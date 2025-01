Cách bảo vệ điện thoại khỏi bị hack và nghe lén

1. Bật Chế độ trên máy bay

Bước đầu tiên và đơn giản nhất là sử dụng chế độ máy bay. Bằng cách này, bạn sẽ cắt đứt mọi kết nối mạng, ngăn chặn hacker truy cập từ xa vào thiết bị của bạn. Hãy xem chế độ máy bay như một "hàng rào" bảo vệ thông tin, điều này sẽ giúp nâng cao tính bảo mật của điện thoại, hạn chế tối đa rủi ro mất cắp dữ liệu.

2. Xóa ứng dụng đáng ngờ

Tìm kiếm trong danh sách ứng dụng đã cài đặt trên điện thoại và gỡ bỏ mọi ứng dụng lạ và ứng dụng đã lâu không còn sử dụng. Đặc biệt chú ý đến những ứng dụng tiêu tốn nhiều pin bất thường, đây có thể là dấu hiệu của phần mềm độc hại. Để kiểm tra hãy vào phần “Cài đặt -> Pin” trên điện thoại và xem ứng dụng nào đang sử dụng nhiều lưu lượng nhất sau đó có thể remove ứng dụng đó và cài đặt lại nếu bạn vẫn có nhu cầu sử dụng.

Hình ảnh ứng dụng Slack có thể đã bị nhiễm mã độc làm hao pin

3. Sử dụng phần mềm chống virus tốt

Đầu tư vào một ứng dụng chống virus uy tín như Kaspersky Mobile Antivirus sẵn có trong kho ứng dụng của App Store hoặc Google Play. Những phần mềm này có khả năng quét virus, chặn các phần mềm độc hại, định vị vị trí điện thoại, bảo vệ thông tin cá nhân và bảo mật tài khoản khi giao dịch trực tuyến

Phần mềm bảo vệ thiết bị Kaspersky Mobile Antivirus

4. Cập nhật thiết bị của bạn thường xuyên

Apple và Google luôn tung ra các phiên bản iOS và Android mới mỗi năm, hãy thực hiện việc cập nhật thường xuyên, đừng vì lý do máy của bạn có “cấu hình chậm”, “dung lượng ít” mà bỏ qua tất cả các bản cập nhật. Các bản vá bảo mật quan trọng này sẽ được phát hành liên tục để khắc phục các lỗ hổng hệ thống, đảm bảo hệ thống luôn ở trạng thái ổn định, mượt mà.

Hình ảnh cập nhật hệ thống mới nhất

Để cập nhật, bạn vào Cài đặt -> Cài đặt chung -> Cập nhật phần mềm (iOS), hoặc vào Cài đặt -> Hệ thống -> Cập nhật hệ thống (Android) và đảm bảo bạn có phiên bản hệ điều hành mới nhất. Bên cạnh đó cũng cần cập nhật các ứng dụng đã cũ đang sử dụng trên điện thoại từ App Store hoặc Play Store.

5. Sử dụng tài khoản VPN

Để sử dụng thiết bị di động được an toàn trên không gian mạng, hãy cài đặt một tài khoản VPN (Mạng Riêng Ảo) - công cụ giúp truy cập Internet một cách thoải mái, bảo vệ quyền riêng tư và an toàn trực tuyến.

Thiết lập và sử dụng một tài khoản VPN có thể giúp bảo vệ danh tính và vị trí của bạn trên mạng. VPN hoạt động bằng cách mã hóa dữ liệu của bạn và ẩn địa chỉ IP thực, khiến những kẻ xâm nhập khó có thể theo dõi hoạt động trực tuyến hoặc xác định vị trí vật lý của bạn.

Mặc dù một số trình duyệt web và phần mềm chống virus có tích hợp sẵn tính năng VPN cơ bản, nhưng việc sử dụng một ứng dụng VPN riêng biệt, được thiết kế đặc biệt cho iOS hoặc Android, vẫn mang lại nhiều lợi ích. Ngoài ra, nhiều ứng dụng VPN còn tích hợp các công cụ bảo vệ chống phần mềm độc hại, tạo thành một giải pháp bảo mật toàn diện cho thiết bị di động của bạn.

Thiết lập tài khoản VPN

Sử dụng ứng dụng của nhà cung cấp VPN là cách đơn giản và nhanh chóng nhất để kết nối mạng riêng ảo trên IPhone. Bạn chỉ cần tải xuống và cài đặt ứng dụng từ App Store, đăng nhập vào tài khoản VPN của bạn, và chọn một máy chủ để kết nối. Ứng dụng sẽ tự động cấu hình các thiết lập công nghệ mạng ảo cá nhân và cho phép bạn thay đổi vị trí máy chủ, giao thức bảo mật, và các tính năng khác một cách dễ dàng.

