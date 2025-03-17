Apple cân nhắc tạo iPhone không cổng kết nối

TechCrunch dẫn lời chuyên gia Mark Gurman rằng Apple đang xem xét tạo một mẫu iPhone không cổng kết nối trong tương lai. Ban đầu, hãng định đưa thiết kế này lên iPhone 17 Air, nhưng cuối cùng vẫn trang bị USB-C cho sản phẩm. Lý do là để tránh những rủi ro từ cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu.

Ảnh dựng iPhone 17 Air. Ảnh: FrontPageTech

Ngoài ra, Apple cũng thử nghiệm một phiên bản 17 Air siêu mỏng với màn hình 6,9 inch, nhưng sau đó loại bỏ do nguy cơ bị uốn cong. Trước đó, vào năm 2014, mẫu iPhone 6 Plus từng bị chỉ trích vì dễ bị cong khi để trong túi quần.

Do đó, theo Gurman, Apple quyết định sẽ ra mắt iPhone 17 Air với màn hình 6,6 inch, là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Bên cạnh đó, sản phẩm dự kiến sử dụng công nghệ pin mới, giúp duy trì thời lượng pin tương đương các iPhone khác.

Trong khi đó, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo của TF Securities cho biết máy có số đo 5,5 mm ở điểm mỏng nhất. Còn "chuyên gia tin đồn" Ice Universe dẫn nguồn tin riêng cho biết cụm camera sau của 17 Air sẽ nhô lên khoảng 4 mm, có nghĩa phần dày nhất của thiết bị lên đến 9,5 mm.

Mô hình bốn mẫu iPhone do Sonny Dickson chia sẻ trên X.

iPhone 17 Air dự kiến ra mắt cùng ba phiên bản iPhone 17 khác vào tháng 9. Sản phẩm có giá ngang bản Plus, khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung. Máy tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất. Trang công nghệ PhoneArena cho rằng iPhone 17 Air sẽ giúp Apple đáp ứng nhu cầu của một thị trường ngách cụ thể, sau thất bại của dòng mini và Plus.

Huy Đức (theo Apple Insider, Bloomberg, PhoneArena)