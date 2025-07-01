Apple cân nhắc dùng công nghệ từ OpenAI hoặc Anthropic cho Siri, đánh dấu một bước ngoặt lớn. Ảnh: Getty.

Thông tin do Bloomberg News tiết lộ mới đây cho thấy điều đó có thể là một trong những sự đảo chiều chiến lược đáng chú ý nhất của Apple trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết Apple đã thảo luận với cả OpenAI và Anthropic về khả năng tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn vào Siri, đồng thời yêu cầu các công ty này huấn luyện các phiên bản mô hình có thể vận hành trên hạ tầng điện toán đám mây của Apple để phục vụ quá trình thử nghiệm. Tuy nhiên, quá trình đánh giá vẫn đang ở giai đoạn đầu và Apple chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc sẽ sử dụng bên nào hoặc có triển khai hay không.

Thông tin này lập tức tác động đến thị trường. Cổ phiếu của Apple, vốn đang giảm điểm trong đầu phiên giao dịch ngày thứ Hai, đã quay đầu tăng 2 phần trăm khi kết thúc phiên. Trong khi đó, Anthropic được Amazon hậu thuẫn từ chối bình luận, còn Apple và OpenAI cũng không phản hồi yêu cầu từ phía Reuters.

Trước đó, vào tháng 3, Apple từng thông báo việc cải tiến Siri bằng công nghệ AI sẽ bị trì hoãn đến tận năm 2026 mà không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Cùng thời điểm, công ty cũng tiến hành thay đổi sâu rộng trong đội ngũ điều hành cấp cao. Theo Bloomberg, CEO Tim Cook đã không còn tin tưởng vào khả năng dẫn dắt chiến lược AI của John Giannandrea, giám đốc bộ phận trí tuệ nhân tạo, và thay thế ông bằng Mike Rockwell để trực tiếp phụ trách Siri.

Tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC vừa tổ chức đầu tháng này, Apple tiếp tục giữ chiến lược thận trọng khi giới thiệu những cải tiến nhỏ nhưng thiết thực, như tính năng dịch trực tiếp cuộc gọi, thay vì công bố những bước đột phá lớn về AI như các đối thủ Google hay Microsoft.

Craig Federighi, Giám đốc phần mềm của Apple, cho biết công ty sẽ mở một số mô hình AI nền tảng của mình cho các nhà phát triển bên ngoài. Bên cạnh đó, Apple cũng sẽ tích hợp cả công cụ hoàn thiện mã của chính họ và của OpenAI vào phần mềm dành cho lập trình viên, như một cách để cân bằng giữa khả năng phát triển nội bộ và tận dụng công nghệ từ các đối tác lớn.

Việc Apple cân nhắc sử dụng công nghệ từ OpenAI hoặc Anthropic không chỉ phản ánh sự thay đổi trong tư duy chiến lược mà còn là minh chứng rõ nét cho thấy cuộc đua AI đang bước vào giai đoạn khốc liệt, nơi kể cả những gã khổng lồ vốn quen với việc "đóng cửa phát triển nội bộ" cũng buộc phải mở lòng nếu muốn giữ vị thế cạnh tranh.