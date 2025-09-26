Dự án SOARing DX-VN: Tiên phong trong hợp tác quốc tế về chuyển đổi số giáo dục

Dự án SOARing to Successful Digital Transformation in Vietnamese Universities (SOARing DX-VN) thuộc khuôn khổ chương trình Going Global Partnerships (GGP) của Hội đồng Anh đã chính thức khép lại ngày 23/9 sau hoạt động tổng kết tại Vương quốc Anh.

Sau hành trình hơn 2 năm triển khai, Dự án SOARing DX-VN đã quy tụ quy tụ các nhà lãnh đạo giáo dục, chuyên gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp từ Việt Nam, Vương quốc Anh, châu Âu cùng tham gia.

Ông Alex Strugnell - Phó Đại sứ, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam phát biểu tại tọa đàm.

Thông qua dự án, các bên đã chia sẻ thành tựu dự án, tri thức và mở rộng đối thoại quốc tế về chiến lược chuyển đổi số bền vững trong giáo dục đại học, cao đẳng. Đặc biệt, với chuỗi hoạt động thành công từ Việt Nam đến Vương quốc Anh, dự án SOARing DX-VN đã để lại nhiều thành tựu quan trọng gồm công cụ đánh giá trưởng thành số, khung lý thuyết và bài học chuyển đổi số thực tiễn từ các trường tham gia dự án tại Việt Nam, cùng mạng lưới hợp tác quốc tế rộng lớn. Những kết quả này sẽ tiếp tục được áp dụng, nhân rộng và lan tỏa, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng và tính bền vững của giáo dục đại học Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hoạt động tổng kết tại Vương quốc Anh đã diễn ra phiên đối thoại quốc tế về tương lai bền vững. Sự kiện có sự tham gia của PGS.TS. Milena Bobeva (Đại học Bournemouth, UK); PGS.TS. Mike Perkins (Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam); đại diện Jisc; Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Hội đồng Anh.

Các diễn giả chia sẻ tại tọa đàm “Khi các trường cùng chuyển đổi số” .

Sự kiện cũng thông qua báo cáo chiến lược GGP của PGS.TS. Milena Bobeva (ĐH Bournemouth, UK); PGS.TS. Jane O’Connor (ĐH Birmingham City, UK) và GS. Tony Wall (ĐH Liverpool John Moores, UK) về hợp tác Anh - Việt trong chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm thích ứng công cụ đánh giá trưởng thành số tại Việt Nam, kinh nghiệm từ Jisc và Erasmus trong việc áp dụng khung lý thuyết Chuyển đổi số của Jisc; đồng thời thảo luận bàn tròn chiến lược với sự tham gia của lãnh đạo từ Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, City St George’s - University of London, Jisc và British Council nhấn mạnh vấn đề tăng cường đối thoại quốc tế, chia sẻ góc nhìn đa chiều và định hướng mạng lưới hợp tác bền vững trong tương lai.

Trước đó, ngày 10/9, trong khuôn khôt hoạt động tổng kết Dự án SOARing DX-VN tại Việt Nam đã tôn vinh thành tựu đạt được tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham dự của Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Alex Strugnell và Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam James Shipton khẳng định tầm quan trọng chiến lược của quan hệ hợp tác giáo dục Việt - Anh.

Dự án SOARing DX-VN đã phát triển công cụ đánh giá mức độ trưởng thành số tại Việt Nam; tập huấn cho hơn 500 giảng viên, cán bộ, lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam; tổ chức thành công 10 workshop chuyển đổi số trên toàn quốc.

Tọa đàm tại Hà Nội với sự tham dự của khoảng 60 đại biểu trực tiếp và 30 đại biểu trực tuyến.

Đặc biệt, TS. Lê Viết Khuyến - Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học & Cao đẳng Việt Nam và Phó ban Hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội Các trường Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam Nguyễn Thị Mai Khanh đã cùng chia sẻ những định hướng chiến lược để đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số trong giáo dục đại học, cao đẳng Việt Nam.

Trường Đại Học Trà Vinh, Trường Đại Học Anh Quốc Việt Nam, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cùng các trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp, Cao đẳng Kiên Giang, Cao đẳng Gia Lai đã chia sẻ về bài học kinh nghiệm chuyển đổi số của các trường cũng như tác động từ các hoạt động của dự án SOARing DX-VN. Cùng với đó, các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ khung lý thuyết chuyển đổi số giáo dục đại học, mang đến góc nhìn mới về thúc đẩy chuyển đổi số trong các trường đại học, cao đẳng.

Sự kiện đã ghi nhận thành công lớn về chia sẻ tri thức, kết nối mạng lưới hợp tác, và định hướng chính sách; đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của các trường đại học Việt Nam trong khu vực về thực hiện chuyển đổi số.