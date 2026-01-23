FPT bắt tay LG CNS thúc đẩy AI vào lĩnh vực giáo dục tại Đông Nam Á

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp giáo dục ứng dụng AI, trong đó có các giải pháp của LG CNS như LENS, dịch vụ giáo dục và đào tạo ngôn ngữ, và A+CE – nền tảng đào tạo kỹ năng giao tiếp. Các giải pháp cho phép cá nhân hóa trải nghiệm học tập, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ và triển khai linh hoạt theo nhu cầu, từ SaaS đến triển khai tại chỗ (on-premise). Nhờ đó, các tổ chức giáo dục có thể dễ dàng điều chỉnh chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học trong những môi trường vận hành khác nhau.

Lễ ký kết hợp tác giữa FPT và LG CNS

Dựa trên thế mạnh quy mô toàn cầu, năng lực phát triển phần mềm tích hợp AI của FPT và năng lực chuyển đổi AI trong từng ngành chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng các giải pháp công nghệ giáo dục của LG CNS, hai bên đặt mục tiêu cung cấp các giải pháp hiện đại quy mô lớn, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo doanh nghiệp.

Cụ thể, FPT đảm nhiệm vai trò phát triển thị trường, triển khai các giải pháp tại Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời thực hiện chuyển giao công nghệ và hỗ trợ vận hành cho khách hàng. Trong khi đó, LG CNS mang đến nền tảng lõi và công nghệ liên tục được nâng cấp, đảm bảo năng lực cạnh tranh trên thị trường. Hợp tác này không chỉ củng cố danh mục giải pháp giáo dục của FPT mà còn tăng cường triển khai tới các thị trường trong khu vực.

“Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực đang trở thành trụ cột quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam và Đông Nam Á. Với vai trò là đối tác toàn cầu của LG CNS, FPT sẽ phát huy thế mạnh về AI, công nghệ điện toán đám mây và kinh nghiệm thực hiện các dự án quy mô lớn để tạo ra tác động lâu dài, bền vững trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời hỗ trợ các tổ chức xây dựng năng lực sẵn sàng cho tương lai”. Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc FPT Software kiêm Giám đốc khu vực châu Mỹ, Tập đoàn FPT, chia sẻ.

Đại diện LG CNS, ông Lee Ho-kun, Phó Chủ tịch LG CNS cho biết: “Hợp tác lần này mở ra một giai đoạn mới trong mối quan hệ đối tác lâu dài giữa LG CNS và FPT. Hai bên hướng tới thúc đẩy các sáng kiến học tập số tích hợp AI tại Việt Nam và Đông Nam Á, đồng thời đẩy nhanh việc mở rộng mảng kinh doanh giáo dục AI trên toàn khu vực”.

Hợp tác này được phát triển trên nền tảng quan hệ hợp tác giữa FPT và LG CNS được thiết lập từ năm 2019, thông qua nhiều dự án chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Với thế mạnh về AI, dữ liệu, điện toán đám mây và hệ thống doanh nghiệp, hai bên đã triển khai thành công nhiều giải pháp hiệu quả cao cho các tổ chức lớn, tạo tiền đề vững chắc để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới như giáo dục và phát triển nguồn nhân lực.