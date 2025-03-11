'Triển vọng thị trường chứng khoán 2025 - Sức bật từ kỳ vọng mới'

Hội thảo đã quy tụ các chuyên gia đầu ngành để cùng thảo luận về triển vọng kinh tế vĩ mô, cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động nhưng cũng mở ra những kỳ vọng mới.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam duy trì ổn định nhờ chính sách tài khóa mở rộng và điều hành tiền tệ linh hoạt, bất chấp áp lực từ tỷ giá và xung đột địa chính trị. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán vẫn chưa tăng trưởng mạnh như kỳ vọng khi thanh khoản dần thu hẹp và do dòng vốn ngoại thận trọng. Dù vậy, VN-Index vẫn giữ vững xu hướng sideway-up trung hạn, duy trì trên ngưỡng 1.200 điểm để chờ cơ hội bứt phá.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Bước sang năm 2025 với mục tiêu nền kinh tế Việt Nam tăng tốc của Chính phủ bất chấp những biến số từ vĩ mô thế giới, thị trường chứng khoán dự báo sẽ phản ánh sự bứt phá của nền kinh tế và tiếp diễn đà tăng sau gần một năm tích lũy, tạo ra nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng.

Với kỳ vọng trên, Hội thảo chứng khoán do VFS tổ chức nhằm đem đến cho các nhà đầu tư những thông tin giá trị trước quyết định đầu tư của mình, với góc nhìn của nhiều chuyên gia Kinh tế/ Chứng khoán đầu ngành như TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng và Giám đốc viện đào tạo, nghiên cứu BIDV; bà Đỗ Hồng Vân - Trưởng phòng Phân tích dữ liệu Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam; ông Nguyễn Minh Hoàng - Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS).

Tại buổi hội thảo, TS. Cấn Văn Lực dự báo tăng trưởng GDP năm 2025 sẽ đạt 8% cho kịch bản cơ sở (năm 2024 đạt 7,09%), cao hơn so với mức trung bình thế giới và khu vực nhờ các động lực chủ yếu đến từ bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng hồi phục 9% - 10%, xuất khẩu tăng trưởng 8% - 10%, FDI thực hiện tăng mạnh 10% - 12%.

TS. Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng và Giám đốc viện đào tạo, nghiên cứu BIDV

Ngoài ra, sự hồi phục của đầu tư tư nhân, sự tăng trưởng của kiều hối, đẩy mạnh quy hoạch đầu tư công cũng góp phần giúp nền kinh tế Việt Nam tăng tốc trong năm 2025. Với nền tảng kinh tế tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá trong tầm kiểm soát, lãi suất duy trì ở mức thấp tạo tiền đề cho thị trường chứng khoán duy trì đà tăng. Bên cạnh đó, ông Lực cũng lưu ý về những rủi ro thách thức chính đối với nền kinh tế Việt Nam như căng thẳng địa chính trị, chiến tranh thưởng mại; Đầu tư tư nhân và tiêu dùng chưa về mức trước dịch Covid-19; Rủi ro thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn còn và thị trường bất động sản hồi phục chậm.

Nhận định về tình hình thị trường bất động sản, ông Lực cho rằng mặc dù chậm nhưng sự hồi phục đã rõ rệt hơn khi GDP hoạt động kinh doanh BĐS tăng 3,34% (so với 0,24% năm 2023). Bên cạnh đó, ông Lực cũng đánh giá các chính sách đối ngoại, kinh tế của TT đắc cử D. Trump tạo ra những cơ hội đối với Việt Nam về xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài nhưng cũng đem lại thách thức, đặc biệt là khả năng bị áp thuế đối ứng lên 5,1%, tương ứng với khoảng 4 tỷ USD Việt Nam phải trả thêm. Cuối cùng, TS. Cấn Văn Lực đưa ra những giải pháp đối với TTCK Việt Nam bao gồm tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển TTCK về Chiến lược tài chính và phát triển TTCK đến năm 2030; sớm ban hành thể chế (1 luật sửa 9 luật (Luật số 56/2024/QH15), trong đó có Luật CK 2019,…); đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng hạng TTCK; phát triển nền tảng NĐT và nâng hạng hạ tầng CNTT; xây dựng, thực thi Chiến lược chuyển đổi số ngành chứng khoán đến 2030…

Bà Đỗ Hồng Vân - Trưởng phòng Phân tích Dữ liệu, Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam

Trong bối cảnh vĩ mô khởi sắc hơn, ông Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích Công ty Cổ phần Chứng khoán Nhất Việt (VFS) đã đưa ra những đánh giá sâu sắc các yếu tố ảnh hưởng và cơ hội đầu tư trong năm 2025.

Theo ông Hoàng, năm 2024, thị trường chứng khoán chưa thể bứt phá mạnh mẽ do nhiều yếu tố bất lợi, hay còn được gọi là những “cơn gió ngược”. Tuy nhiên, bước sang năm 2025, khi các rào cản này dần suy yếu, thị trường có thể đón nhận những động lực tăng trưởng tích cực. Thanh khoản thị trường chứng khoán dự báo sẽ được thúc đẩy nhờ quá trình nâng hạng, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2025, cũng như sự suy giảm áp lực bán ròng từ nhà đầu tư nước ngoài.

Với những động lực trên, ông Nguyễn Minh Hoàng dự báo VN-Index có thể tăng lên vùng 1.450 điểm, tương ứng với mức P/E kỳ vọng là 12 lần, khi tăng trưởng lợi nhuận sau thuế các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường có thể đạt 14% - 16% YoY. Dựa trên triển vọng vĩ mô và diễn biến thị trường, ông nhận định bất động sản và đầu tư công sẽ là hai nhóm cổ phiếu tiềm năng trong năm 2025, khi hưởng lợi trực tiếp từ xu hướng phục hồi kinh tế và chính sách hỗ trợ từ Chính phủ.

Hội thảo chứng khoán “Triển vọng thị trường chứng khoán 2025 - Sức bật từ kỳ vọng mới”

Đánh giá sâu hơn về nhóm ngành Bất động sản, bà Đỗ Hồng Vân - Trưởng phòng Phân tích Dữ liệu, Công ty Cổ phần FiinGroup Việt Nam dự báo lợi nhuận sau thuế của nhóm bất động sản năm 2025 có thể tiếp đà hồi phục khoảng 17,2% so với cùng kỳ trong kịch bản cơ sở. Động lực chính đến từ sự cải thiện nguồn cung của nhóm bất động sản nhà ở, đặc biệt là phân khúc trung cấp, và nhu cầu giao dịch bất động sản sôi động trở lại. Với những triển vọng trên cùng mức định giá ở mức hấp dẫn, nhóm ngành này đã ghi nhận tín hiệu thu hút được dòng tiền trở lại.

Tuy nhiên, bà Vân lưu ý về một số rủi ro còn tồn tại, bao gồm áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp, nhu cầu tái cấp vốn, cũng như xu hướng bán ròng cổ phiếu bất động sản của khối ngoại. Bà Vân cũng đã đưa ra danh mục một số cổ phiếu bất động sản tiềm năng, tập trung vào các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, pháp lý minh bạch và có dự án dự kiến triển khai trong năm 2025.

Cũng tại hội thảo, các chuyên gia đã có toạ đàm trả lời câu hỏi của báo chí và các nhà đầu tư quan tâm. Hội thảo thu hút sự quan tâm của hàng trăm nhà đầu tư cá nhân, cơ quan báo chí và được phát sóng trực tiếp trên fanpage của Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt.