Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Năm nay, giải thưởng ghi dấu ấn đặc biệt khi lần đầu tiên vinh danh cá nhân tiêu biểu, phản ánh bước tiến mạnh mẽ của quá trình đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Giải thưởng Vietnam Digital Awards (VDA) 2025 là sự kiện thường niên uy tín do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức, Bộ Khoa học và Công nghệ bảo trợ. Sau 8 mùa tổ chức kể từ năm 2018, chương trình đã trở thành diễn đàn kết nối quan trọng giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nhà khoa học và cộng đồng công nghệ trong tiến trình xây dựng “Việt Nam số”.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo phát biểu tại lễ trao giải.

Năm 2025 – mùa giải thứ 8 diễn ra trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sau 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận hơn 400 hồ sơ từ hơn 15.000 tổ chức, doanh nghiệp trên toàn quốc – con số cao nhất từ trước tới nay. Kết quả, 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân xuất sắc đã được vinh danh tại lễ trao giải năm nay.

Điểm nhấn nổi bật của VDA 2025 là việc lần đầu tiên bổ sung hạng mục vinh danh cá nhân, nhằm tôn vinh những gương mặt có đóng góp lớn cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia.

Các cá nhân tiêu biểu được trao giải năm nay là những người đã có công trình, sáng kiến và hoạt động nổi bật, thể hiện rõ vai trò "con người là trung tâm của chuyển đổi số". Bên cạnh đó, các hạng mục đạt giải thưởng năm 2025 tiếp tục phản ánh sức sáng tạo mạnh mẽ, khả năng ứng dụng công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT) hay chuỗi khối (Blockchain) vào thực tiễn.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Lê Doãn Hợp, Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, thay mặt BTC trao giải cho 5 Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc và 19 Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc

Phát biểu tại lễ trao giải, TS. Nguyễn Minh Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, cho biết: “Qua 8 mùa giải, Vietnam Digital Awards đã tiếp cận hơn 36.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút gần 2.600 hồ sơ tham dự và vinh danh hơn 450 tập thể, cá nhân, sản phẩm tiêu biểu. Giải thưởng không chỉ tôn vinh mà còn lan tỏa tinh thần sáng tạo, hợp tác và chuyển đổi số sâu rộng trong xã hội.”

Ở góc độ chuyên môn, TS. Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo, nhận định: “Các hồ sơ đạt giải năm nay có chiều sâu công nghệ, tính lan tỏa cao, đặc biệt chú trọng tới dữ liệu và an toàn thông tin. Nhiều mô hình có khả năng nhân rộng, tích hợp hiệu quả vào hệ sinh thái số quốc gia.”

Nhiều mô hình và giải pháp tiêu biểu được vinh danh

Trong số các giải pháp nổi bật được trao giải năm nay có dịch vụ công cấp hộ chiếu toàn trình của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an) – một trong ba cá nhân tiêu biểu được vinh danh.

Theo Thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp tin và quản lý hồ sơ, việc triển khai dịch vụ công cấp hộ chiếu trực tuyến đã giúp người dân nộp hồ sơ, nhận hộ chiếu ngay tại nhà, tiết kiệm thời gian và chi phí. Giải pháp này cũng ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và định danh điện tử mức độ 2, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số ngành công an.

Thượng tá Vũ Thanh Nhân, Phó trưởng Phòng Ứng dụng CNTT và Quản lý hồ sơ xuất nhập cảnh, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Ở khối doanh nghiệp, Tập đoàn FPT tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi nhiều sản phẩm công nghệ được vinh danh, gồm: Hệ sinh thái số hóa di sản văn hóa - FPT Culture Tech; Nền tảng quản lý vòng đời giao kết và vận hành số toàn diện - Kyta Platform; Nền tảng quản trị trải nghiệm khách hàng thế hệ mới - FPT CX Suite; Giải pháp Internet toàn diện - Internet FPT; Giải pháp Giám sát thông minh ứng dụng AIoT cho bán lẻ - FPT Camera.

Theo đại diện FPT, việc các sản phẩm công nghệ chủ lực của FPT cùng được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam là minh chứng thể hiện cam kết mạnh mẽ của FPT trong việc đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và cộng đồng trên hành trình chuyển đổi số toàn diện vì một Việt Nam số thịnh vượng.