”, đồng thời giới thiệu Báo cáo Nhà cung cấp Giải pháp Số & Xanh – tài liệu tổng hợp các công nghệ khả thi giúp doanh nghiệp giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Một trong những điểm nhấn của hội nghị là lễ ra mắt sáng kiến Trung tâm Chuyển đổi kép (Twin Transition Hub) – mô hình hợp tác công – tư điển hình nhằm hỗ trợ DNNVV Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững
Ông Jens Schmidt Kreye, Phó Phòng Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam.

Chín đối tác chiến lược đầu tiên tham gia ký kết hợp tác gồm LPBank, Beacon Fund, Ernst & Young Việt Nam, Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp Bắc Ninh, cùng các công ty tư vấn và đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước. Đây là bước đi quan trọng và chiến lược, cam kết huy động hỗ trợ kỹ thuật và tài chính cho doanh nghiệp tham gia chuyển đổi kép. Sự tham gia của các đối tác này không chỉ mở rộng nguồn lực cho các doanh nghiệp mà còn khẳng định vai trò dẫn dắt của khu vực tài chính trong việc thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu khai mạc hội thảo, ông Bùi Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp tư nhân và Kinh tế tập thể cho biết: “Việt Nam là Quốc gia với hơn 1 triệu doanh nghiệp và hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh đang hoạt động, trong đó 98% là DNNVV – lực lượng nòng cốt của nền kinh tế quốc gia. Chúng ta nhận thức rõ rằng, chuyển đổi kép không còn là lựa chọn mà là yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp Việt Nam không chỉ tồn tại mà còn dẫn dắt sự phát triển.

Thúc đẩy chuyển đổi số - xanh: Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới phát triển bền vững
Toàn cảnh hội thảo.

Do đó, Tôi tin rằng, với những hỗ trợ kỹ thuật đến từ CHLB Đức, doanh nghiệp công nghệ, Ngân hàng, Quỹ tài chính uy tín và sự đồng hành của Bộ Tài chính, khu vực kinh tế tư nhân sẽ nhanh chóng bắt kịp xu hướng số hóa, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu được đạt ra tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong khu vực kinh tế tư nhân; Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị”.

Ông Jens Schmidt Kreye, Phó Phòng Hợp tác phát triển, Đại sứ quán Đức tại Việt Nam khẳng định Đức sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam thông qua chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và thúc đẩy tài chính xanh.

Các nội dung, tài liệu và hướng dẫn hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được công bố công khai tại Cổng thông tin doanh nghiệp: business.gov.vn.

Chuyển đổi Số – Xanh Doanh nghiệp Việt Nam 2025 VETTP 2025

