Được biết, khi mới bắt đầu triển khai vào năm 2023, Zalo mới hoàn tất tích hợp với 04 ngân hàng thương mại là BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank). Sự kiện này không chỉ góp phần cải thiện trải nghiệm giao dịch của người Việt Nam mà còn hỗ trợ chiến lược chuyển đổi số của các ngân hàng.

Đã có 24 ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền nhanh qua Zalo

Tính năng chuyển khoản nhanh trên Zalo cho phép người dùng rút ngắn đáng kể quy trình giao dịch, từ việc trao đổi thông tin tài khoản trong khung chat đến bước xác nhận chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Khác với hình thức chuyển khoản truyền thống vốn yêu cầu người dùng ghi nhớ hoặc sao chép thông tin, chuyển đổi ứng dụng và nhập liệu nhiều lần, tính năng này giúp đơn giản hóa các thao tác nói trên và hạn chế sai sót. Toàn bộ kết nối được thiết lập bằng công nghệ deeplink (liên kết sâu), mang lại trải nghiệm liền mạch và thuận tiện hơn.

Để sử dụng tính năng này, người dùng chỉ cần bấm “Chuyển khoản” từ trong cửa sổ tin nhắn Zalo, kiểm tra thông tin người nhận và lựa chọn ngân hàng (nếu sử dụng nhiều ngân hàng). Sau đó, người dùng chỉ cần tiến hành xác nhận trên ứng dụng ngân hàng.

Việc các ngân hàng lớn đồng loạt triển khai dịch vụ trên Zalo thể hiện sự chủ động của ngành tài chính trong việc thích nghi với thói quen tiêu dùng số, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng thông qua các nền tảng công nghệ quen thuộc trong đời sống hàng ngày.