Với những đơn vị hành chính có sự thay đổi về tên gọi, địa giới sau sáp nhập, Zalo đã phối hợp triển khai cập nhật thông tin đồng bộ trên hệ thống Zalo Official Account. Các nội dung được điều chỉnh bao gồm: tên gọi mới, ảnh đại diện, ảnh bìa, mô tả chức năng, tạo kênh mới, sáp nhập các tài khoản… Điều này giúp người dân dễ dàng nhận diện đơn vị hành chính mới và tiếp cận đúng nguồn thông tin chính thống.

Trước đó, trong tuần đầu tháng 07/2025, 29 đơn vị công an tại nhiều tỉnh thành cũng đã điều chỉnh tên tài khoản thành công, mở đường cho chiến dịch hỗ trợ diện rộng từ Zalo. Đến nay, gần 1.000 đơn vị công an xã, phường; UBND các cấp và các tổ chức hành chính sự nghiệp đã hoàn tất việc điều chỉnh thông tin tài khoản Zalo OA để phù hợp với địa danh, chức năng và phạm vi hoạt động mới.

Zalo hỗ trợ cập nhật thông tin cho hơn 1.000 đơn vị sau sáp nhập

Cụ thể, đến ngày 28/07, đã có 414 đơn vị được hỗ trợ đổi tên, 535 đơn vị điều chỉnh thông tin, và 20 đơn vị sáp nhập tài khoản. Danh sách này vẫn tiếp tục được cập nhật theo lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính toàn quốc.

Ở cấp tỉnh, một số trang OA đã đổi tên bao gồm

Tên cũ Tên mới Công an tỉnh Bắc Giang Công an tỉnh Bắc Ninh Chi cục Thuế khu vực XIV Thuế tỉnh Đắk Lắk Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh Cục Thuế tỉnh Cao Bằng Thuế tỉnh Cao Bằng Visit Quang Binh Visit Quảng Trị Tỉnh đoàn Kiên Giang Tuổi trẻ An Giang Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Giang TT Phục vụ hành chính công tỉnh Bắc Ninh Chi cục Thuế khu vực VIII Thuế tỉnh Phú Thọ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ Trung tâm IOC Quảng Bình Trung tâm IOC Quảng Trị

Việc cập nhật đồng loạt này không chỉ giúp đảm bảo tính liền mạch trong công tác truyền thông của chính quyền, mà còn góp phần hạn chế tình trạng nhầm lẫn thông tin, giảm nguy cơ tiếp cận các kênh giả mạo, vốn đang là vấn đề đáng quan tâm trong thời đại số.

Trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 nhằm mục đích tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, việc Zalo hỗ trợ các đơn vị hành chính nhà nước cập nhật thông tin trên nền tảng số không chỉ góp phần vào công cuộc chuyển đổi số quốc gia mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc phục vụ cộng đồng. Những nỗ lực này góp phần xây dựng một xã hội số, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin và dịch vụ của người dân, qua đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận xã hội, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước để đảm bảo thông tin kênh OA luôn chính xác, đầy đủ và dễ tiếp cận, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia.