Hướng dẫn chi tiết cách bật/tắt màn hình ProMotion 120Hz trên iPhone 17. Tối ưu pin, kéo dài thêm 1.5-2 tiếng sử dụng

Cách Bật - Tắt 120Hz iPhone 17 tiết kiệm pin hiệu quả

Anh Xuân

Anh Xuân

22:19 | 11/10/2025
Chỉ với vài thao tác đơn giản, chúng ta đã có thể bật/tắt 120Hz trên iPhone 17 để vừa tận hưởng màn hình mượt mà, vừa tiết kiệm pin hiệu quả. Hãy áp dụng ngay để tối ưu trải nghiệm sử dụng suốt cả ngày
ProMotion 120Hz trên iPhone 17

iPhone 17 đánh dấu bước đột phá khi Apple đưa công nghệ ProMotion 120Hz vào toàn bộ dòng sản phẩm, trước đây công nghệ này chỉ được áp dụng trên các phiên bản Pro. Công nghệ này khi được kích hoạt nó cho phép màn hình tự động điều chỉnh tần số quét từ 1Hz đến 120Hz tùy theo nội dung hiển thị, mang lại trải nghiệm mượt mà. Tuy nhiên, việc duy trì tần số quét cao liên tục sẽ dẫn tới việc tiêu hao lượng pin đáng kể. Vì vậy, việc biết cách bật/tắt thủ công tính năng này sẽ giúp chúng ta cân bằng giữa hiệu suất hiển thị và thời lượng sử dụng.

Cách bật 120Hz trên iPhone 17

Để kích hoạt lại chế độ ProMotion 120Hz và tận hưởng màn hình mượt mà nhất, thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng Cài đặt (Settings)

Bước 2: Cuộn xuống và chọn Trợ năng (Accessibility)

Chọn Trợ năng (Accessibility)

Bước 3: Nhấn vào mục Chuyển động (Motion)

Giới hạn tốc độ khung hình (Limit Frame Rate)

Bước 4: Tìm đến tùy chọn Giới hạn tốc độ Khung hình (Limit Frame Rate) và tắt nó đi

Gạt nút sang ON để giới hạn màn hình ở 60Hz

Ngay sau khi tắt giới hạn, màn hình iPhone 17 sẽ tự động hoạt động ở tần số 120Hz, mang lại độ mượt ấn tượng khi cuộn, chuyển cảnh hay thao tác trên ứng dụng.

Cách tắt 120Hz trên iPhone 17

Khi cần tiết kiệm pin, bạn có thể giới hạn màn hình ở mức 60Hz bằng cách:

Bước 1: Vào Cài đặt (Settings)

Bước 2: Chọn Trợ năng (Accessibility) → Chuyển động (Motion)

Bước 3: Kéo xuống phần Giới hạn tốc độ khung hình (Limit Frame Rate)

Bước 4: Gạt nút sang ON để giới hạn màn hình ở 60Hz

Chế độ này, iPhone 17 sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn đáng kể trong khi vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định cho các tác vụ cơ bản.

Khi nào nên bật 120Hz?

Khi nào nên bật 120Hz?
  1. Chơi game đồ họa nặng (Genshin Impact, PUBG Mobile, Liên quân...)
  2. Chỉnh sửa video hoặc hình ảnh chuyên nghiệp
  3. Cuộn mạng xã hội, lướt web liên tục
  4. Pin đầy hoặc đang sạc
  5. Cần phản hồi cảm ứng nhanh và mượt mà

Khi nào nên tắt 120Hz?

Cách Bật/Tắt 120Hz iPhone 17 tiết kiệm pin hiệu quả
  1. Pin dưới 30% và không thể sạc ngay
  2. Đi công tác xa, du lịch dài ngày
  3. Chỉ sử dụng các tác vụ nhẹ (đọc tin, nhắn tin, xem email)
  4. Xem phim hoặc làm việc với nội dung tĩnh
  5. Đã bật chế độ Nguồn điện thấp (Low Power Mode)

Như vậy, thao tác bật/tắt 120Hz trên iPhone 17 cực kỳ đơn giản nhưng hiệu quả vượt trội, chúng ta vừa tận hưởng màn hình ProMotion đỉnh cao, vừa tiết kiệm pin thông minh vừa kiểm soát được cả hiệu năng lẫn thời lượng sử dụng. Hãy thử áp dụng để trải nghiệm sức mạnh thực sự của iPhone 17.

iPhone 17 ProMotion 120Hz Tiết kiệm pin iPhone Hướng dẫn iPhone Màn hình iPhone

Tư vấn chỉ dẫn
Google đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho sinh viên, cho phép trải nghiệm miễn phí gói Google One AI Premium (Gemini Pro) trong 12 tháng. Đây là cơ hội để sinh viên tiếp cận công nghệ trí tuệ nhân tạo tiên tiến cùng 2TB dung lượng lưu trữ, hỗ trợ đắc lực cho quá trình học tập và nghiên cứu.
Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Tư vấn chỉ dẫn
Theo Google chương trình ưu đãi 1 năm sử dụng miễn phí sử dụng gói Google AI Pro dành cho các bạn sinh viên Việt Nam (từ 18 tuổi trở lên) để giúp các bạn có trải nghiệm học tập hiệu quả hơn.
Hướng dẫn thiết lập mạng Mesh Wi-Fi iGate VNPT

Hướng dẫn thiết lập mạng Mesh Wi-Fi iGate VNPT

Tư vấn chỉ dẫn
Mesh Wi-Fi ra đời với mục tiêu đơn giản hóa toàn bộ quy trình thiết lập mạng mesh (mạng lưới), cho phép người dùng tạo ra một hệ thống Wi-Fi liền mạch chỉ với vài thao tác đơn giản. Thay vì phải vật lộn với việc cấu hình từng bộ định tuyến riêng lẻ, lo lắng về vùng phủ sóng yếu hay kết nối không ổn định, người dùng giờ đây chỉ cần kết hợp các thiết bị tương thích Mesh Wi-Fi để tạo nên một mạng lưới thông minh, tự động tối ưu hóa hiệu suất
Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo kỹ thuật PCB tại Việt Nam

Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo kỹ thuật PCB tại Việt Nam

Nhân lực số
Hiệp hội Điện tử Toàn cầu tổ chức hội thảo trực tuyến về loại bỏ lớp phủ trên bảng mạch in vào 31/10, đồng thời ra mắt kênh thông tin chính thức cho cộng đồng điện tử Việt Nam.
Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Hướng dẫn tắt quảng cáo, tăng cường bảo mật trên điện thoại Samsung

Tư vấn chỉ dẫn
Quảng cáo xuất hiện liên tục trên điện thoại Samsung đang trở thành vấn đề gây khó chịu cho nhiều người dùng. Các banner quảng cáo, cửa sổ pop-up hay video quảng cáo không chỉ làm gián đoạn trải nghiệm sử dụng mà còn tiêu tốn dung lượng pin và dữ liệu di động. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các phương pháp hiệu quả để chặn quảng cáo trên thiết bị Samsung.
