Làm thế nào để sử điện thoại được mượt mà

Cách giúp iPhone hoạt động mượt mà, bớt phiền toái

15:10 | 07/05/2025
iPhone gây khó chịu với các thông báo, chụp ảnh Live hay Siri tự kích hoạt? Hãy cùng Tạp chí Điện tử và Ứng dụng khám phá các cách tối ưu iPhone đơn giản giúp người dùng sử dụng điện thoại một cách hiệu quả, mượt mà và dễ chịu hơn mỗi ngày.
Mặc dù iPhone được đánh giá là một trong những smartphone mang lại trải nghiệm mượt mà nhất hiện nay. Tuy nhiên, một số tính năng mặc định trên iOS đôi khi có thể gây khó chịu. Với những mẹo nhỏ sau đây hoàn toàn có thể giúp bạn cải thiện điều này chỉ với vài thiết lập đơn giản. Hãy theo dõi bài viết "Cách làm iPhone bớt phiền toái", giúp thiết bị hoạt động hiệu quả, mượt mà và phù hợp với nhu cầu của bạn

Cách giúp iPhone hoạt động mượt mà, bớt phiền toái

1. Tắt thông báo cập nhật iOS tự động

Tắt cập nhật iOS

Tắt thông báo cập nhật iOS tự động
Ảnh: Tắt thông báo cập nhật iOS tự động

Thông báo cập nhật hệ điều hành liên tục hiện lên có thể rất phiền phức. Để tắt chúng:

  • Vào Cài đặt => Cài đặt chung => Cập nhật phần mềm => Cập nhật tự động => Cập nhật iOS
  • Chọn Tắt

Việc này giúp bạn chủ động kiểm soát thời điểm cập nhật và tránh bị làm phiền không cần thiết.

2. Ngăn màn hình iPhone tự tắt khi đang sử dụng

Ngăn iPhone tự khóa màn hình

Đặt màn hình iPhone tự tắt khi đang sử dụngi
Ảnh: Đặt màn hình iPhone tự tắt khi đang sử dụng

Nếu bạn đang đọc tin tức, xem công thức nấu ăn, ghi chú hay sử dụng điện thoại mà không chạm vào màn hình, việc màn hình tự tắt có thể gây khó chịu.

  • Truy cập Cài đặt => Màn hình & Độ sáng => Tự động khóa
  • Chọn thời gian phù hợp hoặc Không bao giờ

3. Tùy chỉnh thông báo, biểu tượng số và banner

Tắt thông báo iPhone và badge iPhone

Tắt thông báo iPhone và badge iPhone
Ảnh Tùy chỉnh thông báo, biểu tượng số và banner

Không phải ứng dụng nào cũng cần thông báo. Loại bỏ những cảnh báo không quan trọng sẽ giúp sử dụng iPhone bớt phiền toái hơn.

  • Vào Cài đặt => Thông báo => Chọn ứng dụng cụ thể và điều chỉnh:
    • Tắt biểu tượng số (badge)
    • Tắt biểu ngữ (banner)
    • Hoặc tắt hẳn Cho phép thông báo nếu không cần thiết

Mẹo: Chỉ giữ lại thông báo cho email công việc, ứng dụng đặt xe, giao đồ ăn hoặc cập nhật chuyến bay - những thông tin bạn thực sự cần biết ngay lập tức.

4. Tắt tính năng Live photo khi không cần thiết

Tắt Live Photo iPhone

Tắt Live Photo iPhone
Ảnh: Tắt tính năng Live photo

Trong khi đang chụp ảnh bình thường, vô tình bạn tạo ra một đoạn video ngắn? Live Photo chính là nguyên nhân.

  • Mở ứng dụng Camera, tắt biểu tượng Live Photo (vòng tròn có dấu chấm)
  • Để lưu cài đặt này, vào Cài đặt => Camera => Giữ nguyên cài đặt => Bật mục Live Photo

Việc này đảm bảo iPhone ghi nhớ tùy chọn tắt Live Photo của bạn.

5. Tắt Siri nếu không sử dụng

Tắt Siri iPhone

Cách giúp iPhone hoạt động mượt mà, bớt phiền toái
Ảnh: Tắt Siri

Siri có thể kích hoạt ngoài ý muốn, gây phiền toái hoặc lo ngại về quyền riêng tư.

  • Vào Cài đặt => Siri & Tìm kiếm => Trò chuyện với Siri, tắt mọi tùy chọn
  • Bạn cũng có thể tắt kích hoạt Siri bằng nút bên và khi khóa màn hình

Việc này giúp điện thoại của bạn an toàn, riêng tư và tránh những lần "nghe nhầm" không cần thiết.

6. Hiển thị phần trăm Pin để theo dõi chính xác

Hiển thị phần trăm pin iPhone

Hiển thị phần trăm Pin
Ảnh: Hiển thị phần trăm Pin

Trong khi đang sử dụng bạn không rõ còn bao nhiêu pin? iOS không hiển thị phần trăm pin theo mặc định, nhưng bạn có thể bật tính năng này:

  • Vào Cài đặt => Pin => Bật "Phần trăm pin"

Bạn cũng nên kiểm tra tình trạng pin trong Cài đặt => Pin => Tình trạng pin & Sạc để biết liệu pin đã xuống cấp và khi nào nên thay.

Việc sử dụng iPhone mỗi ngày sẽ trở nên dễ chịu hơn nhiều nếu bạn biết cách tắt bớt các tính năng phiền phứctùy chỉnh hệ thống theo thói quen cá nhân. Hãy thử ngay các cách trên của "Tạp chí Điện tử và Ứng dụng" để tối ưu hóa trải nghiệm sử dụng iPhone, từ quản lý thông báo, điều chỉnh màn hình, đến bảo vệ quyền riêng tư và theo dõi pin hiệu quả.

Tối ưu điện thoại iPhone Mẹo sử dụng điện thoại Các cách tối ưu hóa điện thoại Cách sử dụng iPhone Làm điện thoại của bạn mượt mà

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

