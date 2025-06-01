Hơn 2,6 triệu học sinh tham gia Olympic tiếng Anh trên Internet năm học 2024-2025

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 1.500 đại biểu, trong đó có 500 học sinh xuất sắc đại diện cho hàng triệu thí sinh trên cả nước cùng các thầy cô giáo, phụ huynh và đại diện các Sở, Phòng Giáo dục & Đào tạo.

Đặc biệt, chương trình vinh dự đón tiếp bà Nguyễn Thị Doan – nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; ông Lê Doãn Hợp – nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông; cùng đại diện Bộ GD&ĐT và các cơ quan, tổ chức giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Trưởng Ban Đề Án Ngoại Ngữ Quốc gia phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Việt Hòa, Giám đốc Công ty VTC Online, đơn vị tổ chức cuộc thi, cho biết: “15 năm là dấu mốc tự hào, ghi nhận sự tin tưởng và yêu mến của hàng triệu học sinh, giáo viên dành cho IOE. Chúng tôi hy vọng IOE sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành khích lệ các em trên hành trình học tập, chinh phục tri thức và làm chủ tương lai".

Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên Internet (Internet Olympiads of English - IOE) do Công ty Cổ phần VTC Truyền thông Trực tuyến (VTC Online) xây dựng và triển khai từ năm 2010, theo định hướng và chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ông Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ .

Cuộc thi ra đời với sứ mệnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các trường phổ thông trên toàn quốc, đồng thời tạo ra một sân chơi trí tuệ trực tuyến tích cực, thân thiện, không gây áp lực, qua đó hỗ trợ học sinh nâng cao năng lực tự học, tự đánh giá và điều chỉnh phương pháp học tập cho minh một cách hiệu quả.

Ông Lê Việt Hòa - Giám đốc công ty VTC Online phát biểu khai mạc buổi lễ.

Qua 15 năm hình thành và phát triển, IOE không ngừng được cập nhật, đổi mới về nội dung, công nghệ và phương thức tổ chức, từng bước trở thành một hệ sinh thái học và thi tiếng Anh trực tuyến toàn diện. Cuộc thi hiện đáp ứng hiệu quả nhu cầu tự học, tự đánh giá và ôn luyện tiếng Anh của học sinh phổ thông trên cả nước.

Đến nay, IOE đã thu hút sự tham gia của hơn 35 triệu tài khoản học sinh đến từ 705 quận/huyện thuộc 63 tỉnh/thành phố trên khắp cả nước; góp phần lan tỏa mạnh mẽ tỉnh thần học tập chủ động, yêu thích tiếng Anh của nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học, Nguyên Phó Chủ tịch nước và Ông Lê Việt Hòa - Giám đốc VTC Online trao giải cho Top học sinh giải Nhất, Nhì, Ba của 5 khối lớp.

Tiếp nối những thành công trước đó, cuộc thi IOE năm học 2024-2025 tiếp tục khẳng định sức hút với hơn 2,6 triệu học sinh tham gia, tích lũy 1,8 tỷ phút học tập, trong đó có hơn 640 triệu phút luyện nói cùng AI. Bốn kỳ thi chính thức ghi nhận gần 1,86 triệu lượt dự thi đến từ 13.100 nhà trường trên cả nước.

Không chỉ góp phần lan tỏa phong trào học tiếng Anh, IOE còn hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lực ngôn ngữ và phẩm chất công dân toàn cầu cho học sinh Việt Nam, phù hợp với tinh thần Kết luận 91-KL/TW của Bộ Chính trị về việc đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Một số hình ảnh tại lễ trao giải:

BTC trao giải cho các em học sinh đạt Huy chương Vàng.

BTC trao giải cho các em học sinh đạt Huy chương Bạc.