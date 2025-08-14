Doanh nghiệp số
LG hỗ trợ người dân vùng lũ Nghệ An, Điện Biên sửa chữa thiết bị điện tử

14:07 | 14/08/2025
Chương trình hỗ trợ sửa chữa thiết bị điện tử diễn ra từ nay đến hết 31/8/2025.
Được biết Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi cơn bão số 3 đổ bộ. Cùng thời điểm, tỉnh Điện Biên cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của trận lũ quét lịch sử, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Theo đó, từ nay đến hết 31/8/2025, LG sẽ hỗ trợ người dân kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị điện tử gia dụng và giải trí của LG bị hư hại do bão lũ tại 9 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề thuộc hai tỉnh Nghệ An và Điện Biên, gồm: 4 huyện cũ của tỉnh Nghệ An (Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, Tương Dương) và 5 xã của tỉnh Điện Biên (Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Na Son, Phình Giàng).

Chương trình áp dụng cho nhiều dòng sản phẩm LG từ điện tử giải trí (TV, loa, màn hình máy tính), điện tử gia dụng (tủ lạnh, máy giặt, máy rửa bát, lò vi sóng,...) đến các giải pháp không khí (lọc khí, điều hòa). Với những sản phẩm vẫn hoạt động bình thường, người dân sẽ được miễn phí kiểm tra để phát hiện sớm nguy cơ hư hỏng và tư vấn phương án khắc phục kịp thời, đồng thời miễn phí vệ sinh cơ bản nhằm duy trì hiệu suất và đảm bảo tuổi thọ thiết bị bền lâu.

Đối với các sản phẩm xuất hiện lỗi, LG sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí kiểm tra, đi lại, vận chuyển (nếu có) và nhân công sửa chữa; linh kiện thay thế sẽ được ưu đãi giảm giá 50%. Trong trường hợp thiết bị hư hỏng nặng hoặc không còn linh kiện thay thế, LG mang đến ưu đãi đặc biệt khi mua mới để người dân nhanh chóng có thiết bị thay thế, ổn định sinh hoạt.

Ông Song Ikhwan, Tổng Giám đốc Kinh doanh & Marketing LG Electronics Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng sự giúp đỡ thiết thực này sẽ góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống và vượt qua giai đoạn thử thách."