6. Bật Chế độ khóa

Nếu bạn nghi ngờ thiết bị của mình đang là mục tiêu của một cuộc tấn công mạng, có một số biện pháp bảo mật nâng cao mà bạn có thể áp dụng:

Đối với người dùng iPhone: Apple đã tích hợp một tính năng gọi là "Chế độ khóa" (Lockdown Mode). Để kích hoạt tính năng này:

Mở ứng dụng "Cài đặt" trên iPhone Chọn mục "Quyền riêng tư & Bảo mật" Tìm và chọn "Chế độ khóa" Bật chế độ này lên

Khi được kích hoạt, Chế độ khóa sẽ hạn chế một số chức năng và tính năng nhất định của iPhone, nhằm giảm thiểu các điểm yếu có thể bị khai thác trong các cuộc tấn công tinh vi. Điều này bao gồm việc giới hạn các loại tệp đính kèm, chặn các lời mời và yêu cầu dịch vụ không mong muốn, và tăng cường bảo mật cho kết nối web.

Chế độ khóa trên thiết bị iOS

Đối với người dùng Android: Google cung cấp một dịch vụ có tên "Chương trình bảo vệ nâng cao" (Advanced Protection Program). Đây là một bộ các tính năng bảo mật mạnh mẽ được thiết kế để bảo vệ những người dùng có nguy cơ bị tấn công cao. Để đăng ký chương trình này:

Truy cập trang web chính thức của Google về Chương trình bảo vệ nâng cao Làm theo các hướng dẫn để thiết lập Chương trình này thường yêu cầu sử dụng khóa bảo mật vật lý và áp dụng các biện pháp xác thực bổ sung

Cả hai giải pháp này đều cung cấp lớp bảo vệ bổ sung cho thiết bị của bạn, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công tinh vi và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn một cách hiệu quả hơn.

7. Khởi động lại vào Chế độ an toàn

Khởi động điện thoại ở chế độ an toàn – Safe Mode, đây là một tính năng hữu ích trên cả iPhone và Android khi bạn nghi ngờ điện thoại có phần mềm độc hại. Khi kích hoạt chế độ này:

Thiết bị chỉ chạy các ứng dụng hệ thống cơ bản. Tất cả các ứng dụng bên thứ ba (những ứng dụng bạn đã tải về và cài đặt) sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Điện thoại gần như trở về trạng thái ban đầu khi mới mua, nhưng vẫn giữ nguyên dữ liệu của bạn. Lợi ích của việc sử dụng Chế độ An toàn: Giúp bạn dễ dàng phát hiện và xóa các ứng dụng đáng ngờ.

Ngăn chặn phần mềm độc hại hoạt động, giảm khả năng bị theo dõi hoặc đánh cắp dữ liệu.

Hacker không thể biết được bạn đang tìm kiếm và xóa ứng dụng độc hại của họ.

Chế độ an toàn trên điện thoại Samsung

Cách kích hoạt Chế độ An toàn:

Trên iPhone:

Tắt iPhone hoàn toàn. Nhấn và giữ nút nguồn để khởi động lại. Khi logo Apple xuất hiện, nhấn và giữ nút giảm âm lượng cho đến khi iPhone khởi động xong.

Trên Android:

Nhấn và giữ nút nguồn cho đến khi menu tắt nguồn xuất hiện. Nhấn và giữ tùy chọn "Tắt nguồn" cho đến khi thông báo "Khởi động ở chế độ an toàn" xuất hiện. Chọn "OK" để khởi động vào Chế độ An toàn.

Lưu ý: Cách kích hoạt có thể khác nhau tùy thuộc vào hãng sản xuất và phiên bản Android.

Khi ở trong Chế độ An toàn, bạn có thể an toàn kiểm tra và gỡ bỏ các ứng dụng đáng ngờ mà không lo bị theo dõi hoặc can thiệp từ phần mềm độc hại.

8. Đặt lại thiết bị

Trong trường hợp cực kỳ nghiêm trọng, việc khôi phục cài đặt gốc có thể là giải pháp cuối cùng để loại bỏ phần mềm độc hại. Tuy nhiên, hãy nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện bước này.

Bảo vệ điện thoại khỏi bị hack và nghe lén là một quá trình liên tục đòi hỏi sự cẩn trọng và chủ động từ người dùng. Bằng cách tuân thủ các bước trên, bạn có thể nâng cao đáng kể mức độ bảo mật cho thiết bị di động của mình. Hãy nhớ rằng, an toàn thông tin cá nhân bắt đầu từ chính bạn - hãy thận trọng khi cài đặt ứng dụng và luôn cập nhật kiến thức về bảo mật trong thế giới số ngày càng phức tạp này.