Thị trường chứng khoán Việt Nam triển khai cơ chế bù trừ trung tâm

Theo lộ trình, giai đoạn quý I-II/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) dự kiến ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Kế hoạch triển khai cơ chế CCP.

Từ quý III/2025 đến quý III/2026, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán sẽ phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VSDC dự kiến ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với VSDC để hướng dẫn hạch toán kế toán cho nghiệp vụ kế toán phát sinh khi triển khai cơ chế CCP.

Trong giai đoạn từ quý III/2025 đến quý I/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với VSDC và các đơn vị liên quan để chuẩn bị thành lập công ty con của VSDC thực hiện chức năng CCP.

Từ năm 2026, VSDC sẽ có các hoạt động chuẩn bị triển khai cơ chế CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở như: Đào tạo, tập huấn và kiểm thử với thành viên; rà soát và chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật đảm bảo sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai cơ chế CCP... và đến quý I/2027 dự kiến chính thức triển khai cơ chế CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở.