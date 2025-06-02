Trường THCS Cầu Giấy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, khẳng định vị thế tiên phong giáo dục Thủ đô

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng; Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương; Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố và quận Cầu Giấy. Tổng Bí thư Tô Lâm đã gửi lẵng hoa chúc mừng nhà trường.

Hành trình “chinh phục” rực rỡ

Phát biểu tại buổi lễ, Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy, nhà giáo Lưu Văn Thông nhấn mạnh: Năm học 2024 – 2025 là một hành trình đặc biệt mang tên “Chinh phục”, nơi thầy và trò đã viết nên những trang thành tích rực rỡ, khẳng định tầm vóc của một ngôi trường chất lượng cao tiêu biểu của Thủ đô.

Nhà giáo Lưu Văn Thông - Hiệu trưởng Trường THCS Cầu Giấy phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Đăng Chung

Cụ thể, năm học vừa qua, nhà trường có 99,67% học sinh đạt học lực Giỏi và Xuất sắc. Học sinh Trường THCS Cầu Giấy giành 109 giải cấp quận, 43 giải cấp thành phố, 97 giải cấp quốc gia và 118 giải thưởng quốc tế. Trong đó, nhiều học sinh đạt giải Nhất cuộc thi “Học sinh – Sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp”, huy chương quốc tế các môn học và thể thao.

Đặc biệt, trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9, trường có 34 học sinh đoạt giải, trong đó có 5 giải Nhất.

Về đội ngũ nhà giáo, năm học 2024 – 2025 ghi nhận nhiều cá nhân tiêu biểu: hai lãnh đạo trường nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, giáo viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, Bằng khen của Bộ GD&ĐT và giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo”.

Thứ trưởng thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng thực hiện nghi thức trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THCS Cầu Giấy.

Trong hành trình phát triển, Trường THCS Cầu Giấy cũng vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm tới thăm, trao tặng phòng học STEM hiện đại và 100 suất học bổng cho học sinh tiêu biểu, góp phần tiếp thêm động lực cho thầy trò nhà trường vươn lên trong nghiên cứu và học tập.

Khẳng định mô hình giáo dục tiên phong

Huân chương Lao động hạng Ba là minh chứng cho những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của Trường THCS Cầu Giấy trong 15 năm xây dựng và trưởng thành.

Theo Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa, đây là phần thưởng ghi nhận tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường luôn đi đầu trong đổi mới giáo dục, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy Trần Thị Phương Hoa ghi nhận và đánh giá cao những thành tích Trường THCS Cầu Giấy đạt được.

Bí thư Quận ủy Cầu Giấy kỳ vọng trong thời gian tới, Trường THCS Cầu Giấy tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương và ngành giáo dục, đồng thời giữ vững vị thế dẫn đầu trong hệ thống giáo dục phổ thông của quận và thành phố.

Từ năm học 2025 – 2026, thực hiện mô hình chính quyền đô thị 2 cấp, Trường THCS Cầu Giấy sẽ trực thuộc phường Yên Hòa. Bí thư Quận ủy khẳng định, việc chuyển đổi này không ảnh hưởng tới hoạt động chuyên môn của nhà trường, đồng thời mong muốn các trường học tiếp tục giữ gìn truyền thống, nâng cao chất lượng dạy và học.

Nhân dịp tổng kết, nhà trường đã tuyên dương 21 giáo viên và 20 học sinh tiêu biểu năm học 2024 – 2025.