Quận Hà Đông tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, Hà Đông là vùng đất địa linh nhân kiệt, nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, cửa ngõ phía Tây Nam của Thủ đô Hà Nội. Đây là vùng đất có vị trí trọng yếu về kinh tế - xã hội, có truyền thống lịch sử cách mạng lâu đời; nơi hội tụ, hòa quyện văn hóa xứ Đoài và Tràng An với lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến, những “làng đỏ”, “an toàn khu” ở Hà Đông đã nuôi giấu, bảo vệ nhiều cơ quan Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ cùng các cán bộ cấp cao của Đảng như các đồng chí: Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Quốc Việt…

Trong kháng chiến chống Mỹ, cùng với thế hệ trẻ cả nước hàng ngàn thanh niên Hà Đông đã tòng quân lên đường “Xẻ dọc trường sơn đi cứu nước". Nhân dân Hà Đông đã “Vững tay cày, tay búa; chắc tay súng" lao động với tinh thần “Mỗi người làm việc bằng hai", “Tất cả vì miền Nam ruột thịt". Đảng bộ và nhân dân Hà Đông đã góp phần cùng nhân dân cả nước đập tan âm mưu xâm lược của Đế quốc.

Đất nước hòa bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Đông đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong suốt chiều dài 120 năm hình thành và phát triển, qua 8 lần tách nhập, đổi tên và thay đổi địa giới hành chính, Hà Đông luôn xứng đáng với vị thế là trung tâm của tỉnh lỵ Hà Đông, Hà Sơn Bình, Hà Tây xưa và là một quận nội thành của Thủ đô Hà Nội ngày nay.

Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử; tinh thần đoàn kết, yêu nước, cách mạng của nhân dân Hà Đông đã trở thành một trong những giá trị truyền thống cao quý nhất, bền vững nhất. Và cũng chính tinh thần yêu nước nồng nàn ấy là kim chỉ nam, là bệ phóng vững chắc, đem lại một sức mạnh to lớn, thúc đẩy nhân dân Hà Đông vững bước tiến lên. Hiện nay, Hà Đông là vùng đất giàu tiềm năng, đang vươn mình trở thành đô thị hiện đại, phát triển nhanh, mạnh và toàn diện.

Những kết quả đạt được luôn gắn liền với sự trưởng thành, không ngừng lớn mạnh của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Từ một chi bộ chỉ có trên 10 đảng viên sau ngày giải phóng; đến nay, Đảng bộ quận đã có 86 tổ chức cơ sở Đảng với gần 23 nghìn đảng viên. Quá trình đó gắn liền với xây dựng Đảng bộ, chính quyền Hà Đông thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Quận Hà Đông đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17, Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ 21; 10 chương trình công tác của Thành ủy; 06 chương trình, đề án của Quận ủy. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh; tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Văn hóa xã hội phát triện toàn diện và đồng bộ; Y tế, Giáo dục đào tạo luôn được quan tâm chăm lo; an sinh xã hội được đảm bảo với nhiều giải pháp và đề án đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân.

“Hệ thống chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn; năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên; đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; lựa chọn nội dung, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, còn khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt”, đồng chí Cấn Thị Việt Hà nhấn mạnh.

Xác định công tác cán bộ là khâu trọng yếu nên Đảng bộ quận đề ra nhiều giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng, quan tâm đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ… đã góp phần củng cố, nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức quận giỏi về chuyên môn, vững vàng về tư tưởng chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND được nâng cao; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ quận đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế.

Ghi nhận những kết quả đạt được, năm 2002, Đảng, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang cho Nhân dân và lực lượng vũ trang Hà Đông. Hà Đông đã có trên 5.527 lượt tập thể và cá nhân được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương. Đảng bộ và Nhân dân Hà Đông đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba và Huân chương Độc lập hạng Nhì cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã trao tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội cho Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân quận Hà Đông. Lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Hà Đông sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua các khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quận Hà Đông tiếp tục phát triển, đóng góp chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại.